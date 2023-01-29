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بحفل تتويج الملك تشارلز.. “سبايس غيرلز” تجتمع مجددا بعد سنين طويلة

فرقة سبايس غيرلز اجتمعت لآخر مرة معا منذ أولمبياد 2012

كتب فهمي الورغمي
حفل تتويج الملك تشارلز watanserb.com
الملك تشارلز
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وطن– لأول مرة منذ 2012، ستجتمع فرقة “سبايس غيرلز Spice Girls” الغنائية البريطانية المكونة من 5 مغنيات، خلال الحفل الذي سيُقام على شرف تنصيب تشارلز الثالث ملكا للتاج البريطاني، خلفا لوالدته إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر أيلول 2022.

فرقة سبايس غيرلز تحيي حفل تنصيب تشارلز الثالث

ومن المقرر أن يلتئم شمل فرقة البوب البريطانية Spice Girls، الخميس القادم، لتقديم عروض تتويج الملك تشارلز الثالث.

حيث كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن فرقة الفتيات ستكون في قلب الحدث الضخم لحفل موسيقي ملكي خلال الاحتفال الذي يستمر ثلاثة أيام في مايو/ آيار المقبل.

وفي حال حدث، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها جميع المطربات الخمسة – بما في ذلك فيكتوريا بيكهام – أداءً معًا منذ الحفل الختامي لأولمبياد 2012.

وحققت فرقة سبايس غيرلز، شهرة واسعة في التسعينيات من القرن العشرين، وضمت الفرقة فيكتوريا بيكهام وميلاني براون وإيما بونتون وميلاني شيزولم وجيري هالويل.

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وانفصلت الفرقة عام 2001، وعادت واجتمع شمل أعضائها عام 2007 في جولة تضمنت 11 مدينة حول العالم، وتعد هذه الفرقة هي أفضل فرقة فتيات من حيث عدد مبيعات الأسطوانات على مر العصور.

 

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إلى ذلك، فقد أكدت “ذا صن” أن منظمي الحدث كانوا “حريصين” على ضرورة حضور سبايس جيرلز بصفتهن “نجمات الحفل”، خاصة وأن فتيات الفرقة قد التقين بالملك تشارلز عدة مرات طوال مسيرتهن كفرقة بوب عالمية.

 

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وقد أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفتيات الخمس، بفكرن بجدية في العودة إلى المسرح لمثل هذا الحدث التاريخي، “حيث إن تتويج الملك حدث مميز مثل الأولمبياد”.

وكانت ميلاني سي، إحدى عضوات فرقة Spice Girls، قد عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها لعدم تمكنها من الأداء في حفل اليوبيل البلاتيني لإليزابيث الثانية الراحلة في يونيو من العام الماضي.

 

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وقالت ميلاني: “كنا نحب أن نكون هناك، لكنها كانت مجرد واحدة من تلك المواقف التي كان فيها الأمر مستحيلًا، كان هناك الكثير الذي نرغب في القيام به، ولكن هناك أربعة وخمسة أشخاص مرتبطين بالعائلات والالتزامات والمسؤوليات الأخرى”.

هل تجتمع فرقة سبايس غيرلز مجدداً؟

انسحبت بيكهام من الأداء مع الفرقة بعد الأولمبياد (2012) لكن باقي الأربعة واصلن الغناء، وقد كان آخر اجتماع لهن في “جولة الاستاد” بباريس عام 2019.

وعلى غرار الغناء، واصلت بيكهام إطلاق مشروع أزياء ناجح، بينما ظهرت ميل سي مؤخرًا كراقصة معاصرة في “سادلرز ويلز” في شمال لندن.

وفي حديثها عن بيكهام مؤخرًا، قالت ميل سي لصحيفة التايمز: “سيكون هذا هو الحلم النهائي. الباب مفتوح دائمًا لفيكتوريا، نود أن نرى دعمها. سننبقي دائمة فرقة موحدة “.

كما اعترفت مؤخرًا بأنها “تتوق للعودة إلى المسرح” مع إيما بونتون حيث كانت تتمنى لها عيد ميلادها السابع والأربعين السعيد.

حيث شاركت (ميل سي) البالغة من العمر 49 عامًا، واسمها الحقيقي ميلاني تشيشولم، مجموعة من الصور لصديقتها إيما بونتون رفقة زوجها على منصة انستغرام للاحتفال بهذه المناسبة.

وعلقت ميل سي على المنشور قائلة “عيد ميلاد سعيد إيما بونتون. أحبك أكثر مما تقدر أن تقوله الكلمات. أتوق للعودة إلى المسرح مع صغيرتي!”

وتابعت “دعونا نأمل ألا نضطر إلى الانتظار أكثر من اللازم! أتمنى لك أفضل يوم جميل “.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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