نبيلة مكرم وجدت ثغرة لإنقاذ ابنها رامي وهذا ما كشفته بأحدث ظهور (فيديو)

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وطن- أثارت “نبيلة مكرم” وزيرة الهجرة المصرية السابقة، ردود فعل متباينة عبر السوشيال ميديا، بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونة عبر فضائية مصرية، السبت، تحدثت فيها عن المرض النفسي الذي يعاني منه ابنها “رامي فهيم” والذي أرجعت له السبب في الجريمة التي أقدم عليها ابنها قبل سنتين بقتل شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية.

نبيلة مكرم تسرد حادثة لأم قتلت أبناءها بسبب مرض نفسي

وقالت نبيلة مكرم (53 عامًا) خلال حضورها مقابلة تلفزيونة على فضائية “القاهرة و الناس” المصرية، عبر برنامج حديث القاهرة من تقديم الإعلامي خيري رمضان، أن ابنها يعاني من مرض نفسي يتمثل في “أصوات غريبة أمرت ابنها بالقتل”.

ويواجه نجل الوزيرة “رامي فهيم” اتهامًا بارتكاب جريمة قتل في ظروف خاصة، إذ أقدم على طعن زميله في العمل وزميله في السكن بمدينة آناهايم (مقر إقامته)، وفق بيان صدر في 22 أبريل/نيسان 2021 عن مكتب المدعي العام في مقاطعة (أورانج كاونتي) التابعة لولاية كاليفورنيا.

كما تابعت الدبلوماسية المصرية نبيلة مكرم، في خضم حديثها عن ابنها قائلة إنه “كان يعاني من مرض نفسي، و أنه قرر وقف الحصول على الأدوية لإيمانه بإمكانية التغلب على المرض بنفسه”.

ويشار إلى أنه بداية من العام 2007 سافرت “نبيلة مكرم” إلى روما كسكرتير أول بسفارة مصر بدولة إيطاليا، قبل أن تتولى منصب قنصل حتى عام 2011.

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خلال تلك الفترة، تقول نبيلة مكرم، “تلقيت برقية من مكتب وزير الخارجية تفيد أن سيدة مصرية (تُدعى عطيات) تطلب المساعدة، وأنها كلما تنجب طفلًا يعيش لمدة 6 أشهر ثم يتوفى، ولذلك طلبت أن تنقل ابنتها إلى مستشفى في الخارج لعلاجها”.

وافقت مكرم، بعد التنسيق مع أحد المستشفيات المحلية في روما، على استقدام “عطيات” رفقة ابنتها؛ بعد الفحوصات اللازمة التي خضعت لها الطفلة تبين أنها بصحة جيدة، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى إلى تركيب كاميرات مراقبة لمعرفة مما تعاني ابنة عطيات.

لتكون المفاجأة، كما تقول الوزيرة المصرية، حين اكتشف الأطباء بأن الأم تخنق ابنتها ودون أن تدري كادت تقتلها، ومباشرة بعد تلك الحادثة ألقي القبض على عطيات وأعيدت الطفلة إلى مصر.

هل نجل نبيلة مكرم مصاب بـ”مرض الفصام” ؟

إلى ذلك، وفي سياق حديثها عن التجربة التي عاينتها لعطيات وابنتها، أكدت نبيلة مكرم أن توقف ابنها عن تناول الأدوية المهدئة، يؤدي إلى انتكاسة كبيرة مفاجئة في حالته النفسية ويعود المريض لوضع أسوأ من الأول.

قبل أن تعود وتشير إلى لقاءها الذي جمعها مع عطيات والذي اكتشفت خلاله سرا خطيرا على حد قولها.

حيث أبلغتها عطيات أنها هي التي قتلت أبناءها في مصر، وكانت تسمع صوتا غريبا يأمرها بذلك.

وعن المرض الذي تعاني منه عطيات، قالت مكرم إنه مرض الشيزوفرنيا، مشيرة إلى أن نفس هذا الصوت الذي أمر الأم عطيات بقتل أبنائها هو الذي أمر ابنها أن يقتل زميليه في أمريكا.

وفي هذا الصدد، وصفت مكرم شعور ابنها بعد الجريمة بقولها “إنه كان يجلس بين زميليه الضحيتين فاقدا للإرادة والإدراك وارتكب الجريمة دون أن يدري ماذا يفعل”.

مصادر امريكية : السلطات المصرية حاولت تدخل دبلوماسي لاحتواء الأزمة ولكنها فشلت في ذلك.

تم تحديد يوم 17 يونيو القادم لمحاكمة رامي منير نجل وزيرة الهجرة #نبيله_مكرم المتهم بقتل 2 من زملائه بالعمل بستخدام سكين في طعنهم يوم 19 ابريل الماضي. pic.twitter.com/SQhG00J6ct — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) May 26, 2022

وفي هذا السياق، فقد أكد أن محامو “رامي فهيم” أنهم تقدموا بمستندات لمحكمة الدفاع الأميركية، تشير إلى أن نجل الوزيرة يعاني من مرض الفصام، وأنهم سيطالبون بعرضه على الأطباء لتحديد حالته النفسية، وما إذا كان يعاني من مرض أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا.

هذا ووجّه القضاء الأمريكي تهمًا عدة لنجل الوزيرة المصرية أبرزها “القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات” رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

يشار هنا إن نبيلة مكرم قد عيّنت وزيرة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر/أيلول 2015، قبل أن يتم استبدالها خلال تعديل وزاري في أغسطس/آب 2022.