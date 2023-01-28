السبت, يناير 28, 2023
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تغريدة نارية لحفيظ دراجي عن هجوم القدس: هذا ما فعله خيري علقم

قال إن المقاومة انتقلت إلى مرحلة الفعل

كتب خالد السعدي
تغريدة حفيظ دراجي watanserb.com
حفيظ دراجي
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وطن– علّق الجزائري حفيظ دراجي، على هجوم القدس الذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين في عملية جاءت ردا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين وأسفرت عن ارتقاء عشرة فلسطينيين.

وكتب دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم القدس المحتلة يتصاعد ، (بلغ عشرة)، والفاعل مقاتل واحد خيري علقم ، أنتقم لشهداء جنين التسعة ، وكتب صفحة جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من مرحلة الكلام إلى الصمت مع الفعل”.

وأرفق المعلق الجزائري تغريدته بصورة كتب عليها: “لسنا سواء.. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار”.

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

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وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، وقع هجوم جديد حيث أُطلق النار على مستوطنين في بلدان سلوان، ما أثار استنفارا أمنيا بين قوات الاحتلال.

دعم أمريكي لإسرائيل

غربيا، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن فريقه للأمن القومي، بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين، بعد هجوم القدس.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن طلب من فريقه للأمن القومي “تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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