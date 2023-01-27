تشكيلة برشلونة ضد جيرونا والموعد في منافسات الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه جيرونا، السبت، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (مونتيليفي).

وستبدأ مباراة برشلونة ضد جيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد جيرونا

فيما ستكون بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة والربع مساءً.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات مباراة برشلونة وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو المصري رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD Live)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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وكان برشلونة قد حقق الفوز الصعب في المباراة الماضية أمام منافسه خيتافي، بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الإسباني.

على قدم وساق 💪 pic.twitter.com/0H692tlD9c — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 23, 2023

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، مباراة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أمام نظيره جيرونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، سيرجيو روبيرتو، أندرياس كريستنسن، أليخالدرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: رافينا دياز، أنسو فاتي (فيران توريس)، عثمان ديمبيلي.

ويعتلي فريق برشلونة (البلوغرانا)، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن غريمه الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة حتى الآن.