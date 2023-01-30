الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

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وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورة جمعت بينهما، ووجهت له رسالة رومانسية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 61.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك”.

ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك ♥️ There is no greater blessing than walking through life by your side. Grateful for you every day pic.twitter.com/vezqYsSMCl — Rania Al Abdullah (@QueenRania) January 30, 2023

ولي العهد يهنئ والده

كما هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وقال ولي العهد عبر حسابه على موقع إنستغرام: “دُمتَ للعطاء منارة … 61 عاماً على درب الخير.. بحفظ الرحمن يا أغلى الرجال”، ونشر مقطع فيديو يجمع صورا عديدة لوالده الملك.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

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كما هنأ سفيان القضاة سفير الأردن لدى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، ملك البلاد بمناسبة عيد ميلاده.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “ارفع الى مقام مليكنا المفدى عبدالله الثاني باسمي ونيابة عن ابناء الجالية في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا أسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الميمون، راجين العلي القدير أن يكلأه بعين رعايته قائدا وأباً ومعه سنده وعضده ولي العهد ويديمهما ذخرا للأردن الغالي”.

ارفع الى مقام مليكنا المفدى عبدالله الثاني باسمي ونيابة عن ابناء الجالية في #رومانيا #بلغاريا #مولدوفا اسمى ايات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الميمون، راجين العلي القدير أن يكلأه بعين رعايته قائدا واباً ومعه سنده وعضده سمو ولي العهد ويديمهما ذخرا ل #الاردن الغالي

#عيد_الملك61 pic.twitter.com/WDhaN9Qajg — Sufyan Qudah سفيان القضاة (@Squdah) January 30, 2023

ويحتفل الأردنيون اليوم الاثنين، بعيد ميلاد الملك عبدالله الثَّاني الـ 61، وهو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال، والأميرة منى الحسين، وهو الحفيد الحادي والأربعون لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

برقيات تهنئة تنهال على الملك

وانهالت برقيات ورسائل التهنئة على ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده، حيث تلقى برقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، بهذه المناسبة.

كلُ عام وأنت القائـد الإنسـان الذي يقود وطنـاً شجاع ، يواجه تحدياتـه بعزيمة قائــده

حمـاك الله يا سيـدي لنكمل معـاً قصـة وطـن🇯🇴

حلقة خاصة من برنامج #يوم_جديد بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك من #متحف_الدبابات_الملكي#الأردن #التلفزيون_الأردني @TankMuseumJo @kathyfarraj #عيد_الملك61 pic.twitter.com/ni2OFkHoZm — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 30, 2023

وفي البرقية، أعرب سلطان عمان عن خالص تـهانيه وصادق تمنياته لشخصه بموفور الصحة والهناء والعمر المديد، داعيًا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقـق المزيد مما يصبو إليه الشعب الأردني من تقدم ورخاء وازدهار.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الملك عبدالله تلقى العديد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم الاثنين، من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة للملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الملك عبدالله برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وفخرهم بمسيرة التحديث والإنجاز التي يقودها الملك من أجل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات.

ولفت مرسلو البرقيات إلى الجهود التي يبذلها الملك عبدالله في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز علاقات الأردن مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

الجالية الأردنية بالكويت تحتفل

وبهذه المناسبة أيضا، أقام مجلس الجالية الأردنية بالكويت احتفالا بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله الـ61، حيث شارك السفير الأردني صقر أبو شتّال في المخيم الذي أقامه الأمين العام للجالية الأردنية بالكويت نبيل العبدالل، بحضور أعضاء الجالية وعدد من ابناء الجالية المقيمين بالكويت في قطع كيكة الحفل وسط تقديم التهاني للأردن حكومة وشعبا.