الإثنين, يناير 30, 2023
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رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

كريستيانو رونالدو عرض طائرته الخاصة التي تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه إسترليني للبيع بعد انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة watanserb.com
كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة
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وطن- قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيع طائرته الخاصة، Gulfstream G-200، التي اشتراها عام 2015 بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، واشتهر بالظهور على متنها رفقة صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، وسط تقارير صحفية تؤكد أنه وجد بالفعل مُشترياً لها.

كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

ومنذ شرائها، استخدم رونالدو “غلف ستريم G200” عشرات المرات، بينما يؤجرها عندما لا يحتاجها، خاصة وأن النجم البرتغالي يسافر في كثير من الأحيان في عطلة حول أوروبا مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهم.

طيلة سنوات، استخدم الدون الطائرة للسفر ذهابًا وإيابًا إلى البرتغال بانتظام بفضل سرعتها القصوى البالغة 560 ميلًا في الساعة، لكن سنة 2023، كانت نقطة فارقة في تاريخه.

حيث وقع المهاجم البرتغالي عقداً بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، وقد انتقل بالفعل للإقامة في العاصمة السعودية، الرياض، رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهم.

الأمر الذي يجعل من سفره المتواصل إلى البرتغال، أمراً غير ممكن عملياً خاصة مع طول مدة الرحلة والتزاماته الرياضية مع ناديه الجديد.

وعلى الرغم من أن الطائرة تتسع لما بين ثمانية إلى عشرة أشخاص، فإن صاروخ ماديرا يبحث عن طراز أكبر.

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وفي السياق، كشفت تقارير صحفية قبل فترة، عن السعر التقديري لطائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، واعتبرت أنه سيبيعها بمبلغ يترواح بين 14 و18 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة
كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

هوية مشتري طائرة كريسيانو رونالدو الخاصة؟

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن تمكّن رونالدو من إيجاد مشترٍ لطائرته، ولكنه لم يكشف عن هوية مشتري طائرته، كما لم يكشف عن السعر الذي حصل عليه في الوقت الحالي.

ولعل السبب وراء بحث رونالدو عن طائرة أكبر حجماً واضح؛ حيث إنه عندما اشترى “غلف ستريم G200” كان لديه ابن واحد فقط، كريستيانو جونيور.

لكنه بعد علاقته الطويلة والغرامية مع جورجينا رودريغيز -منذ 2016- والتي تُوجت بإنجاب 4 أطفال، فإنه اليوم بحاجة إلى طراز أكبر مع عائلة من سبعة أفراد.

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة الإسبانية، إنه إذا أضفنا المرافقين اللذين يرافقان العائلة دائماً، فسيكون هناك 9 مقاعد.

كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة
كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

لذلك إذا كانوا يريدون طاهياً أو أي نوع آخر من الموظفين لديهم في المنزل لمرافقتهم، أو بعض الأصدقاء فقط، فسيواجهون بالفعل مشاكل في قدرات غلف ستريم G200 الاستيعابية.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن كريستيانو لم يعثر على طائرة ترضيه، لكن بالنظر إلى قدرته الاقتصادية وعقوده وأعماله في السعودية، يبدو الأمر مجرد مسألة وقت.

وقد يكون هناك بالفعل عدد كبير من المشترين الراغبين في شراء غلف ستريم G200، حيث غالبًا ما يؤجر رونالدو الطائرة بسعر يتراوح من 5000 جنيه إسترليني إلى 8500 جنيه إسترليني في الساعة.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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