الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

تعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023

سيحصل بطل نسخة كأس العالم للأندية 2023 على 5 مليون دولار

كتب فارس أبو شيحة
جوائز كأس العالم للأندية 2023 watanserb.com
جوائز كأس العالم للأندية 2023
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وطن- أيام قليلة تفصلنا عن بدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي من المقرر إقامتها هذه المرة في دولة المغرب.

لكن دعونا متابعينا الآعزاء، نتعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023، التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

جوائز كأس العالم للأندية 2023

كما وجاءت قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023، على النحو الآتي:

(1) بطل كأس العالم للأندية 2023 (5 مليون دولار أمريكي).

(2) الوصيف صاحب المركز الثاني (4 مليون دولار أمريكي).

(3) المركز الثالث (2.5 مليون دولار أمريكي).

قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023
قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023
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(4) المركز الرابع (2 مليون دولار أمريكي).

(5) المركز الخامس (1.5 مليون دولار أمريكي).

(6) المركز السادس (مليون دولار أمريكي).

(7) المركز الأخير (500 ألف دولار أمريكي).

مباريات كأس العالم للأندية 2023

ونضع بين يديكم مباريات كأس العالم للأندية 2023، ومواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما يلي:

الجولة الأولى:

الأهلي المصري X أوكلاند سيتي ( الأربعاء، 1/2، العاشرة مساءً).

الجولة الثانية:

الوداد البيضاوي المغربي X الهلال السعودي ( السبت، 2/4، الخامسة والنصف مساءً).

سوندرز X لم يحدد بعد (السبت، 2/4، الثامنة والنصف مساءً).

مباريات كأس العالم للأندية 2023
مباريات كأس العالم للأندية 2023

الجولة الثالثة ( دور نصف نهائي البطولة):

فلامينغو X لم يحدد بعد ( الثلاثاء، 2/7، العاشرة مساءً).

ريال مدريد X لم يحدد بعد ( الأربعاء، 2/8، العاشرة مساءً).

بينما ستكون مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023، في ال11 من شهر فبراير/ شباط القادم، على أن تكون المباراة النهائية في ال11 من الشهر ذاته.

كما ويعد فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أكثر الفرق تتويجاً بكأس العالم للأندية في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب حتى الآن.

يشار أن دولة المغرب ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، خلال الفترة ما بين 1 – 11 من شهر فبراير/ شباط القادم.

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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