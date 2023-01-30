فتاة العباءة.. هذا ما ينتظر بسمة حجازي بعد القبض عليها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية!

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وطن– تصدر اسم بسمة حجازي التريند في مصر، بعد القبض على صاحبته البلوجر الشهيرة.

فتاة العباءة

وكانت نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبس بسمة حجازي المعروفة بـ”وردة” أو “فتاة العباءة”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وذلك بعدما ظهرت بسمة المقيمة في محرم بك وسط الإسكندرية، مع البلوجر محمد حسام المشهور بـ”بسة”.

ووجهت النيابة لبسمة حجازي التي يلقبها البعض أيضاً بـ”ملكة جمال العشوائيات” تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

أخبار كاذبة

وأوضحت المحامية المصرية هدى عبد الوهاب من خلال منشور على صفحتها عبر فيسبوك، أن جهات التحقيق قررت حبس وردة وبسة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق فيما هو منسوب إليهما من الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وجاء القرار بعد رصد جهات التحقيق بث بسمة حجازي أخبارًا كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

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كما قررت جهات التحقيق المعنية حبس محمد حسام الدين “بسة”، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستغلال نشر فيديوهات تحوي معلومات كاذبة.

ملكة جمال العشوائيات

وعرفت بسمة ملكة جمال العشوائيات، بسبب فيديوهاتها التمثيلية التي تهدد بها الشباب في الشوارع.

كما ظهرت بسمة حجازي بفيديو وهي تزور أحد الشباب في السجن.

وكانت ملكة جمال العشوائيات تعمل كأخصائية تجميل وتمتلك محلا خاصاً للمنتجات التجميلية.

وقدمت “وردة” عدة فيديوهات تعليمية للفتيات حول التجميل.

ظهرت بسمة أيضاً في مقاطع على “تيك توك” وهي تقدم نصائح وإرشادات للسيدات حول التعامل الصحيح في المواقف المختلفة.

سجن مؤبد أو إعدام!

وفي القانون المصري، يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها. أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة.

وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج. أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.