مصطفى عبد الرازق الماسوني الذي عينه الإسماعيليون شيخا للأزهر!.

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وطن- مصطفى عبدالرازق هو أول شيخ للازهر يعين من خارج هيئة علماء الازهر والذي يعد خرقا لقانون الازهر الذي يتمثل في اختيار شيخ الازهر من بين هيئة علمائه، او ممن قاموا بالتدريس في الازهر لفترة محددة، وهو ما لم يتوفر في هذا الشيخ الجديد.

وقد احدث هذا التعيين في ديسمبر من عام ١٩٤٥ ضجة كبرى بين علماء الازهر ومصر والعالم الإسلامي، مما اضطر السلطات المصرية لاعتقال بعض العلماء الذين عارضوا هذا التعيين الذي نزل عليهم كنزول الصاعقة من السماء، كما أجبر الملك فاروق علماء الازهر على تغيير القانون القديم الذي كان حجر عثرة امام شيخ الازهر الجديد.

كان مصطفى عبدالرازق من جماعة “التغريب” او الهدم التي ابتليت بها مصر منذ الاحتلال الانجليزي لمصر وحتى يومنا هذا، بل كان مع شقيقه الزنديق الاكبر علي عبدالرازق صاحب كتاب “الاسلام واصول الحكم” من رؤوس خلية التغريب جنبا الى جنب الماروني انطون الجميل وطه حسين وعباس محمود العقاد واحمد امين.

وحتى ثقافته الإسلامية فقد اخذها من المستشرقين الفرنسيين، فدرس الفلسفة في جامعة السوربون، ثم انتقل إلى جامعة ليون، ليدرس أصول الشريعة الإسلامية على يد أستاذه إدوارد لامبير.

كما كان من كتاب مجلة “السفور” الهدامة والتي كانوا يصفونها بالتنويرية.

كما اشتهر مصطفى عبدالرازق بولهه وغزله المتكرر لحمل الاديبة الفلسطينية مي زيادة على الارتباط به.

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كما انه هو الذي قدم المغنية ام كلثوم للعامة وامتدحها بل وصف جسمها أوصافا يتعجب المرء ان تخرج من شخصية محسوبة على اهل الدين.

وليته توقف عند هذا، بل بلغت به الزندقة والجهل والحماقة أن يقول: “عاصمة الدنيا ولو ان للأخرة عاصمة لكانت باريس، وهل غير باريس للحور والولدان والجنات والنيران، والصراط والميزان، والفجار والصالحين، والملائكة والشياطين؟!”.

في عام ١٩٤٥ قابل زعيم الإسماعيليين “السير اغا خان الثالث” واحد اشهر الجواسيس الذين خدموا بريطانيا في العالم الإسلامي، رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي باشا وطلب منه صراحة تعيين مصطفى عبد الرازق شيخا للازهر وهو ما تم في نفس العام!.

فحدثت الاضطرابات في الازهر وتقدم العديد من العلماء بالاستقالة اما للقصر او لحكومة النقراشي، واستمرت الاضطرابات فترة طويلة، كما جرت مسائلة للنقراشي تطلب منه تسمية الشخصية الدولية التي طلبت منه تعيين مصطفى عبد الرزاق، لكنه رفض تسميتها، الا ان تقريرا بريطانيا رفعه المندوب البريطاني السامي في مصر للخارجية البريطانية، كشف عن اسم الشخصية وهو الزعيم الإسماعيلي اغان خان الثالث.

وبهذا استطاع الفاطميون استعادة الازهر الذي بنوه يوما ما، لمدة عام واكثر قليلا، وهي الفترة التي قضاها مصطفى عبدالرازق شيخا للازهر.

اول مهمة قام بها بعد تعيينه هو تشكيل لجنة من الازهر من اجل تبرئة شقيقة الزنديق علي عبدالرازق والغاء قرار مصادرة كتابه “الإسلام واصول الحكم”.

وظل كالطاعون في الازهر حتى ذاك اليوم المشهود ١٥ فبراير ١٩٤٧ وهو اجتماع مجلس الازهر الاعلى، حيث حدث هجوما حادا عليه من قبل علماء الازهر بعد تقديمه بعض المشاريع “التجديدية” في الجامع الازهر من بينها جعل اللغة الانجليزية لغة إجبارية على علماء وطلاب الازهر!.

وانتهى الامر بانه استدعى الشرطة والتي انقذته من بين ايدي العلماء واوصلته لبيته، لكنه ما لبث ساعات حتى اصيب بجلطة قضت عليه وهكذا قابل وجه ربه. نسأل الله العفو والعافية.