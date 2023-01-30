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الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تلقى الكثير من برقيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده 61

كتب خالد السعدي
عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني watanserb.com
الملك عبد الله الثاني بن الحسين
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وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورة جمعت بينهما، ووجهت له رسالة رومانسية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 61.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك”.

ولي العهد يهنئ والده

كما هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الحادي والستين.

وقال ولي العهد عبر حسابه على موقع إنستغرام: “دُمتَ للعطاء منارة … 61 عاماً على درب الخير.. بحفظ الرحمن يا أغلى الرجال”، ونشر مقطع فيديو يجمع صورا عديدة لوالده الملك.

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كما هنأ سفيان القضاة سفير الأردن لدى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، ملك البلاد بمناسبة عيد ميلاده.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “ارفع الى مقام مليكنا المفدى عبدالله الثاني باسمي ونيابة عن ابناء الجالية في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا أسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الميمون، راجين العلي القدير أن يكلأه بعين رعايته قائدا وأباً ومعه سنده وعضده ولي العهد ويديمهما ذخرا للأردن الغالي”.

ويحتفل الأردنيون اليوم الاثنين، بعيد ميلاد الملك عبدالله الثَّاني الـ 61، وهو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال، والأميرة منى الحسين، وهو الحفيد الحادي والأربعون لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

برقيات تهنئة تنهال على الملك

وانهالت برقيات ورسائل التهنئة على ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده، حيث تلقى برقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق، بهذه المناسبة.

وفي البرقية، أعرب سلطان عمان عن خالص تـهانيه وصادق تمنياته لشخصه بموفور الصحة والهناء والعمر المديد، داعيًا الله تعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقـق المزيد مما يصبو إليه الشعب الأردني من تقدم ورخاء وازدهار.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الملك عبدالله تلقى العديد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم الاثنين، من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة للملك، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الملك عبدالله برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها اعتزازهم وفخرهم بمسيرة التحديث والإنجاز التي يقودها الملك من أجل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الأردنيين والأردنيات.

ولفت مرسلو البرقيات إلى الجهود التي يبذلها الملك عبدالله في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز علاقات الأردن مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

الجالية الأردنية بالكويت تحتفل

وبهذه المناسبة أيضا، أقام مجلس الجالية الأردنية بالكويت احتفالا بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله الـ61، حيث شارك السفير الأردني صقر أبو شتّال في المخيم الذي أقامه الأمين العام للجالية الأردنية بالكويت نبيل العبدالل، بحضور أعضاء الجالية وعدد من ابناء الجالية المقيمين بالكويت في قطع كيكة الحفل وسط تقديم التهاني للأردن حكومة وشعبا.

المصدرتويتر+ انستغرام + وسائل إعلام أردنية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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