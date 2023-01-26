الخميس, يناير 26, 2023
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السعودية رهف القنون تنشر صوراً عارية وتشعل غضب الجمهور! (شاهد)

أثارت الصور التي نشرتها رهف القنون، سخط رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، حيث ظهرت فيها عارية الصدر، وتؤدي حركات جريئة.

كتب أنس السالم
رهف القنون watanserb.com
رهف القنون
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وطن – نشرت الفتاة السعودية الهاربة من ذويها رهف القنون، صوراً جريئة للغاية، تستعرض فيها صدرها بطريقةٍ مثيرة ومقصودة.

وأثارت الصور التي نشرتها رهف القنون، سخط رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، حيث ظهرت فيها عارية الصدر، وتؤدي حركات جريئة.

رهف القنون
رهف القنون

في إحدى منشوراتها، مؤخراً، قالت رهف القنون إنّها تحب أن تشارك قصتها وأفكارها ورحلتها وصدماتها وما إلى ذلك، على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرةً عن أملها في أن يأخذها الجميع على محمل الجد.

رهف القنون
رهف القنون دائماً ما تثير جدلاً بجرأة إطلالاتها على مواقع التواصل

من هي رهف القنون؟

رهف القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي ترید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت رهف لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

رهف القنون بعد هروبها من عائلتها
رهف القنـون بعد هروبها من عائلتها
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وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

يعود أصل عائلة رهف إلى قبيلة غامد السعودية، والتي تعد واحدة من قبائل الأزد. ويعيش معظم أفراد العائلة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

شُهرت عائلة القنـون بعد قصة رهـف التي ارتدت عن الدين الإسلامي وفرّت هاربة، حيث تبرأ منها أفراد عائلتها.

زواج رهف القنون وانفصالها

تزوّجت رهف من الكونغولي لوفولو راندي وهو لاعب كرة سلة بدوري كرة السلة للمحترفين في كندا، وانجبت منه طفلة.

لكن في ديسمبر عام 2020، أعلنت رهف عبر حسابها في “انستغرام” إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي “لوفولو أندي”، وقالت عن السبب وراء ذلك؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

وفي حينه، أكّد زوج رهـف القنون أنّها أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.

وتوعد “أندي” رهف، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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