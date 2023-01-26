ابن عم الوليد الغريبي كشف تفاصيل جديدة صادمة عن جريمة مقتله (فيديو)

- Advertisement -

وطن – كشف ابن عم المبتعث السعودي “الوليد الغريبي”، تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله في مدينة “فيلادلفيا” بأمريكا طعناً بالسكين على يد فتاة أمريكية بهدف السرقة.

وقال قريب الضحية إن “الوليد الغريبي” كان يسكن في بيت مكون من 9 غرف، كل غرفة منها يتم تأجيرها لشخص ودورة المياه والصالة والمطبخ مشتركة.

وأضاف أن ابن عمه المغدور السعودي لم يكن مرتاحاً للسكن في هذا البيت، ولكنه احتمل الوضع لأنه كان ينتظر التخرج ويعود إلى بلاده ولعدم تمكنه من تأمين سكن مناسب غيره.

وقال ابن عم “الوليد الغريبي” إنه قتل على يد شابة أمريكية (19 عاما) مدمنة مخدرات وليست طالبة.

وقامت كما يقول بطعن “الغريبي” في رقبته بداعي السرقة لأن “جواله ومحفظته ولابتوبه” سرقت على يد القاتلة أيضاً.

- Advertisement -

كما لفت إلى أن هناك تحضيرات لنقل جثمان “الوليد الغريبي” بعد الصلاة عليه، ودعا لوالديه بالصبر على فقدانه.

البحث عن قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وتبحث الشرطة عن قاتلة الشاب المبتعث “الوليد الغريبي” وتدعى “نيكول ماري رودجرز” وهي من منطقة “كولومبوس جورجيا”.

رحم الله الطالب المبتعث #السعودي لأمريكا

وليد الغريبي "25سنة" 🇸🇦

الذي تعرض لجريمة قتل بهدف السرقة بعد انهائه رحلته الدراسية وبينما كان يستعد للعودة لأرض الوطن انا لله وإنا إليه راجعون💔 pic.twitter.com/5RWfAHPdAn — ‏أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) January 26, 2023

وتم تعميم اسمها وصورتها وصورة للسيارة التي كانت تقودها وهي من نوع “كيا سورينتو 2017 سوداء” تحمل لوحة ترخيص جورجيا.

وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 20000 دولار أمريكي مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الاعتقال والإدانة.

الغريبي طُعن في دورة مياه مشتركة

وبحسب موقع “6 أي بي سي” فإن الجريمة وقت داخل منزل في مبنى بشارع “هانسبيري” في جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حوالي الساعة 11.50 صباح، الاثنين الماضي.

#بندر_القرهدي

الوليد الغريبي،

راح ضحية حادثة طعن في مدينة فيلادلفيا الأمريكية،

من قبل جارته اللئيمه التي ادعت انها ستنتقل من شقتها وطلبت من وليد مساعدتها لنقل اثاثها وغافلته بسكين وحين أراد الفرار أعادت طعنه حتى فارق الحياه رحمه الله.

وليد كان يتبقى على رجوعه ماده واحده pic.twitter.com/XeXbWjuC0H — فالح بن صقر (@falehsager) January 26, 2023

وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

تفاصيل جديدة بخصوص حادثة مقتل الوليد الغريبي

وكان عم للضحية الوليد الغريبي قد كشف لصحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل جديدة بخصوص مقتله في مدينة “فيلادلفيا” الأمريكية، نافياً صحة ما تداولته بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أثاثاً لديه رغبة في بيعه، لتنفيذ جريمتها.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ريثما تنتهي التحقيقات أن تلك الأنباء غير صحيحة، فالجانية تسكن في شقة مقابلة للغريبي.

ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق، فإنه من المرجح أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة.

وقد أعدت العدة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد الغريبي مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكيناً، وما إن دخل المبتعث السعودي لمساعدتها حتى غدرت به وطعنته حتى الموت.