ابنة حاكم الشارقة بإطلالة مثيرة ووالدها عينها بمنصب تقلده لربع قرن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- على خلفية تعيينها رئيسة للجامعة الأمريكية في الشارقة، من قبل والدها حاكم الإمارة “سلطان بن محمد القاسمي” شاركت “بدور القاسمي” هذا القرار مع متابعيها، وظهرت بإطلالة مثيرة أثارت ردود فعل واسعة.

وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أصدر، الأحد، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تعيين رئيس للجامعة الأمريكية في الشارقة.

ويقضي المرسوم بتعيين ابنته، بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسةً للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، ورئيسةً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

I’m honoured and grateful to be appointed as President of @AUSharjah , a position held by His Highness the Ruler of Sharjah for the past 25 years. I will strive to enhance the legacy of the university, and support the next generation of innovators and leaders. pic.twitter.com/XbfH0zFJMD

— Bodour Al Qasimi (@Bodour) January 29, 2023