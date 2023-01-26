التونسية ليلى بن خليفة تثير الجدل بأحدث صورها.. ارتدت فستاناً محتشماً وفتحت ساقيها! (شاهد)

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وطن– أثارت عارضة الأزياء التونسية ليلى بن خليفة، الجدل مجدداً بعد جلسة تصوير جريئة، جلست خلالها بوضعيات حساسة.

اللون الأخضر

ونشرت ليلى بن خليفة الصور عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً أخضر طويل، مكشوف من منطقة البطن.

واستكملت عارضة الأزياء التونسية إطلالتها بجاكيت من الجلد الأسود وحذاء طويل.

المُلفت أن ليلى فتحت ساقيها وهي تجلس على الأرض، مما كشف الكثير من جسدها على الرغم من أن الفستان طويل.

وعلقت ليلى: “هذا اللون الأخضر رائع”.

واستغرب متابعو ليلى من محاولتها التعري بكل الطُرق رغم أن الفستان طويل ومُحتشم نوعاً ما. حيث تعمدت الجلوس بطريقة جريئة لتكشف ساقيها بشكل شبه كامل.

ملابس داخلية

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ومن المعروف عن ليلى جرأتها في أزياءها، فقد ارتدت في مهرجان الرجل المحترق في ولاية نيفادا الأميركية، غطاء اللباس البحري باللون الفضي مع سترة جلدية بتصميم الـFringes.

وتميز الزي الجريء جداً بأنه مصنوع من الحديد، واستكملت إطلالتها بجوارب بتصميم الشبك والحذاء الطويل فوق الركبتين.

View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝑒𝑖𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑛 𝐾ℎ𝑎𝑙𝑖𝑓𝑎 (@leilabenkhalifaofficial)

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت العارضة التونسية تسريحة الشعر المجدول وأضافت بعض الإكسسوار لإكمال إطلالتها.

كما أشعلت ليلى بن خليفة السوشيال ميديا عام 2018، حين ظهرت بملابس داخلية فقط.

ونشرت حينها جلسة تصوير لصالح علامة إحدى دور الأزياء، مرتدية ملابس داخلية وروب خفيف فوقها فقط.

من هي ليلى بن خليفة؟

الجدير بالذكر أن ليلى تبلغ من العمر الآن 40 عاماً.

بدأت ليلى مشوارها في الشهرة في عروض الأزياء للمراهقين في عمر الخامسة عشر.

بدأ حب ليلى للأضواء والشهرة بالتزايد شيئا فشيئا وبدأت بلفت أنظار المنتجين ومصممي الأزياء عاماً بعد عام.

وإلى جانب كونها عارضة أزياء وراقصة موهوبة التفتت ليلى إلى التمثيل حيث شاركت في العديد من المسلسلات العربية.

الرقص الكلاسيكي المعاصر أحد هوايات ليلى، فقامت بجولات رقص في مسابقات عدّة في كل من فرنسا وإيطاليا والبرتغال على التوالي.

وبعد أن حصلت على شهادتها الجامعية في تونس وبعمر التاسعة عشر، قررت ليلى العودة إلى منزل والدتها في إيطاليا.

بتشجيع من والديها بدأت ليلى تدرس الفن في كليّة الفنون الجميلة.

لم تكن أعمالها محصورة في فرنسا وإيطاليا، فحصلت ليلى على دور في فيلم الرعب اللبناني “مسكون” الذي عرض عام 2015.

الرقص مع النجوم

كما شاركت في الموسم الثالث من برنامج الرقص مع النجوم في نفس العام على قناة إم تي في وتمكنت من الوصول للنهائيّات.

عام 2016، شاركت العارضة التونسية في المسلسل العربي أمير الليل برفقة كل من رامي عيّاش، أحمد كرارة وخالد القيش.

في نفس العام، شاركت ليلى في مسلسل “شورب” التونسي.

وجسدت قبلها بعام دور “حسناء” في الجزء الأول من المسلسل الدرامي التونسي أولاد مفيدة.