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فيديو لشاب سعودي يتبول مثل الكلب في إحدى فعاليات هيئة الترفيه يثير الجدل.. ما حقيقته؟ (شاهد)

الفيديو تم تصويره في إحدى فعاليات مجمع الأفنيوز بالكويت ولا علاقة له بالسعودية

كتب سالم حنفي
شاب سعودي يتبول مثل الكلب في إحدى فعاليات هيئة الترفيه watanserb.com
شاب سعودي يتبول مثل الكلب في إحدى فعاليات هيئة الترفيه
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشاب يرتدي زي “كلب” أثناء تقديمه أحد العروض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وزعم ناشروه بأنه في السعودية وفي إحدى الفعاليات التي أقامتها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، ظهر الشاب بالزي التنكري وهي يمشي مثل الكلب في إحدى المولات، ثم يقوم بتقليد الكلب أثناء تبوله وسط ذهول الحاضرين.

وجاء تناول هذا الفيديو في إشارة للوظائف المهينة التي تخصصها هيئة الترفيه السعودية للشباب العاطلين عن العمل.

حقيقة الفيديو

واتضح أن الفيديو المتداول لا يمت بصلة لفعاليات هيئة الترفيه بالسعودية، وإنما تم تصويره في مجمع الافنيوز في الكويت.

كما اتضح أن الفيديو قديمن ويعود تصويره إلى شهر يوليو/تموز2022 في الكويت.

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وجاء تداول هذا الفيديو للإشارة إلى ما يمكن اعتباره بالوظائف المهينة التي تقدمها هيئة الترفيه للشباب السعودي العاطل عن العمل.

وظائف مهينة للشباب السعودي

واظهرت مقاطع فيديو تم تداولها خلال العديد من الفعاليات الشبان السعوديين وهم يرتدون زيا يمثل العديد من الحيوانات.

انخفاض معدل البطالة في السعودية

وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.

وذكرت الهيئة في تقرير لها،أن إجمالي معدل البطالة في السعودية للسعوديين وغير السعوديين انخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022 .

وانخفض معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3% عن الربع الأول من 2022، وانخفاض 1.4% عن الربع الثاني من 2021.

وتراجع معدل بطالة السعوديات الإناث إلى 19.3% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3% عن العام الماضي و0.9% عن الربع الأول من 2022.

وأضافت الهيئة أن هذا الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5% ليصل إلى 67.5%، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6% ليصل إلى 64.3%..

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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