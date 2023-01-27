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إيكونوميست: الواقع الاقتصادي في مصر أسوأ بكثير مما نتصور ولا حل لإنقاذه إلا بهذا الأمر!

الإيكونوميست أكدت أنه لا حل لإنقاذ الاقتصاد إلا بإخراج الجيش منه

كتب شيراز ماضي
الواقع الاقتصادي في مصر watanserb.com
الواقع الاقتصادي في مصر
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وطن– من جديد، نشرت مجلة “الإيكونوميست” الاقتصادية العريقة، تقريراً صادماً عن واقع الاقتصاد المصري، مؤكدة أنّ الواقع أسوأ مما تظهره الأرقام الحكومية الرسمية.

وقالت المجلة إنه لإنقاذ الاقتصاد المصري، يجب إخراج الجيش منه، موضحة أن نصف إيرادات مصر تذهب لخدمة الديون، والتي تمثل 90٪ من الناتج المحلي، في حين بلغ معدل التضخم 21٪ رسمياً، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع سريعاً، والأرقام الرسمية لم تواكب التدهور الاقتصادي، لذا من شبه المؤكد أن الواقع أسوأ.

وأضافت المجلة، أن المشكلة الأساسية في مصر هي القبضة الخانقة على الاقتصاد التي تمارسها الدولة، وتحديداً الجيش، لافتة إلى أن الإحصائيين الرسميين يترددون في تقديم إحصاء لهذا، وفي حين قالت الحكومة إن الجيش يسيطر على 1.5-2٪ من الإنتاج، لكن المدى الحقيقي لتأثيره المباشر وغير المباشر أعظم، وتحت حكم السيسي توسّع.

ولفتت المجلة إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وثلث آخر على وشك الانضمام إليهم، لقد خُذلوا من قبل المسؤولين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.

توغل إمبراطورية الجيش في الاقتصاد

وقالت المجلة في تقريرها، إن إمبراطورية الجيش تضم كل شيء من محطات الوقود إلى المياه المعدنية والزيتون، وفي حين سيطر الجيش على سوق تربية الأسماك وصناعة السيارات، واستحوذوا على حصص كبيرة من وسائل الإعلام في مصر، قام ببناء معمل أسمنت جديد ضخم، تسبب في حدوث تُخَمة في الإمداد دمّرت الشركات الخاصة.

وتابعت أنه في الصناعة تلو الأخرى في مصر، يضغط الجيش على المنافسين أو يخيفهم، مما يردع الاستثمار الخاص، حيث لا يمكن لأي شركة عادية أن تنافس هيئة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية، ويمكن أن تلقي بمنافسيها في السجن، وهو ما يعني بالنسبة لعامة المصريين، أن سحق الجيش للمنافسة يعني نموّاً أبطأ وأسعاراً أعلى.

مصر لجأت لصندوق النقد 4 مرات في 6 سنوات

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وأوضح تقرير الإيكونوميست أن مصر تطرق باب صندوق النقد للمرة الرابعة خلال 6 سنوات، وتتوسل لإنقاذها. وهي الآن أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين، موضحة أنه في الماضي، وافق نظام السيسي على إجراء إصلاحات مقابل أموال الصندوق. لكن من الواضح أن السيسي فشل في الوفاء بوعوده بتقليص البصمة الاقتصادية للدولة.

ولفتت إلى أنه بموجب أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد، تعهدت مصر مرة أخرى بسحب الدولة والجيش من قطاعات غير إستراتيجية، لكن العسكريين في الخدمة أو المتقاعدين مؤخراً ليس لديهم حافز كبير للقيام بذلك. وعلى أي حال، في بلد له تاريخ من الانقلابات، لن يجرؤ سوى القليل على تحدي امتيازات الجيش.

رعب المانحين من انهيار مصر

وأكدت المجلة أن المانحين يواصلون إنقاذ مصر لأنهم مرعوبون من أنها قد تنهار إذا لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أنها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط وحليف رئيسي للغرب، وقد يؤدي انفجار داخلي إلى إرسال أساطيل من اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط.

إحباط دول الخليج

واختتمت المجلة تقريرها بالقول، إن دعم نظام يؤدي رفضه للإصلاح إلى جعل مصر أكثر فقرًا وشعبه أكثر غضبًا، لا يمثّل وصفة للاستقرار على المدى الطويل، مؤكدة أن حلفاء مصر الخليجيين المحبطين أصبحوا أقل سخاءً، ويجب على صندوق النقد الآن أن يلزم الحكومة بتعهدها، ويجب أن تبدأ مصر بإخراج الجيش من الاقتصاد، أو تتوقع مساعدات أقل.

المصدرالإيكونوميست ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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