السبت, يناير 28, 2023
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سمكة قرش عملاقة تقطع رأس غواص وتفتك به في ثوانٍ معدودة (شاهد)

الغواص اضطر للنزول للمياه للحصول على الرخويات البهظة الثمن بسبب وضعه الاقتصادي

كتب سالم حنفي
سمكة قرش عملاقة watanserb.com
سمكة قرش عملاقة تقطع رأس غواص
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وطن– قطعت سمكة قرش بيضاء رأس غطاس أمام صياد مذعور قبالة سواحل المكسيك في أول هجوم قاتل لسمكة قرش هذا العام.

وكان مانويل لوبيز يقوم بالغوص بحثًا عن الرخويات بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك عندما هاجمه القرش الذي يبلغ طوله 19 قدمًا في 5 يناير.

قُتل مانويل لوبيز على يد سمكة قرش قبالة سواحل غرب المكسيك

“لوبيز” الذي كان في الخمسينيات من عمره ، مزق رأسه من قبل سمكة القرش في الهجوم المروع في باريدون كولورادو ، سونورا.

رصد صيادون سمكة قرش قبالة سواحل بلدة باردون كولورادو الساحلية بغرب المكسيك

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الصياد خوسيه برنال ، الذي شاهد الهجوم أن “لوبيز” كان يغوص عندما هاجمه الحيوان ، ومزق رأسه وعض كتفيه ” .

كان يغوص بدون خزان أوكسجين

وبحسب “برنال”، فقد كان “لوبيز” يغوص بدون خزان هوائي حتى عمق 59 قدمًا لجمع كرشة الفأس ، وهي رخويات تشبه الإسكالوب ، من قاع المحيط عندما هاجمه المفترس.

وقال “برنال” إن بعض أسماك القرش شوهدت في المنطقة في الأيام التي سبقت الهجوم وإن طاقم الصيادين في حالة تأهب قصوى.

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وأضاف أنه “تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة ومعظمهم لم يخرج منذ عدة أيام”.

الأوضاع الاقتصادية أجبرت الغواص للمغامرة بحياته

وأشار إلى أن العديد من الصيادين يقيمون على الشاطئ بسبب مشاهدة أسماك القرش البيضاء الكبيرة، موضحا أن النقص في المأكولات البحرية في المنطقة أدى إلى ارتفاع الطلب، ولهذا قرر “لوبيز” في ظل وضعه الاقتصادي الصعب الغوص دون ان يعلم أنها ستكون رحلته الأخيرة.

ثاني حادث من نوعه في 2023

ويعد هذا ثاني حادث مميت منذ 12 فبراير 2022 عندما كان فيكتور إستريلا ، 56 عامًا ، يصطاد الاسقلوب وتعرض لهجوم من قبل سمكة قرش في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل بلدة سونورا في يافاروس.

يشار إلى أنه يمكن أن تنمو أسماك القرش البيضاء العظيمة بطول يصل إلى 20 قدمًا ويصل وزنها إلى 2 طن ولديها ما يصل إلى 300 من أسنان الحلاقة المسننة الحادة مرتبة في صفوف في فكيها العملاقين.

كما يمكن للمفترس عند الهجوم أن يسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلاً في الساعة مسترشداً بحاسة شم قوية للغاية ولكنه يفترس عادة الفقمات وأسود البحر والدلافين والسلاحف.

وغالبًا ما تبحث أسماك القرش عن أسود البحر المليئة بالدهون لتتغذى عليها نظرًا لارتفاع عدد السعرات الحرارية لديها.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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