منى فاروق تفجر مفاجأة جديدة عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف! (شاهد)

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وطن– عادت الفنانة المصرية منى فاروق، للحديث عن أزمة الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف، على الرغم من مرور أربع سنوات عليها.

“ظلم وجلد”

حيث انتشر عام 2019 للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج مقطع فيديو “إباحي”، برفقة المخرج المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

وقالت منى فاروق في تصريحات صحفية مؤخراً: “هي ابتلاء كبير واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقلت إن كان في جواز في الفترة دي. بس أنا اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرحت فيا وفي أهلي”.

وتابعت: “حكموا عليا بالإعدام وأنا على وش الدنيا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ظلمني”.

وفي ذات اللقاء، تحدثت منى فاروق عن موقفها من أداء أدوار جريئة.

لا أدوار جريئة

وأردفت: “أنا محترمة، وعمري ما عملت مشاهد خارجة ومش هقبلها في مستقبلي الفني حتى لو بمليون جنيه”.

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وتابعت الفنانة المصرية: “لو اتعرض عليا ملايين عشان أعمل مشهد خارج برضه مش هوافق لأني محترمة. أنا لما بقيت ممثلة كنت باحترامي في العمل الفني، وعاوزه الناس تفضل شايفاني كده”.

وأضافت: “لو اتحطيت في موقف إني لازم أقرّب من مخرج أو منتج عشان آخد دور حلو فمش هعمله”.

وكشفت منى فاروق أنه اذا كانت لديها ابنة، كانت ستمنعها من دخول مجال التمثيل.

أزمات متتالية

وذكرت الفنانة: “الممثل بيتعب اوي وبيتبهدل جدا ونفسيته بتبقى تحت الصفر طول ماهو بيمثل”.

وقالت: “انا مش قدوة لأي حد عشان انصح الناس. والبنات بس بقول لأي حد خلوا بالكم من نفسكم”.

وكانت أزمة مقاطعها الإباحية مع خالد يوسف، قد تسبّبت بسجنها لمدة قبل الإفراج عنها، لتدخل في العديد من الأزمات بعدها، وتسوء نفسيتها بسبب تناول الرأي العام لفضيحتها، مما دفعها للسفر إلى الإمارات والاستقرار هناك لفترة.

مرض منى فاروق

وكشفت منى مؤخراً عن إصابتها بمرض خطِير، حيث أكدت أنها مصابة بضيق في الشرايين، مما يعرّضها للإغماء والنزيف.

وتحدثت منى فاروق عن أمور عدة خاصة بها، حيث قالت إنها تظهر في الفيديو من دون مكياج.

وكشفت أنها لا تبصر بإحدى عينيها إلا بنسبة 30% فقط، مؤكدةً أنها تعجز عن إجراء عملية تصحيح البصر لوجود مشكلة في هذه العين يجب علاجها أولاً، ما يشير إلى خطورة الأمر عليها.