صورة نادين نجيم بدون ماكياج تنقلب ضدها بسبب ما كشفه الجمهور! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– لم تتخيل النجمة اللبنانية نادين نجيم، أن مشاركتها لصورتها بدون أي مساحيق تجميل، ستعرضها لهجوم من قبل متابعيها.

منتج خاص

وظهرت نادين نجيم بصورتين جديدتين عبر حسابها على “انستجرام“، بدون مساحيق تجميلية بتاتاً، وعلقت: ” مكياج ودون مكياج هما سري اليومي، استخدم منتجي الخاص للمسة ناعمة من المعان، من الشفاه حتى الخدود”.

وتابعت: “لا يسعني الانتظار لتقوموا بتجربتهم.. قريبًا”.

لكن متابعي نادين شنوا عليها هجوماً بسبب كثرة عمليات التجميل التي أصبحت واضحة جداً.

عمليات التجميل

وجاء في التعليقات: “بعد عمليات التجميل و فيلر و رموش و بوتوكس ، أكيد ماتحتاجين مكياج”.

وسخر آخر من ترويج نادين لهذه المنتجات التجميلية، وكتب: “السر هو عيادة التجميل”.

- Advertisement -

وعبت أخرى: “طبعاً مابدك ميك أب بيكفي فيلر وبوتوكس ورموش وتكساس و و و و .. يعني لشو الميك أب اذا في كل هدول “.

وشببها آخر بالمتحول جنسياً هيفاء ماجيك. وكتب: “من النفخ و التجميل صايرة متحول عبالك هيفاء ماجك “.

ربيع فران ونادين

وفي سياق آخر، قدم الإعلامي اللبناني ربيع فرّان شكوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد نادين.

ووجه ربيع فران للممثلة اللبنانية تهمة القدح والذم وطالبها بتعويض مالي.

كانت البداية حين انتقد ربيع فوز نادين بجائزة أفضل ممثلة في Joy Awards، عن دورها في مسلسل “صالون زهرة 2”.

ورأى ربيع أن هناك أعمال أكثر أهميةً من “صالون زهرة 2” على الساحة الدرامية.

لكن نادين لم تحتمل النقد، فردت بطريقة قاسية عبر تغريدة على تويتر.

جلجوء!

وكتبت نادين نصاً: “مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي! متل ما بدك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكم فيك أنا كمان بدّي قلك إنك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي”.

وتابعت: “عقبال ما نخلص من أمثالك يلي عم تشوّه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان”.

ووعدت نادين بعض الأصدقاء المشتركين بأنها ستحذف التغريدة الموجهة لربيع فران، متعللة بانشغالها حالياً بتصوير مسلسل “وأخيرا”.

لكن الفنانة اللبنانية لم تحذف التغريدة، بل عززتها بردود تؤكد قناعتها بأن ما قامت به هو الصواب.

الجدير بالذكر أن مسلسل “صالون زهرة” فاز أيضاً بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، استلمها المنتج صادق الصباح والمخرج جو بو عيد.