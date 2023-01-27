الجمعة, يناير 27, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا والموعد في منافسات الدوري الإسباني

منافسات الأسبوع ال19 من الدوري الإسباني الممتاز 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد جيرونا watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد جيرونا
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه جيرونا، السبت، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (مونتيليفي).

وستبدأ مباراة برشلونة ضد جيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد جيرونا

فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة والربع مساءً.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات مباراة برشلونة وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو المصري رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD Live)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

فريق جيرونا
فريق جيرونا
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وكان برشلونة قد حقق الفوز الصعب في المباراة الماضية أمام منافسه خيتافي، بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الإسباني.

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، مباراة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أمام نظيره جيرونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، سيرجيو روبيرتو، أندرياس كريستنسن، أليخالدرو بالدي.

فريق برشلونة
فريق برشلونة

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: رافينا دياز، أنسو فاتي (فيران توريس)، عثمان ديمبيلي.

ويعتلي فريق برشلونة (البلوغرانا)، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + نادي برشلونة + نادي جيرونا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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