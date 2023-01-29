جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتوقيت

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وطن- تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ينتظرها عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، مطلع الشهر المقبل في دولة المغرب.

وستفتتح منافسات مباريات كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، بمواجهة الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، على ملعب (طنجة).

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

كما ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، المقامة في المغرب، بنسختها ال17، فيما يلي:

الجولة الأولى:

الأهلي المصري X أوكلاند سيتي ( الأربعاء، 2/1، العاشرة مساءً).

الجولة الثانية:

الوداد الرياضي X الهلال السعودي ( السبت، 2/4، الخامسة والنصف مساءً).

◈ الوداد المغربي✘ الهلال السعودي ◈ ⌚ | الساعة 5:30 مساءا مكة

📺 | القناة : SSC Extra 1

🏆 | كأس العالم للاندية

📆 | السبت 4 فبراير 2023#كاس_العالم_للانديه #الوداد_الهلال #الهلال_الوداد pic.twitter.com/9mdD80GwRV — المدير الرياضي 🏟️ (@BMSport_) January 29, 2023

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سوندرز X لم يحدد الفريق بعد ( السبت، 2/4، الثامنة والنصف مساءً).

الجولة الثالثة (دور النصف النهائي):

فلامينغو X لم يحدد بعد (الثلاثاء، 2/7، العاشرة مساءً).

ريال مدريد X لم يحدد بعد ( الأربعاء، 2/8، العاشرة مساءً).

مباراة تحديد المركز الثالث

كما وستقام مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، السبت، في ال2/11 من شهر فبراير/ كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023

وستكون مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، على ملعب (مولاي عبد الله) في دولة المغرب المستضيف للبطولة، في ال11 من شهر فبراير القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً توقيت مكة المكرمة (السعودية).

عاصمة الأنوار 🤩 مدينة برونق خاص جمعت بين الأصالة والمُعاصرة 👌 الرباط ستستضيف جزءً من مباريات كأس العالم FIFA المغرب 2022 ولا شك أن الضيوف سينبهرون بها 🇲🇦👍 pic.twitter.com/siyzjEKy4y — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 26, 2023

ومن الجدير بالذكر بأن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023، ستقام في دولة المغرب خلال الفترة ما بين 1-11 من شهر فبراير/ كانون الثاني القادم، تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).