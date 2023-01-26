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ابن عم الوليد الغريبي كشف تفاصيل جديدة صادمة عن جريمة مقتله (فيديو)

المبتعث السعودي الوليد الغريبي قتل غدرا على يد فتاة أمريكية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا والتي طعنته حتى الموت بهدف سرقته

كتب خالد الأحمد
المبتعث السعودي الوليد الغريبي watanserb.com
المبتعث السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الوليد الغريبي
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وطن – كشف ابن عم المبتعث السعودي “الوليد الغريبي”، تفاصيل جديدة عن جريمة مقتله في مدينة “فيلادلفيا” بأمريكا طعناً بالسكين على يد فتاة أمريكية بهدف السرقة.

وقال قريب الضحية إن “الوليد الغريبي” كان يسكن في بيت مكون من 9 غرف، كل غرفة منها يتم تأجيرها لشخص ودورة المياه والصالة والمطبخ مشتركة.

وأضاف أن ابن عمه المغدور السعودي لم يكن مرتاحاً للسكن في هذا البيت، ولكنه احتمل الوضع لأنه كان ينتظر التخرج ويعود إلى بلاده ولعدم تمكنه من تأمين سكن مناسب غيره.

وقال ابن عم “الوليد الغريبي” إنه قتل على يد شابة أمريكية (19 عاما) مدمنة مخدرات وليست طالبة.

وقامت كما يقول بطعن “الغريبي” في رقبته بداعي السرقة لأن “جواله ومحفظته ولابتوبه” سرقت على يد القاتلة أيضاً.

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كما لفت إلى أن هناك تحضيرات لنقل جثمان “الوليد الغريبي” بعد الصلاة عليه، ودعا لوالديه بالصبر على فقدانه.

البحث عن قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي

وتبحث الشرطة عن قاتلة الشاب المبتعث “الوليد الغريبي” وتدعى “نيكول ماري رودجرز” وهي من منطقة “كولومبوس جورجيا”.

وتم تعميم اسمها وصورتها وصورة للسيارة التي كانت تقودها وهي من نوع “كيا سورينتو 2017 سوداء” تحمل لوحة ترخيص جورجيا.

وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 20000 دولار أمريكي مقابل المعلومات التي تؤدي إلى الاعتقال والإدانة.

وليد الغريبي
قاتلة السعودي الوليد الغريبي

الغريبي طُعن في دورة مياه مشتركة

وبحسب موقع “6 أي بي سي” فإن الجريمة وقت داخل منزل في مبنى بشارع “هانسبيري” في جيرمانتاون بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حوالي الساعة 11.50 صباح، الاثنين الماضي.

وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة مياه مشتركة في سكن بالطابق الثالث، ولم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.

تفاصيل جديدة بخصوص حادثة مقتل الوليد الغريبي

وكان عم للضحية الوليد الغريبي قد كشف لصحيفة “عكاظ” السعودية تفاصيل جديدة بخصوص مقتله في مدينة “فيلادلفيا” الأمريكية، نافياً صحة ما تداولته بعض المواقع التي أفادت بأن الجانية استغلت عرض المجني عليه أثاثاً لديه رغبة في بيعه، لتنفيذ جريمتها.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ريثما تنتهي التحقيقات أن تلك الأنباء غير صحيحة، فالجانية تسكن في شقة مقابلة للغريبي.

ووفق المؤشرات الأولية للتحقيق، فإنه من المرجح أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تخطط لجريمتها منذ فترة.

وقد أعدت العدة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيدا بعد أن طلبت من الوليد الغريبي مساعدتها في حمل بعض الأغراض التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكيناً، وما إن دخل المبتعث السعودي لمساعدتها حتى غدرت به وطعنته حتى الموت.

المصدر6 أي بي سي + عكاظ + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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