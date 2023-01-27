فيديو لشاب سعودي يتبول مثل الكلب في إحدى فعاليات هيئة الترفيه يثير الجدل.. ما حقيقته؟ (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب يرتدي زي “كلب” أثناء تقديمه أحد العروض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وزعم ناشروه بأنه في السعودية وفي إحدى الفعاليات التي أقامتها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، ظهر الشاب بالزي التنكري وهي يمشي مثل الكلب في إحدى المولات، ثم يقوم بتقليد الكلب أثناء تبوله وسط ذهول الحاضرين.

وجاء تناول هذا الفيديو في إشارة للوظائف المهينة التي تخصصها هيئة الترفيه السعودية للشباب العاطلين عن العمل.

تقوم فكرة #هيئة_الترفيه على امتهان الانسان السعودي، فتعطي للعالم انطباعا أن السعودي يسافر خارج السعودية لأجل حفلات الغناء والمجون،

وتفتح وظائف للشباب لا يقبل بها عاقل، مثل: حمار، غوريلا، زرافة وكذلك كلب -رفع الله قدركم- كما تشاهدون في هذا الفيديو 👇 pic.twitter.com/kw83iftil6 — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) January 26, 2023

حقيقة الفيديو

واتضح أن الفيديو المتداول لا يمت بصلة لفعاليات هيئة الترفيه بالسعودية، وإنما تم تصويره في مجمع الافنيوز في الكويت.

كما اتضح أن الفيديو قديمن ويعود تصويره إلى شهر يوليو/تموز2022 في الكويت.

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وجاء تداول هذا الفيديو للإشارة إلى ما يمكن اعتباره بالوظائف المهينة التي تقدمها هيئة الترفيه للشباب السعودي العاطل عن العمل.

وظائف مهينة للشباب السعودي

واظهرت مقاطع فيديو تم تداولها خلال العديد من الفعاليات الشبان السعوديين وهم يرتدون زيا يمثل العديد من الحيوانات.

وظائف هيئة الترفيه 🤓👇 pic.twitter.com/e22mLLVSib — ابو منشار (@abukarsh2018) October 8, 2022

وظائف هيئة الترفيه 👇 pic.twitter.com/t31ziXtsCp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 5, 2022

انخفاض معدل البطالة في السعودية

وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.

وذكرت الهيئة في تقرير لها،أن إجمالي معدل البطالة في السعودية للسعوديين وغير السعوديين انخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022 .

وانخفض معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3% عن الربع الأول من 2022، وانخفاض 1.4% عن الربع الثاني من 2021.

وتراجع معدل بطالة السعوديات الإناث إلى 19.3% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3% عن العام الماضي و0.9% عن الربع الأول من 2022.

وأضافت الهيئة أن هذا الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5% ليصل إلى 67.5%، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6% ليصل إلى 64.3%..