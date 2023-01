الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

- Advertisement -

وطن – نشرت الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورة جمعت بينهما، ووجهت له رسالة رومانسية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 61.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك”.

ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك ♥️

There is no greater blessing than walking through life by your side. Grateful for you every day pic.twitter.com/vezqYsSMCl

— Rania Al Abdullah (@QueenRania) January 30, 2023