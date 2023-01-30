منقذ اليهود.. دبلوماسي أمريكي يشيد بالملك محمد السادس: “فخورين به”

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وطن- قال السفير الأمريكي في المغرب “بوني تالوار”، الأحد، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عارض بشدة إنكار المحرقة وأكد أنه مؤيد لمُثُل التسامح في المغرب والعالم، على حد قوله.

السفير الأمريكي في الرباط يشيد بمحمد السادس بسبب الهولوكوست

وقال تالوار: “لقد تحدث جلالة الملك بقوة ضد إنكار الهولوكوست، ودعم وشجع التسامح والتعايش في المغرب والمنطقة وحول العالم”.

وانضم الدبلوماسي الأمريكي الذي كان يشارك في مؤتمر عقد، الأحد، في الدار البيضاء لإحياء ذكرى الهولوكوست بالدار البيضاء، إلى الحضور في الإشادة بالعاهل المغربي على دوره الكبير في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان وجهوده للحفاظ على التراث الثقافي والديني للجالية اليهودية المغربية.

وقال السفير الأمريكي في ختام الحفل الذي نُظم تحت شعار: “يواصل الملك محمد السادس تكريس الإرث القوي للملك الراحل محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني” أنه من خلال دعم التسامح والتعايش والوئام الديني “فإن محمد الخامس هو منقذ اليهود المغاربة أثناء الهولوكوست”.

#MapActu الحفاظ على التراث اليهودي المغربي: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواصل تكريس”الإرث القوي” للمغفور لهما الملكين محمد الخامس والحسن الثانيhttps://t.co/h1bBAns6MA pic.twitter.com/2W9jyBjdfE — Agence MAP (@MAP_Information) January 30, 2023

وأضاف تالوار: “هذه مناسبة جليلة للغاية” معربا عن أسفه لأن ما وصفها بـ “واحدة من أعظم مآسي هذا الزمن (الهولوكوست) تواجه حقيقة أن الملايين من الناس التزموا الصمت وغضوا الطرف عنها “.

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وأكد، في هذا الصدد أن “المغرب في ذلك الوقت لم يكن كذلك، (أي مهتما بذكرى الهولوكوست) بفضل جلالة الملك محمد الخامس، الذي لعب دورًا رئيسيًا في حماية الجالية اليهودية في المغرب”.

وقال: “يسعدنا جدا رؤية شيء كهذا… والولايات المتحدة فخورة جداً بالوقوف إلى جانب المملكة المغربية بشأن هذه القضية”.

التطبيع المغربي الإسرائيلي

وطبع المغرب علاقاته الدبلوماسية بشكل رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، في 10 ديسمبر كانون الأول 2020، وسط ترحيب أمريكي وغضب شعبي في المملكة مازال مستمرا إلى اليوم بشأن ذلك القرار.

ورغم ما وصفه العاهل المغربي الملك محمد السادس، من الدور الكبير الذي سيلعبه التطبيع المغربي في خدمة القضية الفلسطينية، إلا أن الوقائع أثبتت عكس ذلك تماما.

حتى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال حضوره قمة النقب في 28 مارس آذار 2022، وصف مقاومين فلسطينين بـ “الإرهابيين”.

وشارك في القمة التي انعقدت في منتجع “سديه بوكير” في صحراء النقب، وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، على غرار وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإسرائيلي.

وخلال ذلك اللقاء الذي أثار سخط الفلسطينيين، أدان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عملية الخضيرة، وقال إن “وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة لشعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة الأمد”.