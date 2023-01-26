تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

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وطن- يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره أرسنال، الجمعة، في قمة منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ويستضيف ملعب (الاتحاد)، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مانشستر سيتي وأرسنال

كما وبتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد أرسنال

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام نظيره أرسنال، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، مونويل أكانجي، جون ستونز، ريكو لويس.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا (فيل فودين).

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند، جوليان ألفاريز.

تشكيلة أرسنال ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه مانشستر سيتي، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة: ويليام ساليبا، بن وايت، غابرييل سانتوس، زينشينكو.

خط الوسط: جرانت شاكا، توماس بارتي، مارتين أوديغارد.

كما وفي مركز الهجوم: غابرييل مارتيني، بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه.

معلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال، في منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

Good vibes in training 😃 pic.twitter.com/O5UblCQGhN — Arsenal (@Arsenal) January 25, 2023

ويتصدر فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 50 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب والوصيف مانشسستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.