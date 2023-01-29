ابنة حاكم الشارقة بإطلالة مثيرة ووالدها عينها بمنصب تقلده لربع قرن (شاهد)

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وطن- على خلفية تعيينها رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، من قبل والدها حاكم الإمارة “سلطان بن محمد القاسمي” شاركت “بدور القاسمي” هذا القرار مع متابعيها، وظهرت بإطلالة مثيرة أثارت ردود فعل واسعة.

تعيين بدور القاسمي رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة

وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أصدر، الأحد، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تعيين رئيس للجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويقضي المرسوم بتعيين ابنته، بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسةً للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ورئيسةً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

I’m honoured and grateful to be appointed as President of @AUSharjah , a position held by His Highness the Ruler of Sharjah for the past 25 years. I will strive to enhance the legacy of the university, and support the next generation of innovators and leaders. pic.twitter.com/XbfH0zFJMD — Bodour Al Qasimi (@Bodour) January 29, 2023

وظهرت بدور بإطلالة لافتة رفقة والدها وعدد من المسؤولين، وكانت تغطي نصف شعرها فقط بوشاح شفاف، ما جعلها محل سخرية البعض كونها “لا ارتدت الحجاب ولا هي خلعته” حسب وصفهم.

من هي بدور القاسمي؟

وتعليقا على قرار والدها، قالت بدور القاسمي ابنة حاكم إمارة الشارقة “سلطان بن محمد القاسمي” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر: “أشكر والدي ومعلمي صاحب السمو حاكم الشارقة على ثقته الغالية بتعييني رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، التي كان سموه رئيساً لها لمدة ربع قرن”.

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وأضافت بدور القاسمي “هذا الشرف الرفيع يمنحني مسؤولية كبيرة للحفاظ على المكانة الأكاديمية المتميّزة للجامعة، وتخريج جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات”.

أشكر والدي ومعلمي صاحب السمو حاكم الشارقة على ثقته الغالية بتعييني رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، التي كان سموه رئيساً لها لمدة ربع قرن. هذا الشرف الرفيع يمنحني مسؤولية كبيرة للحفاظ على المكانة الأكاديمية المتميّزة للجامعة، وتخريج جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات. pic.twitter.com/NolRJ5Z48Y — Bodour Al Qasimi (@Bodour) January 29, 2023

وفي سياق مراسم التعيين التي حضرها عدد من الشخصيات الرسمية في الإمارة ووفد من الجامعة الأمريكية في الشارقة، قال سلطان بن محمد القاسمي إنه “بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل لرئاسة الجامعة الأمريكية بالشارقة، حيث وصلت إلى مرحلة الكمال بمساعدة مدراء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، يحق لي أن أتنحى عن منصب رئيس الجامعة، وأعطي الفرصة لجيل جديد يقود هذه الجامعة بمعاونة مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء”.

[1/5] His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed AlQasimi, Supreme Council Member, Ruler of sharjah and President of AUS, has approved the appointment of Her Excellency Sheikha Bodour bint Sultan bin Mohammed AlQasimi as the new President of AUS. pic.twitter.com/2cFKg98ffP — American University of Sharjah (@AUSharjah) January 29, 2023

وتعقيبا على قراره بشأن إسناد رئاسة الجامعة إلى ابنته بدور قال حاكم الشارقة سلطان القاسمي: “لقد وقع اختياري على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لما لها من علمٍ وكفاءة في العمل لتكون رئيسةً للجامعة الأمريكية بالشارقة.”

وتابع:”ولن أكون بعيداً ليس فقط عنها، وإنما عن الجامعة الأمريكية بالشارقة كذلك”.

وتحمل بدور القاسمي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الأنثروبولوجيا الطبية من كلية لندن الجامعية.

شغلت القاسمي منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) من العام 2019 إلى 2020، وانتخبت لاحقًا رئيسًا للاتحاد من 2021 إلى 2022، لتصبح بذلك ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين منذ تأسيسه في عام 1896.

تزوجت بدور القاسمي من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وهو أيضًا أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الشارقة، ويشغل منصب نائب حاكم الشارقة منذ أغسطس 2021.