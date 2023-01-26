في الحمام .. تفاصيل قتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي على يد امرأة في أمريكا (صور)

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وطن – قتلت امرأة من ولاية جورجيا الأمريكية، المبتعث السعودي الوليد الغريبي (25 عاماً) طعناً، في فيلادلفيا، بينما فرّت القاتلة وتوارن عن الأنظار. بحسب الشرطة الأمريكية

وقالت الشرطة إن “نيكول ماري رودجرز” البالغة من العمر 19 عامًا من كولومبوس في جورجيا، تواجه تهمًا بالقتل ويتم البحث عنها حاليًا، وقد رصدت مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها.

وعثر على المجني عليه يوم الاثنين 23 يناير الجاري، مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه.بحسب fox29

وقالت الشرطة إن المتهمة بالجريمة قد تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.

وقالت الشرطة إن الجانية تواجه تهم “القتل والسرقة والسطو وحيازة أداة إجرامية”.

عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي: “الجانية غدرت به”

من جانبه، نفى عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي صحة ما تداولته بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أثاثاً لديه رغبة في بيعه، لتنفيذ جريمتها.

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وبين لصحيفة “عكاظ” السعودية أن الجانية تسكن في شقة مقابلة للغريبي، ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق، من المرجح أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة.

وقال إن المتهمة أعدت العدة لجريمته بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكيناً، وما إن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به.

“تلقى طعنات في رقبته”

وأضاف عم الضحية: “تلقى الوليد طعنات في رقبته، غير أنه حاول النجاة وقاومها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقد باشرت بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ومع تعالي الأصوات حينها لجأت إحدى قاطنات المبنى إلى النزول لاستطلاع الأمر”.

وكانت الجانية قد وضعت جثة الضحية داخل دورة مياه شقتها وأغلقتها، زاعمة أن تلك الأصوات بسبب كلبها وأن آثار الدماء على حذائها بسببه، وحاولت خداعها قبل التوجه لشقة الضحية لسرقة جواله وما لديه من موجودات، وتلوذ بالفرار من مسرح الحادثة.

وبين عم المبتعث الغريبي أن الجارة شكّت في ارتباك المتهمة، وبحثت في شقة الجانية وارتابت من باب الحمام المغلق ورغم طرقه عدة مرات لم تجد إجابة، وبعد أن فتحته شاهدت جثة المبتعث المغدور داخله وقدمت بلاغها على الفور للشرطة.

وقال أيضاً أن ابن شقيقه، كان متبقياً عليه مادة واحدة ليتخرج في مجال علوم الحاسبات ويعود إلى وطنه، ولكن الجانية غدرت به.

ولفت إلى وجود والد الضحية في ولاية بنسلفانيا لمتابعة التحقيق والقبض على الجانية بعد أن تأكد لدى الجهاز الأمني تورطها.بحسب ما أوردت الصحيفة السعودية