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حياتنا

وصلة غزل جريئة بـ”المهرة البحرينية” على الهواء مباشرة تنتهي بكارثة (فيديو)

انتقد البعض تصرف الرجل وآخرون اتهموا البرنامج بالوقوف وراءه لزيادة نسبة المشاهدات

كتب رفيف عبدالله
وصلة غزل جريئة بـ
المهرة البحرينية
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.وطن– تعرضت الفنانة المهرة البحرينية إلى موقف محرج على الهواء مباشرة، بعدما انتهت وصلة غزل بها على نحو غير متوقع.

جاسم والمهرة

وكانت المهرة البحرينية ضيفة إحدى الإذاعات، وتلقت اتصالاً مباشراً من أحد معجبيها من الرجال.

وبدأ الرجل الذي يدعى جاسم يغازل المهرة البحرينية قائلا: “أنا وايد أحب أتابعك في السوشيال ميديا”.

وردت المهرة في محاولة لمجاملته ومجاراته: “شنو أكثر شيء أقدمه وتحب تتابعه، سواء كان طبخ أو أزياء أو مطاعم”.

لكن الرجل استمر في الغزل بالقول: “أحب أتابعك، أحب أشوفك وأسمع كلامك، وأي شيء تعملينه أحبه. لدرجة حتى إن كنت أحلم بشيء، أحلم أني أشوفك في سناب شات”.

“سامحوني على صراحتي”

وكشف المعجب أنه يتمنى إنجاب طفلة تشبه ممثلته المفضلة المهرة البحرينية.

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وتابع: “حتى وأنا نايم مرتي تقولي إني ما أقول إلا المهرة المهرة، سامحوني على صراحتي. حتى أني طلعت الكراج عشان مرتي لا تسمع مكالمتي”.

وقال: “أقول إذا الله رزقني بنت، تكون حلوة زي المهرة، ومثل عينيها وشعرها حرير وناعم”.

مداخلة غير متوقعة

وما أن بدأت المهرة بالرد عليه في محاولة نصحه قائلة: “أهم شي بيتك”، يسمع صوت زوجته تقاطعه غاضبة وتشمته قائلة: “يا قليل الحيا”.

واستغربت المهرة وتساءلت هل ما حدث حقيقياً، ليؤكد لها مستضيفيها أنه حقيقي، ويطالب المذيع بقطع الاتصال.

وأثار المقطع جدلاً بين الناشطين، فمنهم من انتقد تصرف الرجل وآخرون اتهموا البرنامج بالوقوف وراءه لزيادة نسبة المشاهدات.

تمثيل أم حقيقة؟

وجاء في التعليقات: ” تمثيل على البلهاء”.

ووافقه آخر الرأي: “تنسيق رائع”.

وكتبت ناشطة: ” يالله خل المهره تنفعك يا الثور راح ترفع عليك خلع يا اخي بعض الرجل ودك تنضرب على مخك عشان يصحى”.

يشار إلى أنّ المهرة ولدت في البحرين في 30 يوليو 1991، وتحمل شهادة البكالوريس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة البحرين.

نالت المهرة البحرينية لقب أجمل عارضة أزياء في عام 2013، وبعد عام فقط حصدت لقب سفيرة الزي العربي.

توجهت المهرة إلى الإعلانات مؤخراً وأهملت الفن

تزوجت المهرة عام 2016 من المنتج والممثل عادل المسلم، وأنجبت منه ابنها تميم، قبل أن تقبض عليه السلطات الكويتية بتهمة التجارة في المخدرات بمادة الكيميكال.

واعترف عادل المسلم حينها، بأن لديه مكتبًا يحوي معملًا لخلط وتعبئة مادة “الكيميكال”، ومن ثم ترويجها داخل البلاد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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