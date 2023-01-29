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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتوقيت

مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
جدول مباريات كأس العالم 2023 watanserb.com
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وطن- تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ينتظرها عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، مطلع الشهر المقبل في دولة المغرب.

وستفتتح منافسات مباريات كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، بمواجهة الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، على ملعب (طنجة).

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

كما ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، المقامة في المغرب، بنسختها ال17، فيما يلي:

الجولة الأولى:

الأهلي المصري X أوكلاند سيتي ( الأربعاء، 2/1، العاشرة مساءً).

الجولة الثانية:

الوداد الرياضي X الهلال السعودي ( السبت، 2/4، الخامسة والنصف مساءً).

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سوندرز X لم يحدد الفريق بعد ( السبت، 2/4، الثامنة والنصف مساءً).

الجولة الثالثة (دور النصف النهائي):

فلامينغو X لم يحدد بعد (الثلاثاء، 2/7، العاشرة مساءً).

ريال مدريد X لم يحدد بعد ( الأربعاء، 2/8، العاشرة مساءً).

مباراة تحديد المركز الثالث

كما وستقام مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، السبت، في ال2/11 من شهر فبراير/ كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023

وستكون مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، على ملعب (مولاي عبد الله) في دولة المغرب المستضيف للبطولة، في ال11 من شهر فبراير القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً توقيت مكة المكرمة (السعودية).

ومن الجدير بالذكر بأن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023، ستقام في دولة المغرب خلال الفترة ما بين 1-11 من شهر فبراير/ كانون الثاني القادم، تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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