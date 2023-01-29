الأحد, يناير 29, 2023
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3 أشياء يجب فعلها بعد العلاقة الجنسية

يساعد التبول بعد ممارسة الجنس على طرد البكتيريا من مجرى البول

كتب ايمان الباجي
3 أشياء يجب فعلها بعد العلاقة الجنسية watanserb.com
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وطنهناك العديد من الطرق للإصابة بعدوى المسالك البولية أو عدوى الخميرة. في حين أن هذه العدوى قابلة للعلاج، من المهم معرفة أنه يمكن الوقاية منها أيضًا.

كل ما عليك القيام به هو الحفاظ على النظافة الشخصية، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب نمو البكتيريا أو الفطريات في مناطقك الحميمة. علاوة على ذلك، يمكن للعلاقة الجنسية أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

لحسن الحظ، كشفت صحيفة IndiaTimes مجموعة من الطرق لمنع الإصابة بعدوى الخميرة أو التهاب المسالك البولية. 

الفرق بين عدوى المسالك البولية وعدوى الخميرة

تعد عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا والتي تصيب أي جزء من الجهاز البولي.

على الرغم من أنها ليست مهددة للحياة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض بما في ذلك الرغبة الشديدة المستمرة في التبول، والإحساس بالحرقان في أثناء التبول وألم البطن.

يمكن للجنس أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

عدوى الخميرة من ناحية أخرى هي نوع من التهاب المهبل ينتج عن فرط نمو الفطريات التي تعيش بشكل طبيعي في المهبل.

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ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل الحكة المهبلية، والحرقان والتورم والإفرازات المهبلية.

هل يمكن أن تصاب بالعدوى بعد ممارسة الجنس؟

عدوى المسالك البولية والخميرة ليست من الأمراض المنقولة جنسياً (STIs). ومع ذلك، يمكن أن تتطور بعد ممارسة الجنس، خاصة بالنسبة للمرأة. 

إذن، ما الذي يجب فعله للوقاية من هذه العدوى؟

التبول بعد ممارسة الجنس

يساعد التبول بعد العلاقة الجنسية على طرد البكتيريا من مجرى البول.

تحدث عدوى المسالك البولية عندما تنتقل البكتيريا التي تعيش عادة في المهبل أو القولون عن طريق الخطأ إلى الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم. لذلك يمكن أن يساعد التبول في منع ذلك.

التجفيف بقطعة قماش ناعمة

بعد ممارسة الجنس، يُنصح دائماً بتجفيف المنطقة بقطعة قماش قطنية ناعمة، حيث يمكن أن يقلل هذا من فرصة الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية.

بمجرد الانتهاء من ممارسة الجنس، ينصح دائما بنتجنب إرتداء ملابس داخلية ضيقة

تجنب ارتداء الملابس الداخلية

بمجرد الانتهاء من ممارسة الجنس، لا ترتدِ ملابس داخلية ضيقة على الفور، لأن أعضاءك التناسلية تحتاج إلى أن تتنفس. ويمكن أن يمنع هذا بالتالي الإصابة بعدوى الخميرة أو التهاب المسالك البولية.

ومع ذلك، إذا لم تكن مرتاحًا، ارتدِ ملابس داخلية قطنية فضفاضة أو بيجامة تسمح بمرور الهواء.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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