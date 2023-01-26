جبل شمس.. رجل الثلج العماني يخطف الأنظار من أعلى قمة بسلطنة عمان

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وطن – احتفى عمانيون على طريقتهم الخاصة بتساقط الثلوج منذ، الاثنين، الماضي على قمة “جبل شمس” الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية؛ وبينما صنع البعض رجل الثلج ألبسه آخرون الزي العماني الرسمي حتى بات يطلق عليه “رجل الثلج العماني”، فيما أمسكه البعض علم السلطنة يرفرف في ذراعيه.

رجل الثلج العماني يخطف الأنظار في السلطنة

وتصدر وسم بعنوان “رجل الثلج العماني” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بسلطنة عمان، وسط سعادة العمانيين واحتفائهم بالوافد الجديد ضمن “الثلوج” التي اعتلت قمة جبل شمس.

#رجل_الثلج_العماني 🇴🇲 صورة اليوم بتفرد ( وجدت لتبقى طويلًا) pic.twitter.com/fErbfMc15u — Khalfan Said Alsaadi dr (@Khlfnsaid) January 26, 2023

ويشار إلى أنه بحسب سجلات دائرة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على قمة “جبل شمس” الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، بداية من مساء الإثنين الماضي.

رجل الثلج العُماني⛄️ يحيكم بأعلى قمة في سلطنة عُمان 🇴🇲 قمة جبل شمس في ولاية #الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/fj841rE9Ra — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) January 26, 2023

وعلى منصة تويتر، عبر ناشطون عمانيون عن سعادتهم الغامرة بتساقطات الثلوج، حيث صنعوا رجل الثلج بحلة عمانية خالصة، في مشاهد جميلة أشبه بـ عالم ديزني.

رجل الثلج العُماني⛄️ يحيكم بأعلى قمة في سلطنة عُمان 🇴🇲 قمة جبل شمس في ولاية #الحمراء صباح اليوم pic.twitter.com/fj841rE9Ra — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) January 26, 2023

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ومن النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث أن أدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير/كانون الثاني 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003.

قمة جبل شمس تكتسي الأبيض

وأضفى تساقط الثلوج على قمة جبل شمس، أجواء احتفالية كبيرة لدى السكان في ولاية الحمراء وأيضا لدى عموم سكان السلطنة.

العمانيون ومن شدة اعتزازهم بهويتهم الوطنية، البسوا رجل الثلج “الوزار” على غرار وشاح من الصوف بألوان علم السلطنة.

رجل الثلج العماني ارتدى أيضاً، الخنجر العماني الشهير حول خاصرته في مشهد طريف أثار موجة تفاعل واسعة معه.

وأظهرت مقاطع فيديو شاركها ناشطون، عددا من العمانيين وهم يمرحون مع رجل الثلج ويرمون بعضهم بكرات ثلجية.

“أخدود الوابل” في سلطنة عُمان

إلى ذلك فقد توقعت الأرصاد الجوية العمانية تواصل تساقط الثلوج على قمة جبل شمس حتى يوم السبت القادم.

حيث أكدت في بيان سابق، أن أجواء السلطنة ستتأثر بأخدود من منخفض جوي يعرف بإسم “أخدود الوابل”، بدءاً من الثلاثاء، ويستمر حتى مساء السبت المقبل، وسيكون مصحوباً بأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

فيما أكد موقع “طقس العرب” أن اليوم الخميس وغدا الجمعة، سيشهدان ارتفاع في مستويات تأثر أجواء السلطنة بالأخدود الجوي، بحيث تهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة على مُحافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية.

وعلى غرار سلطنة عمان، شهدت السعودية تساقط الثلوج على قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك لتعلن هذه التساقطات بذلك عن موسم شتاء ثلجي بارد يجتاح بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة.

ويبلع ارتفاع جبل اللوز 2549 متر فوق سطح البحر، ويتميز ببرودته الشديدة، فهو الجبل الوحيد الذي تسقط عليه الثلوج في فصل الشتاء في السعودية.