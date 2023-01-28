تغريدة نارية لحفيظ دراجي عن هجوم القدس: هذا ما فعله خيري علقم

- Advertisement -

وطن– علّق الجزائري حفيظ دراجي، على هجوم القدس الذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين في عملية جاءت ردا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين وأسفرت عن ارتقاء عشرة فلسطينيين.

وكتب دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم القدس المحتلة يتصاعد ، (بلغ عشرة)، والفاعل مقاتل واحد خيري علقم ، أنتقم لشهداء جنين التسعة ، وكتب صفحة جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من مرحلة الكلام إلى الصمت مع الفعل”.

وأرفق المعلق الجزائري تغريدته بصورة كتب عليها: “لسنا سواء.. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار”.

عدد القتلى الاسرائيليين في هجوم القدس المحتلة يتصاعد ، (بلغ عشرة)، والفاعل مقاتل وآحد خيري علقم ، أنتقم لشهداء جنين التسعة ، وكتب صفحة جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من مرحلة الكلام الى الصمت مع الفعل .

الله أكبر pic.twitter.com/ahGNPxXh3f — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 27, 2023

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

- Advertisement -

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، وقع هجوم جديد حيث أُطلق النار على مستوطنين في بلدان سلوان، ما أثار استنفارا أمنيا بين قوات الاحتلال.

دعم أمريكي لإسرائيل

غربيا، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن فريقه للأمن القومي، بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين، بعد هجوم القدس.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن طلب من فريقه للأمن القومي “تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة”.