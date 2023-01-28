السبت, يناير 28, 2023
الرئيسيةالهدهداحتفال مؤثر لوالدة أحد شهداء جنين بعملية القدس (فيديو)
الهدهد

احتفال مؤثر لوالدة أحد شهداء جنين بعملية القدس (فيديو)

المجزرة الإسرائيلية في المخيم خلفت 10 شهداء فجاء الرد الفلسطيني سريعا

كتب خالد السعدي
احتفال لوالدة لوالدة شهداء جنين watanserb.com
والدة الشهيد جميل العموري وهي توزع الحلويات في جنين
- Advertisement -

وطن– احتفت إحدى أمهات شهداء المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين، بعملية القدس التي نُفِّذت ردا على المجزرة، وأسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم وُصف بالخطير والمفزع في الداخل الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو على موقع تويتر، والدة الشهيد وسيم جعيص الذي ارتقى في مجزرة مخيم جنين وهي توزع الحلوى ابتهاجًا بعملية القدس.

وفي مقطع آخر، ظهرت والدة الشهيد جميل العموري وهي توزع الحلويات في جنين ابتهاجًا بعملية القدس البطولية.

9 شهداء فلسطينيين في مجزرة جنين

وكان تسعة فلسطينيين قد ارتقوا يوم الخميس في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما جاء الرد سريعا عبر عملية القدس التي أسفرت عن مقتل تسعة إسرائيليين.

- Advertisement -

والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين هي العملية العسكرية الإسرائيلية الأكبر في المخيم منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002.​​​​​​​​​​​​​​

مقتل إسرائيليين في هجوم القدس

وقتل سبعة إسرائيليين على الأقل في إطلاق نار على كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، في هجوم أعقب مجزرة شنتها قوات الاحتلال على مخيم جنين.

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب، وقال شاهد عيان إن الشرطة وصلت بعد 20 دقيقة، إلا أن الشرطة ردت بأنها وصلت بعد خمس دقائق فقط.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ هجوم القدس مساء الجمعة كان بمفرده، وأضافت أنها لاحقت مطلق النار بعد تنفيذه الهجوم وتمكنت من “تحييده”.

ووقع الهجوم الدامي على مستوطنين في القدس الغربية في وقت يجري مدير المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، وليام بيرنز، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بغية تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وقبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

تقارير

ثأراً لجنين .. عملية القدس تهزّ “إسرائيل”: مقاوم بمسدس يقتل 8 مستوطنين ويصيب آخرين

الهدهد

بالتزامن مع مجزرة جنين.. إماراتي يغني نشيد إسرائيل في قلب دبي مع مغنية إسرائيلية (فيديو)

الهدهد

بالمزمار والطبل.. “شاهد” الحوثيون يبثون احتفالا على وقع قصف التحالف لمقراتهم في صنعاء!

تقارير

سفيرا الإمارات والبحرين يقضيان أوقاتا سعيدة مع نظيرتهما الإسرائيلية ويشعلان شموع “حانوكا” بكل الحب 

الهدهد

ملك الأردن عبدالله لم يستطع تمالك نفسه وانهمر في البكاء بسبب هذا الفيديو

الهدهد

على خطى بوتفليقة.. معلمة مصرية تعلق صورة السيسي وتتقمص صوته وتثير موجة من السخرية

حياتنا

ذهبت إلى النمسا للاحتفال مع عائلتها. وفاة ملكة جمال الكون للمراهقات في عيد ميلادها الـ”20″

الهدهد

“شاهد” صدام حسين يعود لـ”الأنبار” من جديد.. العراقيون صدموا النظام وهكذا احتفوا به

الهدهد

“كلاكيت ثاني مرة”.. “شاهد” صورة “بوتفليقة” تنوب عنه في حفل تكريم وتثير موجة سخرية واسعة

الهدهد

“شاهد” الرئيس العراقي فؤاد معصوم يفاجئ نظيره اللبناني ميشال عون بالاحتفال بعيد ميلاده!

أرشيف - المجلة

أبرزها “قصّ الشّعر والغسيل” .. 8 أشياء لا يفعلونها في رأس السنة الصينية لتجنب سوء الحظ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المستشار السياسي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت تستجدي المساعدات والجيش هو المسؤول!

فوز الشباب على الطائي.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

ملكة جمال كرواتيا تستعرض عضلات ساقيها بفيديو مثير وتقارنهما بكريستيانو رونالدو

لحظة هجوم المستوطنين على إيتمار بن غفير.. حملوه مسؤولية هجوم القدس

فستان سلمى حايك الشفاف يشعل ضجة .. كشف ما تحته وكأنها لا ترتدي شيئاً! (فيديو)

“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

اعتداء وحشي من قبل أفراد شرطة على سائق “أسود” ووفاته تشعل الولايات المتحدة (شاهد)

منى فاروق تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف! (شاهد)

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

صحفي فلسطيني يحرج عمرو أديب على قناته السعودية: اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC