سعد الصغير يلتقط صوراً عارية للراقصة شمس أثناء نومها والأخيرة تنهار! (فيديو)

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وطن- ادعت الراقصة المصرية شمس، أن طليقها الفنان الشعبي سعد الصغير، قام بتصويرها عارية في أثناء نومها.

طلب عودتها إليه

وقالت الراقصة شمس في حديثها لصحيفة “القاهرة 24“: “صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير، ومش عارفة سعد الصغير عايز مني إيه.. وقالي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني”.

وكشفت شمس أن سعد الصغير كان في الدولة التي تعيش بها قبل أسبوعين، وطلب منها مرافقته إلى السفارة ليعيدها إلى ذمته.

وتابعت: “قالي هعمل فيكي اللي أنا عايزه”.

إجهاض بالقوة

وحول أسباب خلافها مع الصغير، قالت الراقصة: “كنت حامل في الشهر السابع و10 أيام، ومكنش في أي حاجة أو مشكلة، ومكنتش عايزة أخلّف منه. وقالي قبل كده متنزليش الطفل ده وبعد كده غير رأيه”.

وأكدت شمس أن سعد الصغير أصرّ على إجهاضها، معقبة: “بعدها بفترة جابلي بلطجية ودخل عليا البيت من 12 الضهر. وفضل يكلم الدكاترة ويضربني، والدكتور قالي مش هينفع تعملي العملية لأن الجنين عمره 7 شهور. راح سعد قال للدكتور أنت هتعملها يعني هتعملها، والدكتور قالي هعملك العملية وأجهضني”.

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كما ادعت شمس أن سعد الصغير قام باختطافها هي وصديقتها وزوج الأخيرة، بمساعدة عدد من البلطجية.

ضرب وشتم

وقالت: “لما كنا في الاسكندرية، جابني من شعري وفضل يقولي ألفاظ وحشة، وخدني من إسكندرية وضرب فيا لحد القاهرة”.

وتابعت: “سعد الصغير كان بيضربني بالبوكس وسحلني ونزلني من العربية على الطريق الصحراوي وفضل يضربني بالجزمة في وشي. والدم كان بينزل من كل حتة في جسمي”.

وأكدت شمس أنها لا تعرف سبب تصرفات المطرب الشعبي معها، موجهةً له رسالة: “مش عارفة بتعمل معايا كده ليه ولا عايز مني إيه. أنت عندك بنت خاف عليها وحسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

محادثات مخلة

ومؤخراً، اتهم سعد الصغير، زوجته برلنتي عامر، بإجراء محادثات مُخلّة مع منتج وفني وآخرين.

وحرّر محامي مطرب سعد محضراً في قسم شرطة الأهرام، بذلك.

وقدّم محامي سعد الصغير هاتفاً محمولاً تمتلكه برلنتي عامر، يحتوي محادثات جنسية وعبارات خادشة للحياء وصوراً، بينها وبين منتج فني شهير وأشخاص آخرين.

وقال محامي المطرب الشعبي، إن الهاتف وصل إلى سعد الصغير عن طريق الصدفة.

وحين قرر الصغير تفتيشه، وجد تلك المحادثات، فقرر تحرير محضر ضد زوجته عرفياً برلنتي عامر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.