السبت, يناير 28, 2023
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رياضة

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء والتوقيت في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

اتحاد جدة أمام الفيحاء للمنافسة على اللقب في نهائي السوبر السعودي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء watanserb.com
تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء
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وطن- يلتقي فريق الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، الأحد، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، على أرض ملعب (الملك فهد) الدولي.

وستنطلق المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء، من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر السعودي 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وستبث أحداث نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بين الاتحاد والفيحاء، على قنوات (SCC) السعودية الرياضية.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523، وباستقطاب أفقي. ومعامل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تدريبات الفيحاء السعودي
تدريبات الفيحاء السعودي
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وسيعلق على مباراة الاتحاد والفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة القوية أمام نظيره الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، زكريا هوساوي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيجور كورونادو.

مركز الهجوم: روماريو، عبد الرزاق حمد الله.

وكان فريق اتحاد جدة قد نجح في الوصول إلى نهائي البطولة بعد إقصاء النصر السعودي، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تدريبات اتحاد جدة
تدريبات اتحاد جدة

كما ونجح الفريق المنافس الفيحاء من الفوز على الهلال بهدف نظيف دون مقابل، وإقصائه من نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

المصدروطن + نادي اتحاد جدة + نادي الفيحاء
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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