السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

من هو الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

الجزائري قندوسي يوقع مع الأهلي المصري حتى صيف 2027 بصفقة بلغت مليون دولار

كتب فارس أبو شيحة
أحمد قندوسي يوقع مع الأهلي المصري watanserb.com
أحمد قندوسي يوقع مع الأهلي المصري
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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، التعاقد مع النجم الجزائري أحمد قندوسي 24 عاماً، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، قادماً من صفوف فريق وفاق سطيف.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف ( أي حتى صيف عام 2027)”.

انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي المصري

كما وأضاف بيان الأهلي، ” بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تم انتهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادي وفاق سطيف في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الناديين الشقيقين”.

من جانبه، قال المتحدث باسم نادي وفاق سطيف الجزائري محمد خلف، في تصريح صحفي مع صحيفة النهار الجزائرية، ” اللاعب قندوسي انتقل إلى صفوف نادي الأهلي المصري ل4 مواسم ونصف، مقابل صفقة بلغت قيمتها مليون دولار، على أن حصل النادي على 15% في حال قرر نادي الأهلي بيعه”.

تعاقد الأهلي مع أحمد قندوسي
تعاقد الأهلي مع أحمد قندوسي

كما وأردف الجزائري خلف، ” سيحصل اللاعب على 500 ألف دولار في كل موسم مع الأهلي المصري”.

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من هو أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري؟!

أحمد قندوسي، لاعب جزائري محترف، يلعب في مركز خط الوسط ولاعب جناح أيسر، وهو من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1999 (24 عاماً).

الأهلي يتعاقد مع أحمد قندوسي
الأهلي يتعاقد مع أحمد قندوسي

كما وبدأ مسيرته الكروية مع نادي وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يوقع في الميركاتو الشتوي الحالي مع الأهلي المصري. حتى صيف عام 2027.

كما وشارك الجزائري قندوسي، في 107 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 22 هدفاً. كما وصناعة 19 تمريرة حاسمة لزملائه.

يشار إلى النجم الجزائري أحمد قندوسي، سيلتحق مع صفوف فريق الأهلي المصري، المتواجد في المغرب. استعداداً لبدء منافسات كأس العالم للأندية 2023 مطلع الشهر المقبل.

الجزائري قندوسي
الجزائري قندوسي
المصدروطن + نادي الأهلي المصري + وفاق سطيف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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