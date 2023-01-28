تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء والتوقيت في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

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وطن- يلتقي فريق الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، الأحد، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، على أرض ملعب (الملك فهد) الدولي.

وستنطلق المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء، من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر السعودي 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

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معلق مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وستبث أحداث نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بين الاتحاد والفيحاء، على قنوات (SCC) السعودية الرياضية.

كما وستنقل المباراة على قناة (SSC 1 HD)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523، وباستقطاب أفقي. ومعامل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

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وسيعلق على مباراة الاتحاد والفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة القوية أمام نظيره الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: أحمد حجازي، زكريا هوساوي، شراحيلي، مهند الشنقيطي.

📸| العمل مستمر في العاصمة 🐅 pic.twitter.com/8SxMwD44DR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 27, 2023

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيجور كورونادو.

مركز الهجوم: روماريو، عبد الرزاق حمد الله.

وكان فريق اتحاد جدة قد نجح في الوصول إلى نهائي البطولة بعد إقصاء النصر السعودي، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما ونجح الفريق المنافس الفيحاء من الفوز على الهلال بهدف نظيف دون مقابل، وإقصائه من نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.