الأحد, يناير 29, 2023
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رياضة

صدمة قوية لعشاق برشلونة بعد إصابة عثمان ديمبيلي

تقارير تؤكد غياب عثمان ديمبيلي من 2-3 أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة عثمان ديمبيلي watanserb.com
إصابة عثمان ديمبيلي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل جديدة عن إصابة عثمان ديمبيلي لاعب الجناح الأيمن لفريق برشلونة، عقب خروجه مصاباً في المباراة الماضية أمام جيرونا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” الفحوصات الطبية تؤكد إصابة عثمان ديمبيلي في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر، كما أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

إصابة عثمان ديمبيلي

وأشار موقع (RAC1) الإسباني، بأن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، سيغيب لمدة 2-3 أسابيع. بسبب الإصابة، التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام جيرونا بالدوري الإسباني.

كما وعلق مدرب برشلونة تشافي على إصابة عثمان ديمبيلي، خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة أمام جيرونا، “خسرنا اللاعب الأكثر تميزاً في المواجهات الفردية أمام المنافس”.

وتابع تشافي، ” أمر مؤسف ويقلب بذلك خططنا رأساً على عقبة”.

إصابة عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

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وحقق فريق برشلونة (البلوغرانا)، الفوز الصعب على منافسه جيرونا في منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني الممتاز بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح برشلونة، اللاعب بيدري في الدقيقة ال61. خلال مشاركته في المباراة ال100 مع الفريق الكتالوني.

وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القوية القادمة. أمام ريال بيتيس، الأربعاء، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( بينيتو فيامارين).

مباراة برشلونة وجيرونا
مباراة برشلونة وجيرونا

كما وخاض برشلونة (البلوغرانا)، 18 مباراة حتى الآن في منافسات الدوري الإسباني، حقق من خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة الوحيدة حتى يومنا هذا.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي برشلونة + RAC1
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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