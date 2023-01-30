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“أنا الرسول ويجب مبايعتي”.. سعودي يدعي النبوة في الحرم النبوي (فيديو)

ادعى رجل النبوة خلال تواجده في الحرم النبوي بالمدينة المنورة في مقطع فيديو متداول

كتب فهمي الورغمي
سعودي يدعي النبوة في الحرم النبوي watanserb.com
سعودي يدعي النبوة في الحرم النبوي
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وطن- تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خبر إلقاء السلطات الأمنية في الحرم النبوي بالمدينة المنورة، القبض على شخص ادعى النبوة وأنه رسول الله ويجب مبايعته وإلا لن “تُقبل منكم صلاتكم ولا عبادتكم”، حسب زعمه بالفيديو المشار إليه.

حقيقة شخص ادعى النبوة في الحرم النبوي

ورصدت (وطن) انتشار مقطع فيديو عبر منصة تويتر بالسعودية، لرجل في الحرم النبوي في المدينة المنورة، يدعى فيه أمام حشد من المصلين أنه رسول الله ويجب مبايعته.

إلا أنه لم يتسن التثبت والتأكد من تاريخ نشر الفيديو وتاريخ تصويره، ومعرفة ما إذا كان حديثا أو قديما.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع مؤخرا على مواقع التواصل، قديم ويعود لشخص يعاني مرضا نفسيا.

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وظهر الرجل وهو يجادل بعض الحضور من المصلين، الذين حاول بعضهم معرفة هويته وما إذا كانت ادعاءاتهم جدية أم أنه شخص فاقد لمداركه العقلية.

ووسط ذهول واستغراب من بقية المتواجدين في الحرم النبوي في المدينة المنورة، واصل الرجل حديثه- وكان يضع قبعة مقلوبة على رأسه.

وعلى غرابتها وبخلاف كون هذا المقطع قديما أو حديثا، وجدت هذه الحادثة نصيبا من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر خلالها كثيرون عن سخريتهم من ادعاءات النبوة التي صدح بها.

وفي هذا السياق علق “عبد العزيز بن محمد” مؤكدا على أن ادعاءات الرجل تندرج في سياق عدم الإطلاع الكافي على الدين الإسلامي.

واعتبر في تعليق عبر حسابه بتويتر أن “القراءة الغير كاملة والغير صحيحة في الدين راح توصلك لي مرحلة من ثلاث مراحل الاولى هي ار—هابي او ملحد او مشرك عشان كذا الدين لا تستمع له الا من الاشخاص الصح الشيوخ المعروفين في الدولة وفقط مثل هيئة كبار العلماء أئمة الحرم وفقط”.

ونوه “أبكر” إلى أن مقطع الفيديو المتداول، قديم أساساً، مشيرا أن الرجل الذي يتحدث، قد عدل عن موقفه بادعائه النبوة وأنه قد توفي قبل فترة.

وكتب قائلا “اتمنى الي نزل المقطع يحذفه المقطع قديم قبل ٨ سنوات و فجأة مرض و صار كدا بعدها اتعلاج قبل شهرين توفى ادعوا بالرحمة الله يرحمك ي محمد ابوطاهر”.

وفي ذات الصدد أيضا، دعا “عادل” بقية المتفاعلين مع مقطع الفيديو للتريث وعدم قذف أحكامهم على الرجل.

معتبرا أن الشخص الذي ادعى النبوة في الفيديو من الممكن أن يكون في وضع نفسي غير مستقر.

وعلق بقوله أنه “قبل إطلاق الأحكام على الشخص، يجب التحقق من حالته النفسيه. يمكن مريض نفسي و يحتاج علاج”.

يشار إلى أنه رغم الإيمان اليقيني وغير القابل للتغيير أو التشكيك من قبل المسلمين، بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام ورسوله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إلا أن فكرة ادعاء النبوة لم تفتئ تغادر عقول الكثيرين من الأفراد منذ عقود.

ادعاء النبوة في المنقطة العربية

مؤخرا في لبنان، ادعى رجل مصري يدعى “نشأت منذر” يعرف أيضا بـ”نشأت مجد النور” أنه نبي من الله.

ظهر نشأت لأول مرة أواخر 2021 في صور مثيرة للجدل على هيئة رجل بزي عربي تقليدي ورسم موشوم على جبهته، يحمل ما يشبه صولجانا في يده، يسمي نفسه “النبي نشأت مجد النور”.

نشأت ادعاء النبوة في المنقطة العربية
نشأت ادعاء النبوة في المنقطة العربية

زعم نشأت أنه “مرسل من السماوات” ودعا الناس “إلى النورانية”، حتى أنه أطلق على من ادعى إنهم أتباعه لقب النورانيين.

قبل أن تتقدم دار الفتوى في لبنان ببلاغ للنيابة العامة التمييزية اللبنانية ضده بالشكوى التي قدمها أمين الفتوى بتوجيه من المفتي عبد اللطيف دريان، طالب فيها بـ”اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة 317 على أن “كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانمائة ألف ليرة…”.

أما المادة 474 فتنص على أن “مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تُمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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