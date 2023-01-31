الثلاثاء, يناير 31, 2023
الرئيسيةحياتناصورة نادين نجيم بدون ماكياج تنقلب ضدها بسبب ما كشفه الجمهور! (شاهد)
حياتنا

صورة نادين نجيم بدون ماكياج تنقلب ضدها بسبب ما كشفه الجمهور! (شاهد)

لم تكشف نجيم عن طبيعة منتجاتها ولكن من المرجح أنها "تنت"مورد للخدود والشفاه خاصة أنها ظهرت بوجنتين متوردتين وشفاه حيوية

كتب رفيف عبدالله
صورة نادين نجيم بدون ماكياج تنقلب ضدها بسبب ما كشفه الجمهور! (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم
- Advertisement -

وطن– لم تتخيل النجمة اللبنانية نادين نجيم، أن مشاركتها لصورتها بدون أي مساحيق تجميل، ستعرضها لهجوم من قبل متابعيها.

منتج خاص

وظهرت نادين نجيم بصورتين جديدتين عبر حسابها على “انستجرام“، بدون مساحيق تجميلية بتاتاً، وعلقت: ” مكياج ودون مكياج هما سري اليومي، استخدم منتجي الخاص للمسة ناعمة من المعان، من الشفاه حتى الخدود”.

وتابعت: “لا يسعني الانتظار لتقوموا بتجربتهم.. قريبًا”.

نادين نجيم بدون مكياج
كانت نادين تروج لمنتجها الجديد

لكن متابعي نادين شنوا عليها هجوماً بسبب كثرة عمليات التجميل التي أصبحت واضحة جداً.

عمليات التجميل

وجاء في التعليقات: “بعد عمليات التجميل و فيلر و رموش و بوتوكس ، أكيد ماتحتاجين مكياج”.

وسخر آخر من ترويج نادين لهذه المنتجات التجميلية، وكتب: “السر هو عيادة التجميل”.

نادين نجيم بدون مكياج
طالبها جمهورها بالتوقف عن حقن وجهها بالفيلر
- Advertisement -

وعبت أخرى: “طبعاً مابدك ميك أب بيكفي فيلر وبوتوكس ورموش وتكساس و و و و .. يعني لشو الميك أب اذا في كل هدول “.

وشببها آخر بالمتحول جنسياً هيفاء ماجيك. وكتب: “من النفخ و التجميل صايرة متحول عبالك هيفاء ماجك “.

ربيع فران ونادين

وفي سياق آخر، قدم الإعلامي اللبناني ربيع فرّان شكوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد نادين.

ووجه ربيع فران للممثلة اللبنانية تهمة القدح والذم وطالبها بتعويض مالي.

كانت البداية حين انتقد ربيع فوز نادين بجائزة أفضل ممثلة في Joy Awards، عن دورها في مسلسل “صالون زهرة 2”.

حصدت نادين جائزة أفضل نجمة في حفل joy awards

ورأى ربيع أن هناك أعمال أكثر أهميةً من “صالون زهرة 2” على الساحة الدرامية.

لكن نادين لم تحتمل النقد، فردت بطريقة قاسية عبر تغريدة على تويتر.

جلجوء!

وكتبت نادين نصاً: “مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي! متل ما بدك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكم فيك أنا كمان بدّي قلك إنك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي”.

وتابعت: “عقبال ما نخلص من أمثالك يلي عم تشوّه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان”.

لم تحذف نادين التغريدة حتى الآن

ووعدت نادين بعض الأصدقاء المشتركين بأنها ستحذف التغريدة الموجهة لربيع فران، متعللة بانشغالها حالياً بتصوير مسلسل “وأخيرا”.

لكن الفنانة اللبنانية لم تحذف التغريدة، بل عززتها بردود تؤكد قناعتها بأن ما قامت به هو الصواب.

الجدير بالذكر أن مسلسل “صالون زهرة” فاز أيضاً بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، استلمها المنتج صادق الصباح والمخرج جو بو عيد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته ويهدد بالذهاب للقضاء

حياتنا

نادين نجيم بقطعة قماش فقط على البحر والهواء كشف أنها بدون ملابس داخلية! (فيديو)

حياتنا

نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

حياتنا

نادين نجيم مع طليقها وأبناءهما في مناسبة خاصة.. هل عادت المياه لمجاريها؟ (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم .. أنوثة طاغية بفستان مفتوح من الأمام ووصلة رقص مع ابنتها

حياتنا

“بعدوا الشباب عني” .. أحلام تنفعل على مُعجبين بالموريكس دور بسبب نادين نجيم وتبرر لاحقاً! (فيديو)

حياتنا

شاهد وصلة رقص نادين نجيم بعيد ميلادها في دبي (فيديو)

حياتنا

نادين نجيم ترقص مع مصفف شعرها على أغنية “الغزالة رايقة”! (فيديو)

حياتنا

نادين نجيم بوصلة رقص مع ابنتها! (فيديو)

حياتنا

“انفضح المسكين”.. نظرات غريبة من رجل خليجي لنادين نجيم تثير سخرية النشطاء! “فيديو”

حياتنا

نادين نجيم بالمايوه و”الهوت شورت” على شواطئ دبي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

هبة عبوك كما لم تشاهدها من قبل.. فيديو يكشف جانبا لم يظهر منها!

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني

الخطوط الكويتية تثير غضب المغاربة بفعل غير مسؤول يخالف التوجهات الرسمية (شاهد)

كيف يمكن أن تساعدنا الضوضاء الخضراء على النوم بشكل أفضل؟

ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

منى فاروق تكشف مفاجأة حول وفاة والدها بسبب فيديوهاتها مع خالد يوسف! (فيديو)

“القناة 12” العبرية: السيسي في حالة يرثى لها ومصر في طريقها إلى لبنان!

ميا خليفة غاضبة بعد النصب عليها بـ5 آلاف دولار بسبب “مؤخرتها الغبية”! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC