إيلون ماسك يحذر من انقراض مواطني هذه الدولة ويثير الذعر!

وطن- حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من خطر داهم يهدد وجود إيطاليا كدولة، وذلك في تفاعله على سلسلة من التغريدات التي شاركها الباحث الإيطالي في الأمن السيبراتي “أندريا ستروبا” عبر منصة تويتر المملوكة لماسك بصفقة استحواذ فاقت 44 مليار دولار قبل أكثر من 3 أشهر.

وحذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من أن إيطاليا “تموت ببطء إذا لم يتم التحرك سريعاً”، على حد قوله، في تعليق عبر حسابه الرسمي في تويتر على سلسلة تغريدات لباحث إيطالي.

وجاء تعليق “ماسك” رداً على سلسلة من التغريدات نشرها الباحث في مجال الأمن السيبراني، أندريا ستروبا، كتب فيها ملخصاً حول استنتاجات مقلقة من البيانات الرسمية.

حيث غرد ستروببا بتاريخ 27 يناير كانون الثاني الجاري، مع رسم بياني للاتجاهات الديمغرافية، يوضح كيف تؤثر الأمراض المزمنة على الفئات العمرية المختلفة للسكان الإيطاليين، إذ “تقدر وزارة الصحة الإيطالية أن 14.1 مليوناً من أصل 58 مليون مواطن يعانون من أمراض مزمنة”.

Italy's Ministry of Health estimates that 14.1 million of 58 million citizens are affected by chronic diseases. With one of the oldest populations and one of the lowest birth rates, Italy risks the collapse of public health and then extinction pic.twitter.com/hD2pD2EXew

وحذر “ستروبا” من أنه “مع وجود واحدة من أقدم السكان وأحد أدنى معدلات المواليد، فإن إيطاليا تواجه خطر انهيار الصحة العامة ثم الانقراض”.

وعلى خلفية هذه المعطيات والتغيرات المخيفة بصلب المجتمع الإيطالي، علق ماسك قائلاً: “إيطاليا والعديد من الدول الأخرى تحتضر”.

يشار أن هذه ليست المرة الأولى من نوعها التي يحذر فيها فيها “ستروبا” الإيطاليين بشأن زوال إيطاليا الوشيك، حيث أنه في مايو آيار 2022، كان منزعجاً بالفعل من انخفاض عدد السكان الإيطاليين.

I never doubted Elon. Not because he's flawless but because he sees the light where others see the darkness. If Elon Musk had listened to all the critics, he would never start Tesla. He did his way, and he's changing the world. Congrats, Tesla team for this solid Q4 earning.

— Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) January 25, 2023