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منقذ اليهود.. دبلوماسي أمريكي يشيد بالملك محمد السادس: “فخورين به”

السفير الأمريكي في المغرب قال إن الملك محمد السادس صوت قوي جداً ضد إنكار الهولوكوست.

كتب فهمي الورغمي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- قال السفير الأمريكي في المغرب “بوني تالوار”، الأحد، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عارض بشدة إنكار المحرقة وأكد أنه مؤيد لمُثُل التسامح في المغرب والعالم، على حد قوله.

السفير الأمريكي في الرباط يشيد بمحمد السادس بسبب الهولوكوست

وقال تالوار: “لقد تحدث جلالة الملك بقوة ضد إنكار الهولوكوست، ودعم وشجع التسامح والتعايش في المغرب والمنطقة وحول العالم”.

وانضم الدبلوماسي الأمريكي الذي كان يشارك في مؤتمر عقد، الأحد، في الدار البيضاء لإحياء ذكرى الهولوكوست بالدار البيضاء، إلى الحضور في الإشادة بالعاهل المغربي على دوره الكبير في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأديان وجهوده للحفاظ على التراث الثقافي والديني للجالية اليهودية المغربية.

وقال السفير الأمريكي في ختام الحفل الذي نُظم تحت شعار: “يواصل الملك محمد السادس تكريس الإرث القوي للملك الراحل محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني” أنه من خلال دعم التسامح والتعايش والوئام الديني “فإن محمد الخامس هو منقذ اليهود المغاربة أثناء الهولوكوست”.

وأضاف تالوار: “هذه مناسبة جليلة للغاية” معربا عن أسفه لأن ما وصفها بـ “واحدة من أعظم مآسي هذا الزمن (الهولوكوست) تواجه حقيقة أن الملايين من الناس التزموا الصمت وغضوا الطرف عنها “.

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وأكد، في هذا الصدد أن “المغرب في ذلك الوقت لم يكن كذلك، (أي مهتما بذكرى الهولوكوست) بفضل جلالة الملك محمد الخامس، الذي لعب دورًا رئيسيًا في حماية الجالية اليهودية في المغرب”.

وقال: “يسعدنا جدا رؤية شيء كهذا… والولايات المتحدة فخورة جداً بالوقوف إلى جانب المملكة المغربية بشأن هذه القضية”.

السفير الأمريكي في الرباط يشيد بمحمد السادس بسبب الهولوكوست
السفير الأمريكي في الرباط يشيد بمحمد السادس بسبب الهولوكوست

التطبيع المغربي الإسرائيلي

وطبع المغرب علاقاته الدبلوماسية بشكل رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، في 10 ديسمبر كانون الأول 2020، وسط ترحيب أمريكي وغضب شعبي في المملكة مازال مستمرا إلى اليوم بشأن ذلك القرار.

ورغم ما وصفه العاهل المغربي الملك محمد السادس، من الدور الكبير الذي سيلعبه التطبيع المغربي في خدمة القضية الفلسطينية، إلا أن الوقائع أثبتت عكس ذلك تماما.

حتى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال حضوره قمة النقب في 28 مارس آذار 2022، وصف مقاومين فلسطينين بـ “الإرهابيين”.

وشارك في القمة التي انعقدت في منتجع “سديه بوكير” في صحراء النقب، وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، على غرار وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإسرائيلي.

وخلال ذلك اللقاء الذي أثار سخط الفلسطينيين، أدان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عملية الخضيرة، وقال إن “وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة لشعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة الأمد”.

التطبيع المغربي الإسرائيلي
التطبيع المغربي الإسرائيلي
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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