الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو مهددٌ بالإيقاف مع النصر السعودي

رونالدو مهدد بالإيقاف عن اللعب 30 يوماً مع نادي النصر بسبب يوفنتوس

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- فجرت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة غير سارة لعشاق ومحبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة هذه المرة مع نادي النصر السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي “باولو زيلياني“، ” عقوبة نادي يوفنتوس قد تطال العديد من اللاعبين الذين لعبوا مع الفريق. خلال الفترة ما بين 2018-2020، وهو ما يؤدي إلى إيقاف 23 لاعباً ممن شاركو مع السيدة العجوز”.

كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف مع النصر السعودي

وأردف الصحفي زيلياني، ” اللاعبين ال23 مهددون بالإيقاف لمدة 30 يوماً أو أكثر من ذلك، سواء كانوا مستمرون مع نادي يوفنتوس حالياً أو قد رحلوا عنه، نظراً لتواطئهم مع إدارة نادي يوفنتوس. وتنازلهم عن وقائع مزيفة عن بعض رواتبهم خلال موسم 2019-2020″.

كما ويأتي في مقدمة اللاعبين المهددين بالإيقاف، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس السابق، الذي رحل عن صفوفه في صيف عام 2021، لينضم إلى مانشستر يونايتد. قبل التوقيع في الميركاتو الشتوي مع نادي النصر السعودي.

نادي يوفنتوس مدين لرونالدو

واستكمل الإيطالي زيلياني حديثه عن تبعات عقوبة نادي يوفنتوس، ” إدارة يوفنتوس السابقة، وقعت على وثائق تثبت أن النادي مدين للدون رونالدو بمبلغ 22 مليون يورو، إلا أن اللاعب لم يطلع على تلك الوثائق، ويمكنه مقاضاة النادي لاسترداد أمواله، لكن ذلك لن يعفي اللاعب من العقوبة”.

 

عقوبة رونالدو بسبب يوفنتوس
عقوبة رونالدو بسبب يوفنتوس
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وفي حال فرضت المحكمة عقوبة على اللاعبين المتورطين في قضية نادي يوفنتوس، فإن كريستيانو رونالدو سيواجه عقوبة الإيقاف من جديد مع نادي النصر السعودي. بالإضافة إلى ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور مع توتنهام الإنجليزي.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي. بصفقة قياسية وتاريخية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، حتى صيف عام 2015.

عقوبة رونالدو
عقوبة رونالدو

ومن الجدير بالذكر، بأن قاضي محكمة إيطالية قرر بخصم 15 نقطة. من فريق يوفنتوس، من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، على ضوء قضية اللعب النظيف والتلاعب في رأس المال.

المصدروطن + باولو زيلياني + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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