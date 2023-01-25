هدف ديمبيلي يقود برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2033 (فيديو)

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وطن- قاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، فريق برشلونة للعبور إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بهدفه الوحيد داخل شباك مرمى ريال سوسيداد، في المباراة القوية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الكامب نو).

وسجل الفرنسي ديمبيلي، هدف برشلونة الوحيد في المباراة، عند الدقيقة ال52، داخل شباك منافسه ريال سوسيداد.

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

وتفوق فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى التي وصلت إلى 19 تسديدة، مقابل 7 تسديدات.

كما واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 74% طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما استحوذ منافسه ريال سوسيداد بنسبة 26%.

سيييييير سيييييير سيييييير 🏍️💨 pic.twitter.com/bD9HLKCquG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 25, 2023

وبهذا الفوز الصعب عبر فريق برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على حساب ريال سوسيداد.

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد

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ولعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية بتشكيلة أمام منافسه ريال سوسيداد، في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

مركز الهجوم: جافي، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

كما وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه جيرونا، في منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة حتى يومنا هذا.