احتفال مؤثر لوالدة أحد شهداء جنين بعملية القدس (فيديو)

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وطن– احتفت إحدى أمهات شهداء المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين، بعملية القدس التي نُفِّذت ردا على المجزرة، وأسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم وُصف بالخطير والمفزع في الداخل الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو على موقع تويتر، والدة الشهيد وسيم جعيص الذي ارتقى في مجزرة مخيم جنين وهي توزع الحلوى ابتهاجًا بعملية القدس.

والدة الشهيد وسيم جعيص الذي ارتقى في مجزرة مخيم جنين أمس توزع الحلوى ابتهاجًا بعملية القدس pic.twitter.com/HaLp1GAkUN — بدون رقابة (@bedounraqabah) January 27, 2023

وفي مقطع آخر، ظهرت والدة الشهيد جميل العموري وهي توزع الحلويات في جنين ابتهاجًا بعملية القدس البطولية.

والدة الشهيد جميل العموري توزع الحلويات في جنين ابتهاجًا بعملية القدس البطولية pic.twitter.com/HLdAdvXrxB — بدون رقابة (@bedounraqabah) January 27, 2023

9 شهداء فلسطينيين في مجزرة جنين

وكان تسعة فلسطينيين قد ارتقوا يوم الخميس في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما جاء الرد سريعا عبر عملية القدس التي أسفرت عن مقتل تسعة إسرائيليين.

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والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين هي العملية العسكرية الإسرائيلية الأكبر في المخيم منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002.​​​​​​​​​​​​​​

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

ووقع الهجوم الدامي على مستوطنين في القدس الغربية في وقت يجري مدير المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، وليام بيرنز، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بغية تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وقبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.