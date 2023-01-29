الأحد, يناير 29, 2023
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رياضة

عدي الدباغ مطلوب في الدوري المصري ووكيله يُعلق

النجم الفلسطيني الدباغ ينتهي عقده مع نادي أروكا البرتغالي في صيف 2023

كتب فارس أبو شيحة
نجم المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ watanserb.com
نجم المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ
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وطن- دخل نجم المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ 24 عاماً، المحترف في صفوف نادي أروكا البرتغالي، في دائرة اهتمامات العديد من الأندية في الدوري المصري الممتاز، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية (الميركاتو).

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، عن اهتمام العديد من الأندية المصرية بالتعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي يقدمه اللاعب مع نادي أروكا في منافسات الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وكان من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم الفدائي الفلسطيني الدباغ، الأهلي والزمالك وبيراميدز. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية المصرية.

حقيقة انتقال عدي الدباغ إلى الدوري المصري

من جهته قال نيكولاس أونيسي، وكيل اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، في تصريح صحفي مع موقع بطولات المصري، “هناك أكثر من 25 وكيلاً في مصر.. تواصلوا معيّ من أجل عدي الدباغ”.

وأضاف الوكيل أونيسي، ” لكن الأندية المصرية لا تفهم أننا نرفض كل العروض من الدوري المصري، وحتى مع اسم الأهلي الكبير أو الأندية الأخرى”.

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كما وتابع، ” الدباغ لن يوافق على الذهاب إلى الدوري المصري، وهو يريد تمديد عقده مع نادي أروكا البرتغالي”.

وشارك الفلسطيني الدباغ خلال الموسم الحالي مع نادي أروكا البرتغالي في 17 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 10 أهداف (أي بمعدل هدف كل 100 دقيقة).

الفلسطيني الدباغ
الفلسطيني الدباغ

من هو النجم الفلسطيني عدي الدباغ؟!

عدي الدباغ، لاعب فلسطيني محترف في رياضة كرة القدم، من مواليد شهر ديسمبر عام 1998، يلعب في مركز الهجوم.

بدأ مشواره الكروي مع نادي هلال القدس في عام 2015، لينتقل بعدها إلى نادي السالمة الكويتي عام 2019. ثم القادسية، واليرموك على سبيل الإعارة، وبعدها إلى نادي العربي الكويتي، ليتعاقد بعدها مع نادي أروكا البرتغالي عام 2021.

كما وينتهي عقد الفلسطيني عدي الدباغ مع نادي أروكا البرتغالي في صيف عام 2023، في ظل حديث وكيله عن إمكانية تجديد عقد مع النادي. وسط العروض من الدوريات العربية للتعاقد معه.

الدوري البرتغالي الممتاز

وخاض فريق أروكا البرتغالي هذا الموسم 17 مباراة في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 5 آخرى حتى الآن.

الفلسطيني عدي الدباغ لاعب أروكا البرتغالي
الفلسطيني عدي الدباغ لاعب أروكا البرتغالي

ويحتل فريق أروكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي. برصيد 26 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر بنفيكا برصيد 47 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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