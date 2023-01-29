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هجمات قوية تعطل موقع حماس والحركة تكشف عن الفاعل

تعرض موقع حماس لهجوم قوي أدى إلى تعطله اليوم الأحد، والحركة تؤكد أنه سيعود للعمل قريبًا

كتب خالد السعدي
تعطل موقع حماس watanserb.com
حركة حماس
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وطن – تعرض الموقع الإلكتروني لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لهجمات قوية على مدار يومين، ما أدّى إلى توقفه عن الخدمة اليوم الأحد.

وقالت إدارة الموقع، في بيان، إنه سيعود للعمل قريبًا لمتابعة نقل موقف الحركة الرسمي، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني شعبنا ومقاومته الباسلة.

وفي اتهام لسلطات الاحتلال بأنها تقف وراء الهجوم، ذكرت حركة حماس أن محاولات الاحتلال ستفشل كما فشلت سابقًا، وستبقى كلمة الحركة حاضرة وقوية بقوة شعبنا وصموده الأسطوري.

ودعت المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى متابعة منصات الحركة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين عودة عمل الموقع الرسمي قريبًا، كما نقلت وكالت “شهاب“.

ووقت كتابة هذه السطور، حاول “وطن” تصفح موقع حركة حماس، إلا أنه تبين بالفعل أنه لا يزال معطلا، من جراء الهجمات التي تعرض لها.

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تزامن الهجوم على موقع حركة حماس، مع أحداث متسارعة في القدس المحتلة، حيث جرى عملية إطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب ما أسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين مساء الجمعة، فيما جرى إطلاق نار آخر في بلدة سلوان صباح السبت، ما أسفر عن إصابة مستوطنين، وجاء الهجومان ردا على المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين التي أسفرت عن ارتقاء عشرة فلسطينيين.

حماس تبارك عملية القدس وهجوم سلوان

وأكّدت حركة حماس، عن عملية القدس، إنها تبارك العملية البطولية في القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم، صاحب الـ 21 عامًا، ابن بلدة الطور، داخل مستوطنة النبي يعقوب المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس في فلسطين المحتلة.

الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين

وقالت حماس، إن عملية القدس كانت رد طبيعي على مجزرة جنين، وردًا على تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، وهي رسالة من نار جهها خيري علقم لحكومة الاحتلال بأنّ إرادة شعبنا لا تُكسر، وعزيمته لا تلين، ومقاومته تشتد رغم الألم والتضحيات.

وأضافت : “سيواصل شعبنا ضرب مواقع العدو وثكناته ومستوطناته، وستبقى المقاومة خيار شعبنا حتى تحرير أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه الوطنية كافة”

وتعليقا على عملية سلوان، قالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، إن العملية الفدائية في سلوان في القدس المحتلة، تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة، ورداً على جرائم الاحتلال ضد الشعب والمقدسات الفلسطينية.

المصدرشهاب + موقع حركة حماس + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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