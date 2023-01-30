آمال ماهر تتعرض لضربة كبيرة .. واتهام تركي آل الشيخ بالوقوف وراءها لتدميرها! (شاهد)

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وطن – تصدّر اسم الفنانة المصرية آمال ماهر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حذف أغانيها من منصة أنغامي.

وتداول مغرّدون عبر “تويتر”، تلك الأنباء، معتبرين أنّ الفنانة آمال ماهر تتعرض لحملة ممنهجة ومقصودة، لتدميرها فنياً، وإخفائها عن الساحة الفنيّة .

واتهم مغردّون تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بالوقوف وراء تلك الحملة، خاصة وأنّ له ماضٍ سيء -حسب وصفهم- مع الفنانة آمال ماهر .

تضامن مع آمال ماهر وهجوم على تركي آل الشيخ

وعبّر مغردون عرب عن تضامنهم مع ما تتعرض له الفنانة المصرية آمال ماهر، مؤكدين أنهم يقفون إلى جانبها.

وقالت مغردة تعليقا على حذف “أنغامي” لأغاني آمال ماهر: “كلنا عارفين مين اللي عايز يمحيكي. بس مش هيقدر بردو فعلا والله ذرة رجولة أكتر أغنية تليق بالإنسان السفيه و الجبان ده”

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وكتبت آخرى: “لو شو ماصار وشو ماعملتو مافيكن تحذفوها من قلوب محبينها. أعظم صوت في الوطن العربي. رح تبقي نجمة النجوم وبقلب كل شخص بيحبك…”.

وقال آخر: ” طبعا الإعلام المصري ومعظم المشاهير في مصر خايفين لأنهم عبيد المال. ما وراء حذف اغاني امال ماهر الشوال فيروس العرب هو المدعو تركي ال الشيخ”.

ووجه المغرد رسالةً حادة لـ”آل الشيخ” وقال: “بص يا شوال تشتري اي حد بفلوسك الا المصري الأصيل وكان عنده حق جمهور الأهلي لما قال طال عمره…..؟؟.والحمد لله انك مشيت من مصر يا فيروس”.

فيما علّق حساب معجبي آمال مـاهر: “دلوقتي واحده اصلا ارشيفها محذوف من معظم المواقع والمنصات الموسيقية. وفوق كده اصلا اسمها يتحذف من انغامي. نتمنى نعرف ايه السبب من كده. وكلنا عارفين بس عمرنا ما نقول بس عايزين رد مقنع يدخل العقل المره دي “.

كما قالت مغردة: “مهما حاولت تمسح اسمها عمر ما هتقدر تمسحو لأنو مش اي اسم. ده اسم عريق وكبير وعظيم. ومهما فضلت تمسح تاريخها وارشفها عمر ما الناس هتنساها بردو. آمال ماهر هنفضل في ضهرها وهتفضل في قلوبنا”.

أزمة آمال ماهر مع تركي آل الشيخ واختفائها لفترة

ومعروف أنّ أزمة وخلافات حادّة نشبت منذ سنوات بين تركي آل الشيخ وآمال ماهـر، بعد طلاقهما.

وكان “آل الشيخ” تزوجها بشكل سري، الخلاف الذي أسفر عن استخدام مستشار محمد بن سلمان، لنفوذه وأمواله في منع آمال من الغناء والظهور الإعلامي لفترة طويلة واختفائها.

#آمال_ماهر تطمئن جمهورها: أنا بخير وشكرا لخوفكم عليا pic.twitter.com/Mh7hf9UsoG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2022

وكانت آمال، فاجأت جمهورها بظهور علني في يونيو 2022، بعد فترة اختفاء أثارت جدلا وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

لكنّ ناشطين بذلك الظهور شككوا للفنانة، مشيرين إلى أنها ربما أجبرت عليه بسبب الضجة الإعلامية وأنه لا يزال في الكواليس أمر ما غامض لما يكشف بعد.