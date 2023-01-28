السبت, يناير 28, 2023
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معارض يزعم زواج محمد بن سلمان من الأميرة هيا طليقة حاكم دبي سرا

المعارض السعودي حمزة الحسن زعم عبر حسابه بتويتر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد تزوج سرا من الأميرة هيا بنت الحسين، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتب باسل النجار
الاميرة هيا مع ابن راشد watanserb.com
الاميرة هيا مع ابن راشد
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وطن- أثار السياسي والمعارض السعودي البارز حمزة الحسن، جدلا واسعا بين السعوديين على مواقع التواصل بزعمه زواج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من مطلقة حاكم دبي محمد بن راشد الأميرة هيا بنت الحسين، أخت ملك الأردن عبدالله الثاني.

وكان القضاء البريطاني قد أسدل الستار العام الماضي، على قضية الأميرة هيا بحكم لصالحها ضد طليقها ابن راشد، يمنحها حق حضانة طفليهما، الجليلة وزايد، كما حكمت لها بـ550 مليون جنيه إسترليني في تسوية قضية الطلاق.

ما حقيقة زواج ابن سلمان من الأميرة هيا في السر؟

حمزة الحسن زعم في تغريدة له عبر حسابه المعروف بتويتر والذي يحظى بمتابعة كبيرة ـ أكثر من 100 ألف متابع ـ أن ولي العهد السعودي، قد تزوج من طليقة حاكم دبي التي تقيم حاليا في بريطانيا رفقة طفليها.

الاميرة هيا مع ابن راشد
الاميرة هيا مع ابن راشد
حقيقة زواج ابن سلمان من الأميرة هيا في السر
حقيقة زواج ابن سلمان من الأميرة هيا في السر

وقال المعارض السعودي في تغريدته التي فجرت موجة جدل:”تزوج محمد بن سلمان (٣٧ عاما) مطلقة أمير دبي محمد بن راشد ال مكتوم، الأميرة هيا الحسين (٤٩ عاما).”

وأكمل حمزة الحسن، مزاعمه التي لم يورد أي دليل عليها مكتفيا بأنها (معلومات خاصة وردته)، بأن الزواج بين ابن سلمان والأميرة هيا تم في الصيف الماضي.

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وأضاف:”ومنذ هذا الوقت توترت علاقة آل مكتوم بآل سعود، باعتبار الزواج (سياسي) أي لتحقيق أهداف سياسية.”

وتسببت تغريدة المعارض السعودي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية محل إقامة له منذ خروجه من المملكة، في جدل واسع بين متابعيه وكذب معظمهم هذه المعلومة لافين إلى أنه يهدف من وراء هذه التغريدة لإثارة الجدل فقط ولفت الأنظار.

وشددت معظم الردود على أن زواج كهذا مستحيل أن يحدث أبدا، نظرا لحساسية الأمر الذي يتعلق بأكثر من زعيم في الوطن العربي، حيث أن الأميرة هيا هي طليقة حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، وفي الوقت ذاته هي أخت ملك الأردن عبدالله بن الحسين.

وسخر أحد النشطاء من مزاعم الحسن عن هذا “الزواج المستحيل” بالقول:”وطالما الموضوع سري.. انت وش دراك… كيف عرفت بالموضوع السري.. إلا إذا كان الأمير بن سلمان اعطاك سره وأنت خنت الأمانة.”

ويشار إلى أن حمزة الحسن هو باحث وصحافي سعودي، حائز على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة “وستمنستر” البريطانية، ومتخصص في الشأن السياسي السعودي ومسائل الإصلاح السياسي في المملكة.

الأميرة هيا مع محمد بن راشد
الأميرة هيا مع محمد بن راشد

أزمة الأميرة هيا مع محمد بن راشد

وكان حكم المحكمة البريطانية لصالح الأميرة هيا (48 عاما)، قد أسدل الستار على النزاع القضائي بينها وبين طليقها محمد بن راشد (72 عاما) وكان هذا النزاع بمثابة فضيحة كبيرة لحاكم الإمارات القوي طيلة الفترة الماضية.

وتعيش الأميرة هيا بنت الحسين، التي كانت قد هربت من الإمارات عام 2019، حاليا في المملكة المتحدة مع طفليها (الجليلة وزايد) حيث باتت بحكم المحكمة هي صاحبة الحضانة الخاصة بهما.

وبذلك حد الحكم الصادر من أكبر محكمة مختصة بالأسرة، في انجلترا، وويلز، من سلطات بن راشد الأبوية على نجلته الجليلة، البالغة من العمر 15 عاما، ونجله زايد، الذي يبلغ من العمر 11 سنة.

وبمجرد وصول الأميرة هيا لبريطانيا، قبل نحو 3 أعوام، طلبت وضع طفليها تحت وصاية المحكمة، وطالبت المحكمة العليا بإجراء تحقيقات بخصوص بن راشد.

وفي المقابل طالب حاكم دبي بإعادة طفليه إلى الإمارات، لكنه قبل في وقت لاحق ببقائهما، للعيش في انجلترا، واختار مؤخرا، ألا يقوم بمحاولة الاتصال المباشر بهما.

وحسب المحكمة فإن ذلك يعني أنه لن يحظى بلقاء طفليه وجها لوجه، لكن ربما يمكنه الاتصال بهما عبر الهاتف.

أزمة الأميرة هيا مع محمد بن راشد
أزمة الأميرة هيا مع محمد بن راشد

الأميرة هيا كانت تخشى على حياتها في الإمارات

وبعد فرارها من الإمارات قالت الأميرة هيا، إنها كانت تخشى على حياتها، خاصة بعدما اكتشفت أن الشيخ محمد بن راشد، قام في السابق باختطاف اثنتين من بناته، وهما الشيخة لطيفة، والشيخة شمسة، وقام بإعادتهما إلى دبي، رغما عنهما.

وقال القاضي البريطاني في قراره وقتها إن الشيخ محمد “أظهر بشكل مستمر، سلوكا متجبرا، ومتسلطا، فيما يخص التعامل مع أفراد أسرته، الذين يعتبر أنهم تصرفوا بشكل معاكس لرغبته”.

وأضاف أن العلاقة الأبوية المشتركة، بين الطرفين قد “تعرضت للإفلاس، وأن قرار منح الأم الحق الحصري في رعاية الطفلين يهدف إلى تقليل احتمالية، استمرار تعرض الطفلين للإيذاء”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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