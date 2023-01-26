الخميس, يناير 26, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال
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وطن- يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره أرسنال، الجمعة، في قمة منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ويستضيف ملعب (الاتحاد)، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مانشستر سيتي وأرسنال

كما وبتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد أرسنال

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام نظيره أرسنال، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، مونويل أكانجي، جون ستونز، ريكو لويس.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا (فيل فودين).

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند، جوليان ألفاريز.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

تشكيلة أرسنال ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه مانشستر سيتي، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع التشكيلة: ويليام ساليبا، بن وايت، غابرييل سانتوس، زينشينكو.

خط الوسط: جرانت شاكا، توماس بارتي، مارتين أوديغارد.

كما وفي مركز الهجوم: غابرييل مارتيني، بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه.

تدريبات أرسنال
تدريبات أرسنال

معلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال، في منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويتصدر فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 50 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب والوصيف مانشسستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

المصدروطن + نادي مانشستر سيتي + نادي أرسنال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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