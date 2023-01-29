الأحد, يناير 29, 2023
الرئيسيةحياتناكم تبلغ ثروة داني ألفيش بعد فضيحة اغتصابه فتاة ملهى ليلي؟!
حياتنا

كم تبلغ ثروة داني ألفيش بعد فضيحة اغتصابه فتاة ملهى ليلي؟!

داني ألفيش حاليًا في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي في برشلونة

كتب أنس السالم
ثروة داني ألفيش watanserb.com
داني ألفيش
- Advertisement -

وطن – داني ألفيش لاعب كرة قدم برازيلي سابق في نادي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، ونبوماس أونام المكسيكي، وهو حاليًا في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي في برشلونة.

أثناء استجواب داني ألفيش في قضية الاغتصاب المزعومة، سأل القاضي، اللاعب البرازيلي عن مقدار المال الذي يكسبه شهريًا كلاعب في النادي المكسيكي، وكانت إجابته خاطئة عندما قال إنه كان يكسب فقط 30 ألف يورو شهريًا (أكثر من 32 ألف دولار)، وفقًا لـ El Pais.

قضية اغتصاب داني ألفيس
داني ألفيش حالياً في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي في برشلونة

واضطر القاضي، الذي كانت بحوزت نسخة من العقد، للتوسط لتصحيح هذا البيان.

وأوضح أن ألفيش يكسب بالفعل 300 ألف يورو شهريًا (أكثر من 327 ألف دولار) كلاعب في النادي المكسيكي.

وتم دفع هذا المبلغ لداني ألفيش من قبل النادي ولم يعد يتسلمه بعد إنهاء عقده.

كم هي ثروة داني ألفيش ؟

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تبلغ صافي ثروة داني ألفيش 60 مليون دولار.وفق ما نقلت “ماركا” الإسبانية

الفتاة التي تتهم داني ألفيش باغتصابها تكشف تفاصيل مؤثرة

- Advertisement -

كشفت الضحية التي اتهمت النجم البرازيلي داني ألفيش بالاعتداء الجنسي عليها، عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التي أثارت ضجة كبيرة على مدار الأيام الماضية.

داني ألفيس
داني ألفيس

وقالت الفتاة في تصريحات لصحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية، إنها حاولت مقاومة ألفيش إلا أنه كان أقوى منها، موضحةً أنها رفضت التعويض المالي من اللاعب، حتى يدخل السجن.

وجرى الاعتداء في دورة مياه في ملهًى ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية وذلك في الثلاثين من ديسمبر الماضي، وألقت السلطات القبض على ألفيش، وتم إيداعه في السجن.

وأدلت الضحية بتفاصيل القضية لقسم الاعتداء الجنسي في شرطة برشلونة، بعدما بقيت هناك لمدة فاقت الساعة والنصف.

زوجة داني ألفيس
زوجة داني ألفيس

وقالت الفتاة إنها ذهبت برفقة صديقتها وقريبتها إلى الملهى بعد حصولهن على أساور تمنحهن إذن الدخول ليلاقين مجموعة من المكسيكيين، حيث كان من بينهم اللاعب البرازيلي الذي عرض عليها مشروباً لكنها رفضت قبل أن يخبرها المكسيكان أن داني ألفيس هو اللاعب الشهير إذ لم تكن تعرف هويته.

وأضافت أن اللاعب كان يضايقها بشكل مزعج إذ بدأ بالتحرش بها لفظياً قبل أن يبدأ بالاعتداء عليها، حيث أشار إليها بأن تقترب منه.

وتابعت: “لم أكن أعلم ما يوجد خلف الباب.. حسبت أن هناك مكاناً آخر للشخصيات الهامة، وبعد دخولي شعرت بالذعر وطلبت المغادرة ورفض ذلك”.

وبعد ذلك، بدأ ألفيس بالتلفظ عليها والاعتداء جنسياً، فيما ذكرت الفتاة: “أصررت على المغادرة وقاومت لكنه كان أقوى مني وصفعني، وبعد أن انتهى رفض خروجي قبله وحينها شعرت بالعار بأن أكون في موقف مشابه”.

 

المصدرماركا - وطن + وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سيدة تقبل بأن يغتصبها مراهق مجنون.. أغرب جريمة في بريطانيا!

حياتنا

“كان أقوى مني”.. الفتاة التي تتهم داني ألفيس باغتصابها تكشف تفاصيل مؤثرة

رياضة

تفاصيل صادمة عن فضيحة داني ألفيس الجنسية مع فتاة في ملهى ليلي

الهدهد

تفاصيل اعتقال داني ألفيس بإسبانيا في جريمة اغتصاب وأول تحرك من ناديه المكسيكي

الهدهد

اغتصاب وتبول على الضحايا.. فضيحة ضابط بريطاني تخرج للعلن بعد تعدد ضحاياه

الهدهد

تفاصيل صادمة في اختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة التفكيك بالسودان

حياتنا

السودان..اغتصاب ابنة قيادي بلجنة إزالة التمكين المنحلة ذات الـ15 عاماً يثير موجة غضب

حياتنا

“لمس مناطق حساسة”.. فتاة تفضح تحرش داني ألفيس بها في ملهى ليلي

حياتنا

قطع “مهبل” طفلته بالمقص ليتمكن من اغتصابها.. جريمة بشعة تهز السويد!

حياتنا

هكذا يعيش نجل ملياردير يمني متهم باغتصاب وقتل طالبة نرويجية! (صور)

حياتنا

العراق.. سبعيني يغتصب طفلة جاره داخل منزله وتفاصيل تقشعر لها الأبدان! (فيديو)

الهدهد

مدرس تربية إسلامية مصري يتحرش ويغتصب 50 طفلا بالكويت.. تفاصيل صادمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أغرب دعوى نفقة من سيدة عربية ضد طليقها:”يفقد الوعي كلما طلبت منه مالا”

دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم سنة كاملة

مطربة إسرائيلية شهيرة تغني “عيشي بلادي” بالعربية من أبوظبي (فيديو)

الكويت.. حاجب مصري بمحكمة يتحرش جنسيا بمحامية وحاول اغتصابها

حفيظ دراجي يحرج المطبعين العرب بعد بيانات التضامن المخزية مع الاحتلال

كويتي يوزع وجبات مجانية على روح الشهيد خيري علقم (فيديو)

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود.. عمره وسبب الوفاة وكم تبلغ ثروته؟

عبدالله العنزي .. موقع أمريكي يكشف مفاجأة عن اختفاء الشاب السعودي! (شاهد)

سلطنة عمان.. إطلالة لافتة “للسيدة الجليلة” في أحدث ظهور (شاهد)

“لا فضل لليمن عليّ”.. أروى ووصلة غزل للسعودية تحدث ضجة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC