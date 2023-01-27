السعودية تُغدق الهدايا على رونالدو .. ساعة ثمينة سعرها ولا في الخيال! (شاهد)

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وطن – لا تزال الهدايا الثمينة تنهال، على لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ انضمامه للنادي بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

وتلقى كريستيانو رونالدو “ساعة جاكوب” الفريدة، والتي تقدر قيمتها بما يقارب من 3 مليون ريال سعودي، تقديراً لانتقاله إلى نادي النصر. وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

ساعة جاكوب صنعت خصيصاً لكريستيانو رونالدو

وقال الموقع إنّه تم صنع الساعة خصيصا لكريستيانو رونالدو، باللون الأخضر وهي ترمز إلى المملكة العربية السعودية.

والساعة قطعة فريدة من نوعها، إذ تتضمن 338 حجرا كريما، كما أنها من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتر.

وبدلاً من الزمرد، تحتوي الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

كما تتميز الساعة بمظهر راقٍ وفاخر، وتباع بسوار من جلد التمساح، مع مقاومة للماء حتى 30 متراً، وصممت هذه النسخة خصوصاً لكريستيانو.

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تم تزويد الساعة بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن ظهر الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.

ليست الساعة الفاخرة الأولى بيد رونالدو

ومؤخراً شوهد رونالدو ليلة الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي النصر السعودي، وهو يرتدي ساعة فخمة من روليكس خطّت أرقامها بأحرف عربية.

تبلغ تكلفة “رولكس كوزموغراف دايتونا العربية”، التي ظهرت في يد كريستيانو رونالدو 450 ألف دولار.

وهذه الساعة ليست فقط واحدة من أندر ساعات رولكس، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكنها تباع حصريًا في متاجر رولكس المختارة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في الساعة، هي خلفيتها الداخلية ذات اللون الأزرق الجليدي مع تصميم نادر جدًا للأرقام العربية الشرقية الزرقاء.

كما سلّطت صحيفة “سبورت مانور” الضوء على الساعة الفخمة التي ظهر بها رونالدو.

وبينما أكدت أنها من ماركة “رولكس”، أشارت إلى أنها من “كوزموغراف دايتونا”، مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات.