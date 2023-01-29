الأحد, يناير 29, 2023
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الكويت.. حاجب مصري بمحكمة يتحرش جنسيا بمحامية وحاول اغتصابها

أفادت صفحات إخبارية كويتية بتويتر بأن حاجب بمحكمة الرقعي في الكويت تتهمه محامية بالتحرش بها جنسياً في قاعة المحكمة

كتب فهمي الورغمي
محامية تقدم شكوى تحرش جنسي بحاجب مصري في الكويت watanserb.com
محامية تقدم شكوى تحرش جنسي
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وطن- تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خبرا مفاده تقدم محامية بشكوى ضد حاجب بمحكمة الرقعي، اتهمته فيها بالتحرش بها جنسياً داخل المحكمة.

محامية تقدم شكوى تحرش جنسي بحاجب مصري في الكويت

وجاء في الخبر بحسب صفحات إخبارية كويتية على تويتر، أن “محامية في محكمة الرقعي، تقدمت بشكوى لدى المحكمة ضد حاجب مصري الجنسية حاول التحرش بها جنسياً داخل المحكمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تنشر فيه أي مصادر رسمية سواء على المستوى الأمني أو المصالح القضائية أي إفادة بشأن هذا الخبر الذي أثار جدلا بين الكويتيين على مواقع التواصل.

وعلى غرابتها وما ترافق معها من عدم توضيحات رسمية، وجدت هذه الحادثة صدى لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر.

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وعلق مغرد مستنكرا:”يخرب بيت بيته من بشر يتحرش تحرش جنسي في محاميه وفي قصر العدل!؟”

وتابع مشيرا إلى أن هذا الفعل إذا حدث فإنه لا يصدر إلا عن شخص يتعاطى المخدرات:”شنو هذا من صجه بكامل وعيه ولا متعاطي شي.”

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: “اتمنى يسمعون من الطرفين او شهود، اذا كل وحده قالت هذا تحرش فيني يروح ورا الشمس لا طبنا ولا غدا الشر”.

وقال آخر مشككا بإدعاء المحامية المشار إليها: “شكوى أووفر بصراحة.. أهم شي تحرش جنسي ووين صارت الواقعة..؟!.بالمحكمة..!! شنو هالافتراء الأوووفررر؟!”

وتابع موضحا:”حتى من غير فطنه ولا ذكاء ولا دهاء، اذا هذا شغل المحامية المعنيه بهذا الخبر.. فالله لا يوفقها بهذا الإفتراء الأشر المبين،، تره مو ناقصين الوافدين بقطع الأرزاق”.

فيما كتب أحد النشطاء: “محكمة الرقعي كنت اشتكي من كثرهم في محاكم الاحمدي لما رحت للرقعي انصدمت حسيت اني فجأه دخلت محكمه في مصر.”

وتابع:”يا جماعة قسم بالله مالقيت كويتي اسأله من اللي موجودين لين صعدت الدور الثاني ولقيت موظفين كويتيين كنت بسجد شكر.. خافوا الله في الكويت وأهلها المحاكم اسرار وهذول اغلبهم ذمته وسيعه”.

المصريون في الكويت بين “الغربة” و”التكويت”

وتأتي هذه الحادثة، التي لم تؤكد السلطات الكويتية صحتها من عدمها، لتزيد من التوترات بين الوافدين المصريين والمواطنين الكويتين، خاصة بعد الحملة الأخيرة من السلطات الرسمية في الكويت لتقليل عدد العمالة الوافدة بشكل خاص من الجالية المصرية.

حيث وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الكويتية رنا الفارس، في أغسطس آب 2022، بـ”تكويت” الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية.

ويستند توجيه الوزيرة الكويتية إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات “تكويت” الوظائف الحكومية، كما يأتي منسجما مع التوجه الحكومي لتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية.

وقد انبنت خطة الوزيرة الكويتية على 3 محاور، الأولى تتضمن إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2022، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% مطلع فبراير/شباط 2023.

على أن تشهد المرحلة الثالثة التي تنطلق في الأول من يوليو/تموز 2023 منح فترة إنذار للعدد المتبقي من الموظفين.

وتتجاوز الجالية المصرية في الكويت ما يقدر بـ 670 ألف مقيم، وهي الثانية بعد الجالية الهندية (1 مليون)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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