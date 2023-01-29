الأحد, يناير 29, 2023
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ابنة حاكم الشارقة بإطلالة مثيرة ووالدها عينها بمنصب تقلده لربع قرن (شاهد)

بدور القاسمي هي ابنة حاكم إمارة الشارقة "سلطان بن محمد القاسمي" وعينها والدها رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة خلفا له بعد تقلده هذا المنصب لربع قرن

كتب فهمي الورغمي
بدور القاسمي watanserb.com
بدور القاسمي
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وطن- على خلفية تعيينها رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، من قبل والدها حاكم الإمارة “سلطان بن محمد القاسمي” شاركت “بدور القاسمي” هذا القرار مع متابعيها، وظهرت بإطلالة مثيرة أثارت ردود فعل واسعة.

تعيين بدور القاسمي رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة

وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أصدر، الأحد، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تعيين رئيس للجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويقضي المرسوم بتعيين ابنته، بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسةً للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ورئيسةً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وظهرت بدور بإطلالة لافتة رفقة والدها وعدد من المسؤولين، وكانت تغطي نصف شعرها فقط بوشاح شفاف، ما جعلها محل سخرية البعض كونها “لا ارتدت الحجاب ولا هي خلعته” حسب وصفهم.

من هي بدور القاسمي؟

وتعليقا على قرار والدها، قالت بدور القاسمي ابنة حاكم إمارة الشارقة “سلطان بن محمد القاسمي” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر: “أشكر والدي ومعلمي صاحب السمو حاكم الشارقة على ثقته الغالية بتعييني رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، التي كان سموه رئيساً لها لمدة ربع قرن”.

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وأضافت بدور القاسمي “هذا الشرف الرفيع يمنحني مسؤولية كبيرة للحفاظ على المكانة الأكاديمية المتميّزة للجامعة، وتخريج جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات”.

وفي سياق مراسم التعيين التي حضرها عدد من الشخصيات الرسمية في الإمارة ووفد من الجامعة الأمريكية في الشارقة، قال سلطان بن محمد القاسمي إنه “بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل لرئاسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث وصلت إلى مرحلة الكمال بمساعدة مدراء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، يحق لي أن أتنحى عن منصب رئيس الجامعة، وأعطي الفرصة لجيل جديد يقود هذه الجامعة بمعاونة مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء”.

وتعقيبا على قراره بشأن إسناد رئاسة الجامعة إلى ابنته بدور قال حاكم الشارقة سلطان القاسمي: “لقد وقع اختياري على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لما لها من علمٍ وكفاءة في العمل لتكون رئيسةً للجامعة الأمريكية بالشارقة.”

وتابع:”ولن أكون بعيداً ليس فقط عنها، وإنما عن الجامعة الأمريكية بالشارقة كذلك”.

وتحمل بدور القاسمي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الأنثروبولوجيا الطبية من كلية لندن الجامعية.

شغلت القاسمي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) من العام 2019 إلى 2020، وانتخبت لاحقًا رئيسًا للاتحاد من 2021 إلى 2022، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين منذ تأسيسه في عام 1896.

تزوجت بدور القاسمي من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وهو أيضًا أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الشارقة، ويشغل منصب نائب حاكم الشارقة منذ أغسطس 2021.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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