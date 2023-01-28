من هو الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، التعاقد مع النجم الجزائري أحمد قندوسي 24 عاماً، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، قادماً من صفوف فريق وفاق سطيف.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف ( أي حتى صيف عام 2027)”.

انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي المصري

كما وأضاف بيان الأهلي، ” بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تم انتهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع نادي وفاق سطيف في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الناديين الشقيقين”.

الأهلي يضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف لمدة أربع سنوات ونصف pic.twitter.com/4b9TIbWmeV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 28, 2023

من جانبه، قال المتحدث باسم نادي وفاق سطيف الجزائري محمد خلف، في تصريح صحفي مع صحيفة النهار الجزائرية، ” اللاعب قندوسي انتقل إلى صفوف نادي الأهلي المصري ل4 مواسم ونصف، مقابل صفقة بلغت قيمتها مليون دولار، على أن حصل النادي على 15% في حال قرر نادي الأهلي بيعه”.

كما وأردف الجزائري خلف، ” سيحصل اللاعب على 500 ألف دولار في كل موسم مع الأهلي المصري”.

صفقة جديدة ✅

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد أحمد قندوسي 💪 pic.twitter.com/QmNKya6CXT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 28, 2023

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من هو أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري؟!

أحمد قندوسي، لاعب جزائري محترف، يلعب في مركز خط الوسط ولاعب جناح أيسر، وهو من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1999 (24 عاماً).

كما وبدأ مسيرته الكروية مع نادي وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يوقع في الميركاتو الشتوي الحالي مع الأهلي المصري. حتى صيف عام 2027.

🎙️| لاعبـنا السـابق أحمد قندوسي يوجه رسالة لأنصار النادي بعد إتمام إجراءات إنتقاله إلى @AlAhly 🇪🇬#TeamESS | #AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/IkUVOLhu6W — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) January 28, 2023

كما وشارك الجزائري قندوسي، في 107 مباراة بكافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 22 هدفاً. كما وصناعة 19 تمريرة حاسمة لزملائه.

يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي @AlAhly 🇪🇬

كما تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق و تتمنى له التوفيق في مشواره الكروي.#TeamESS | #AllezLEntente 🏁🦅 pic.twitter.com/HaX6pxAMFi — Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) January 28, 2023

يشار إلى النجم الجزائري أحمد قندوسي، سيلتحق مع صفوف فريق الأهلي المصري، المتواجد في المغرب. استعداداً لبدء منافسات كأس العالم للأندية 2023 مطلع الشهر المقبل.