الأربعاء, يناير 25, 2023
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رياضة

هدف ديمبيلي يقود برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2033 (فيديو)

برشلونة يعبر إلى دور نصف نهائي كأس الملك على حساب ريال سوسيداد

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- قاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، فريق برشلونة للعبور إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بهدفه الوحيد داخل شباك مرمى ريال سوسيداد، في المباراة القوية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الكامب نو).

وسجل الفرنسي ديمبيلي، هدف برشلونة الوحيد في المباراة، عند الدقيقة ال52، داخل شباك منافسه ريال سوسيداد.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

وتفوق فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 19 تسديدة، مقابل 7 تسديدات.

كما واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 74% طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما استحوذ منافسه ريال سوسيداد بنسبة 26%.

وبهذا الفوز الصعب عبر فريق برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على حساب ريال سوسيداد.

جافي لاعب برشلونة
جافي لاعب برشلونة

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد

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ولعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية بتشكيلة أمام منافسه ريال سوسيداد، في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

مركز الهجوم: جافي، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه جيرونا، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة حتى يومنا هذا.

بيدري
بيدري
المصدروطن + نادي برشلونة + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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