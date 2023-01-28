عاشرها لمدة 12 يوما فقط.. زوج باميلا أندرسون يترك لها مكافأة ضخمة في وصيته!

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وطن– كشف جون بيترز ، زوج باميلا أندرسون السابق لمدة 12 يومًا فقط ، أنه سيترك لها جزءًا كبيرًا من ثروته بإرادته.

من صداقة إلى زواج

وذكر موقع “رادار أون لاين“، أنه جمع 10 ملايين دولار من ثروته مخصوصاً لباميلا أندرسون التي ظل ودودًا معها بعد سنوات من انفصالهما.

قابلت أندرسون بيترز في قصر “بلاي بوي” الشهير في أواخر الثمانينيات ، حيث كانت تعيش في منزله في بيل إير حيث صنعت اسمًا لنفسها في هوليوود.

تحولت الصداقة القديمة بعد سنوات إلى زواج، قبل أن تنتشر جائحة كورونا في أوائل عام 2020 – على الرغم من أن ارتباطها قصير العمر مع المخرج الشهير لم يكن قانونيًا أبدًا بسبب عدم تقديم الأوراق.

ومع ذلك ، فقد استمروا في أن يكونوا جزءًا من عوالم بعضهم البعض.

أحبه حتى الموت

قالت باميلا في لقاء مع “فيرتيري” عن جون: “أنا أحبه حتى الموت”.

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قال بيترز إنه أيضًا “سيحب باميلا دائمًا” ، التي ستظل لها مكان في قلبه إلى الأبد.

وتابع”في واقع الأمر ، لقد تركت لها 10 ملايين دولار في وصيتي. وهي لا تعرف ذلك حتى. لا أحد يعرف ذلك. أنا فقط أقولها معك للمرة الأولى. ربما لا ينبغي أن أقول ذلك هذا من أجلها ، سواء كانت بحاجة إليه أم لا”.

نجمة منذ اللحظة الأولى

أشاد بيترز بأندرسون مرات لا تحصى على مر السنين ، وقال سابقًا إنه يعلم أنها متجهة إلى النجومية عندما أغلقوا عيونهم عنها حين ظهرت أول مرة.

ووصفها بأنها “طموحة بشكل مثير للدهشة” ولديها أسلوب ذكي في مجال الأعمال والترويج لنفسها “مثل عائلة كارداشيان”.

بصرف النظر عن مهنتها المتصاعدة ، كان لدى أندرسون أيضًا حياة عاطفية متأرجحة ومضطربة.

زيجات باميلا أندرسون

تزوجت لأول مرة من مغني الروك تومي لي من عام 1995 إلى عام 1998 ، وتزوجت من الموسيقار كيد روك من عام 2006 إلى عام 2007.

في وقت لاحق ، تزوجت أندرسون من سالومون مرتين ، مرة واحدة في عام 2007 قبل فسخ الزواج في عام 2008 ، ثم تعثرت مرة أخرى في عام 2014 قبل الطلاق في العام التالي.

وكان زوجها الخامس هو الحارس الشخصي دان هايهورست. والذي ارتبطت به رسميًا في ديسمبر 2020 ، لكنهما ذهبوا في طرق منفصلة بعد 13 شهرًا فقط من الزواج.