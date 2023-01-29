كم تبلغ ثروة داني ألفيش بعد فضيحة اغتصابه فتاة ملهى ليلي؟!

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وطن – داني ألفيش لاعب كرة قدم برازيلي سابق في نادي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، ونبوماس أونام المكسيكي، وهو حاليًا في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي في برشلونة.

أثناء استجواب داني ألفيش في قضية الاغتصاب المزعومة، سأل القاضي، اللاعب البرازيلي عن مقدار المال الذي يكسبه شهريًا كلاعب في النادي المكسيكي، وكانت إجابته خاطئة عندما قال إنه كان يكسب فقط 30 ألف يورو شهريًا (أكثر من 32 ألف دولار)، وفقًا لـ El Pais.

واضطر القاضي، الذي كانت بحوزت نسخة من العقد، للتوسط لتصحيح هذا البيان.

وأوضح أن ألفيش يكسب بالفعل 300 ألف يورو شهريًا (أكثر من 327 ألف دولار) كلاعب في النادي المكسيكي.

وتم دفع هذا المبلغ لداني ألفيش من قبل النادي ولم يعد يتسلمه بعد إنهاء عقده.

كم هي ثروة داني ألفيش ؟

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، تبلغ صافي ثروة داني ألفيش 60 مليون دولار.وفق ما نقلت “ماركا” الإسبانية

الفتاة التي تتهم داني ألفيش باغتصابها تكشف تفاصيل مؤثرة

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كشفت الضحية التي اتهمت النجم البرازيلي داني ألفيش بالاعتداء الجنسي عليها، عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التي أثارت ضجة كبيرة على مدار الأيام الماضية.

وقالت الفتاة في تصريحات لصحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية، إنها حاولت مقاومة ألفيش إلا أنه كان أقوى منها، موضحةً أنها رفضت التعويض المالي من اللاعب، حتى يدخل السجن.

وجرى الاعتداء في دورة مياه في ملهًى ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية وذلك في الثلاثين من ديسمبر الماضي، وألقت السلطات القبض على ألفيش، وتم إيداعه في السجن.

وأدلت الضحية بتفاصيل القضية لقسم الاعتداء الجنسي في شرطة برشلونة، بعدما بقيت هناك لمدة فاقت الساعة والنصف.

وقالت الفتاة إنها ذهبت برفقة صديقتها وقريبتها إلى الملهى بعد حصولهن على أساور تمنحهن إذن الدخول ليلاقين مجموعة من المكسيكيين، حيث كان من بينهم اللاعب البرازيلي الذي عرض عليها مشروباً لكنها رفضت قبل أن يخبرها المكسيكان أن داني ألفيس هو اللاعب الشهير إذ لم تكن تعرف هويته.