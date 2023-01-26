تعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023

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وطن- أيام قليلة تفصلنا عن بدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي من المقرر إقامتها هذه المرة في دولة المغرب.

لكن دعونا متابعينا الآعزاء، نتعرف على قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023، التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

جوائز كأس العالم للأندية 2023

كما وجاءت قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2023، على النحو الآتي:

(1) بطل كأس العالم للأندية 2023 (5 مليون دولار أمريكي).

(2) الوصيف صاحب المركز الثاني (4 مليون دولار أمريكي).

(3) المركز الثالث (2.5 مليون دولار أمريكي).

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(4) المركز الرابع (2 مليون دولار أمريكي).

(5) المركز الخامس (1.5 مليون دولار أمريكي).

(6) المركز السادس (مليون دولار أمريكي).

(7) المركز الأخير (500 ألف دولار أمريكي).

مباريات كأس العالم للأندية 2023

ونضع بين يديكم مباريات كأس العالم للأندية 2023، ومواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، كما يلي:

الجولة الأولى:

الأهلي المصري X أوكلاند سيتي ( الأربعاء، 1/2، العاشرة مساءً).

الجولة الثانية:

الوداد البيضاوي المغربي X الهلال السعودي ( السبت، 2/4، الخامسة والنصف مساءً).

سوندرز X لم يحدد بعد (السبت، 2/4، الثامنة والنصف مساءً).

الجولة الثالثة ( دور نصف نهائي البطولة):

فلامينغو X لم يحدد بعد ( الثلاثاء، 2/7، العاشرة مساءً).

ريال مدريد X لم يحدد بعد ( الأربعاء، 2/8، العاشرة مساءً).

بينما ستكون مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023، في ال11 من شهر فبراير/ شباط القادم، على أن تكون المباراة النهائية في ال11 من الشهر ذاته.

صباح الخير 😍 ومن باب السعادة أنه لم يتبق سوى 6 أيام قبل بداية كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022 🔥 pic.twitter.com/pvjDWC99MZ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 26, 2023

كما ويعد فريق ريال مدريد (الميرينغي)، أكثر الفرق تتويجاً بكأس العالم للأندية في تاريخ البطولة برصيد 4 ألقاب حتى الآن.

محمد بركات لاعب ممن تركوا علامة في تاريخ النادي الأهلي 🤩 ويعرف جيدًا طعم التألق في كأس العالم للأندية FIFA 👌@AlAhly pic.twitter.com/X95wE4UHXs — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 24, 2023

يشار أن دولة المغرب ستستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023، بنسختها ال17، خلال الفترة ما بين 1 – 11 من شهر فبراير/ شباط القادم.