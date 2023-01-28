السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةحياتناعاشرها لمدة 12 يوما فقط.. زوج باميلا أندرسون يترك لها مكافأة ضخمة...
حياتنا

عاشرها لمدة 12 يوما فقط.. زوج باميلا أندرسون يترك لها مكافأة ضخمة في وصيته!

قابلت أندرسون بيترز في قصر "بلاي بوي" الشهير في أواخر الثمانينيات وتحولت الصداقة القديمة بعد سنوات إلى زواج

كتب رفيف عبدالله
عاشرها لمدة 12 يوما فقط.. زوج باميلا أندرسون يترك لها مكافأة ضخمة في وصيته! watanserb.com
باميلا أندرسون وجون بيترز
- Advertisement -

وطن– كشف جون بيترز ، زوج باميلا أندرسون السابق لمدة 12 يومًا فقط ، أنه سيترك لها جزءًا كبيرًا من ثروته بإرادته.

من صداقة إلى زواج

وذكر موقع “رادار أون لاين“، أنه جمع 10 ملايين دولار من ثروته مخصوصاً لباميلا أندرسون التي ظل ودودًا معها بعد سنوات من انفصالهما.

قابلت أندرسون بيترز في قصر “بلاي بوي” الشهير في أواخر الثمانينيات ، حيث كانت تعيش في منزله في بيل إير حيث صنعت اسمًا لنفسها في هوليوود.

جمع بيترز 10 ملايين دولار من ثروته مخصوصاً لباميلا

تحولت الصداقة القديمة بعد سنوات إلى زواج، قبل أن تنتشر جائحة كورونا  في أوائل عام 2020 – على الرغم من أن ارتباطها قصير العمر مع المخرج الشهير لم يكن قانونيًا أبدًا بسبب عدم تقديم الأوراق.

ومع ذلك ، فقد استمروا في أن يكونوا جزءًا من عوالم بعضهم البعض.

أحبه حتى الموت

قالت باميلا في لقاء مع “فيرتيري” عن جون: “أنا أحبه حتى الموت”.

- Advertisement -

قال بيترز إنه أيضًا “سيحب باميلا دائمًا” ، التي ستظل لها مكان في قلبه إلى الأبد.

باميلا أندرسون وجون بيترز
قال بيترز إنه سيحب باميلا دائمًا

وتابع”في واقع الأمر ، لقد تركت لها 10 ملايين دولار في وصيتي. وهي لا تعرف ذلك حتى. لا أحد يعرف ذلك. أنا فقط أقولها معك للمرة الأولى. ربما لا ينبغي أن أقول ذلك هذا من أجلها ، سواء كانت بحاجة إليه أم لا”.

نجمة منذ اللحظة الأولى

أشاد بيترز بأندرسون مرات لا تحصى على مر السنين ، وقال سابقًا إنه يعلم أنها متجهة إلى النجومية عندما أغلقوا عيونهم عنها حين ظهرت أول مرة.

ووصفها بأنها “طموحة بشكل مثير للدهشة” ولديها أسلوب ذكي في مجال الأعمال والترويج لنفسها “مثل عائلة كارداشيان”.

وصف بيترز باميلا بأنها “طموحة بشكل مثير للدهشة”

بصرف النظر عن مهنتها المتصاعدة ، كان لدى أندرسون أيضًا حياة عاطفية متأرجحة ومضطربة.

زيجات باميلا أندرسون

تزوجت لأول مرة من مغني الروك تومي لي من عام 1995 إلى عام 1998 ، وتزوجت من الموسيقار كيد روك من عام 2006 إلى عام 2007.

في وقت لاحق ، تزوجت أندرسون من سالومون مرتين ، مرة واحدة في عام 2007 قبل فسخ الزواج في عام 2008 ، ثم تعثرت مرة أخرى في عام 2014 قبل الطلاق في العام التالي.

باميلا أندرسون وجون بيترز
كان لدى أندرسون أيضًا حياة عاطفية متأرجحة

وكان زوجها الخامس هو الحارس الشخصي دان هايهورست. والذي ارتبطت به رسميًا في ديسمبر 2020 ، لكنهما ذهبوا في طرق منفصلة بعد 13 شهرًا فقط من الزواج.

المصدررادار أون لاين- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

باميلا أندرسون تكشف عن عرض ضخم قدمه لها سلفستر ستالون لجعل جسدها له فقط!

حياتنا

صوفيا لورين وباميلا أندرسون.. صور صادمة لرموز الجمال والإثارة والجنس بين الحاضر والماضي! (شاهد)

حياتنا

حبيب النجمة الأمريكية باميلا أندرسون اللاعب المغربي الأصل عادل رامي يُصدم بعدما طلب يدها للزواج!

حياتنا

شاهد| “باميلا أندرسون” صديقة مدافع فرنسا: المدرب يسمح لنا بممارسة الجنس قبل المباريات!

حياتنا

ممثلة الإغراء “باميلا أندرسون” تعترف أن هذا اللاعب المغربيّ هو عشيقها

حياتنا

باميلا أندرسون تُحاضر في جامعة أوكسفورد بالإباحيّة وكشف مسيرتها الجنسيّة المثيرة!

أرشيف - حياتنا

والدة باميلا أندرسون مصدومة بتعرض إبنتها للإغتصاب..وشقيقها يبكي

أرشيف - حياتنا

باميلا أندرسون تعترف بتعرضها للاغتصاب !!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

4 غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني

مشهد سادي.. سعوديتان تتحرشان بسائق “أوبر” وتطلبان منه تقبيل أرجلهما (شاهد)

“عملية سلوان” الثانية في ساعات .. منفذها طفل ومصاباها بحالة خطيرة (شاهد)

ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

زيارة جورجيا ميلوني للجزائر.. ما الذي أبهر رئيسة وزراء إيطاليا؟ (فيديو)

حسن شاكوش يعلن خطوبته للمرة الثانية.. من هي زوجته المستقبلية ريم طارق؟

المستشار السياسي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت تستجدي المساعدات والجيش هو المسؤول!

احتفال مؤثر لوالدة أحد شهداء جنين بعملية القدس (فيديو)

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC