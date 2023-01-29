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أغرب دعوى نفقة من سيدة عربية ضد طليقها:”يفقد الوعي كلما طلبت منه مالا”

السيدة المصرية تقدمت بدعوى النفقة أمام محكمة الأسرة في القاهرة بسبب البخل الشديد لطليقها ورفضه إرسال أي نفقات لطفليه

كتب خالد الأحمد
الطلاق في مصر watanserb.com
الطلاق في مصر
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وطن- لجأت سيدة مصرية إلى محكمة الأسرة في القاهرة، لرفع دعوى نفقة غريبة من نوعها ضد طليقها مدعية أنه “يفقد الوعي كلما طلبت منه مالاً” في إشارة إلى بخله الشديد ولجوئه لهذه الحيلة لعدم الإنفاق.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن السيدة رفضت أمام خبراء التسوية بمحكمة الأسرة عقد أي جلسات صلح أو استدعاء طليقها لتسوية النزاع.

وقالت ما نصه: “ما تتعبوش نفسكم مفيش فايدة.. هو هيعيش ويموت بخيل، وعشان كده اطلقت.”

أنجبت منه طفلين

وأوضحت السيدة أنها تزوجت قبل 7 سنوات من طليقها، وأنجبت منه طفلين، تحملت من أجلهما ما لا يطيقه إنسان بسبب بخل زوجها وحرصه الشديد في الإنفاق، رغم أن دخله مناسب، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأضافت مقيمة الدعوى أنها تحملت الإقامة مع طليقها من أجل طفليها اللذان يبغان من العمر 5 و3 سنوات.

موضحة أنها كانت تتولى الإنفاق عليهما، وتلبية كل احتياجاتهما من راتبها الخاص، وأحيانا من مساعدة أسرتها لها.

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حيث كانت تحصل على مبلغ شهري من شقيقها هو نصيبها من ربح تجارة والدها المتوفي.

وتابعت : “في البداية كنت لا أعبأ بذلك وكنت أقول لنفسي المهم أني ما أحرمش ولادي من حاجة، ولكن بمرور الوقت ساءت الأمور وبدأ زوجي يتفنن في الحجج التي يتهرب بها من دفع أي نفقات لطفلي.”

وتابعت موضحة:”حتى أنه كان يدعي المرض لإسكاتي عن طلب أي شيء، إلى أن تطور الأمور إلى تمثيله فقدان الوعي، بزعم أنه يعاني اضطرابا في الأعصاب بسبب الانفعال الزائد”.

وشددت السيدة على أنها كانت على يقين من أن زوجها يدعي المرض، وما أكد إحساسها رفضه المستمر الذهاب للطبيب للاطمئنان على حالته الصحية.

لينتهي بها الأمر إلى الطلاق، مضيفة أنه بعد مرور أكثر من عام على الطلاق لم يرسل لطفليه أي أموال.

الطلاق في مصر

وأشار المركز المصري للفكر والدراسات الاجتماعية إلى أن عدد حالات الطلاق قد وصل إلى 254777 حالة في مصر عام 2021، مقابل 222036 حالة عام 2020، أي بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين في مصر، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات في اليوم إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة في الشهر.

ووفقًا للتقرير فإن 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% في العام التالي، و6.5% خلال العام الثالث.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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