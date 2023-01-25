هل يمكنك العثور على الفراشة في هذه الصورة؟ أمامك 7 ثوانٍ فقط!

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وطن- في هذه الصورة الوهمية التي اخترناها اليوم نقلا عن موقع “jagranjosh”، التحدي بالنسبة لك هو البحث عن الفراشة والعثور عليها وسط طيور الببغاوات. يمكن للأشخاص الأذكياء اكتشاف مكانها في 7 ثوانٍ فقط.



الأوهام البصرية

عادةً ما تكون الأوهام البصرية عبارة عن صور محيرة للعقل وتغيير شكل كائن أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

هناك أنواع مختلفة من الأوهام البصرية، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية. تظهر الأبحاث أن الدماغ البشري الطبيعي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصوراً مختلفاً من كل زاوية.

في كثير من الأحيان، تصبح هذه الأوهام البصرية جزءًا من اختبار التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء ومستوى ذكائك أيضًا.

هل يمكنك العثور على الفراشة بين الببغاوات؟

الصورة أعلاه عبارة عن لغز صعب وقد تم تصميمه لكل من البالغين والأطفال على شكل اختبار للعقل. يظهر هذا الوهم البصري مجموعة من الببغاوات تجلس على أغصان أحد الحقول. ومع ذلك، داخل المجموعة، توجد فراشة مختبئة.

يطلب منك هذا الوهم البصري العثور على الفراشة بين هذه الببغاوات.

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تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على الفراشة المخفية داخل الصورة.

هل اكتشفتها في 7 ثوان؟

ألقِ نظرةً فاحصة على هذه الصورة الوهمية البصرية، وحاول تحديدَ الفراشة المخفية بين الببغاوات.

قد يبدو من الصعب جدًا العثور عليها، ولكن إذا نظرت إلى الجانب الأيسر العلوي من المجموعة، فستتمكن من تحديد الفراشة المخفية.



هل وجدتها؟

انظر جيداً إلى الصورة وافحصها وحاول أن تحدد مكان الفراشة سريعا.

أسرع، الوقت ينفد.

بدأ العد التنازلي. أربعة.. ثلاثة.. اثنان.. واحد.

إليك الحل

الفراشة مختبئة بين ببغاء على الجانب الأيسر من الصورة.

لقد قيل أنه إذا تمكنت من تحديد مكانها بين الببغاوات داخل الصورة في 7 ثوانٍ فقط، فقد يكون ذلك علامة على ذكائك غير العادي.

كشفت الدراسات أنه كلما مارست عقلك أكثر من خلال حل الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

تعطي الأوهام البصرية دائمًا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. يمكن لمجموعات محددة من الألوان والضوء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.

أخبرنا، هل لاحظت الفراشة داخل هذه الصورة الوهمية البصرية؟