مفاجأة حول زواج عبدالله رشدي من الإعلامية إسراء خطاب بعد أيام من وفاة زوجته! (فيديو)

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وطن– تصدرت الإعلامية المصرية إسراء خطاب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورتها مع الداعية عبدالله رشدي.

أجبرها على الحجاب!

وظهرت إسراء خطاب مع عبدالله رشدي، وهي ترتدي الحجاب، ما جعل الناشطون يعتقدون أنه تزوجها بعد وفاة زوجته قبل أسابيع، وأجبرها على ارتداء الحجاب.

لكن إسراء خطاب نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، وكشفت كواليس الصورة التي جمعتها بالداعية المصري.

وأكدت خطاب أنها فقط قات بتصرف إنساني بعد وفاة زوجة عبدالله رشدي، وذهبت لتقديم واجب العزاء، وتم التقاط الصورة هناك.

وردت المذيعة المصرية على من ادعى وجود علاقة بينهما، قائلة بفيديو نشرته عبر حسابها على “فيسبوك“، انتقدت خلاله تلك الشائعة.

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وكشفت خطاب أنها خلال زيارتها للداعية لتقديم واجب العزاء، طلب منها ارتداء الحجاب أثناء جلوسها.

غلطة عمري

وتابعت: “كانت غلطة عمري إني رحت قابلت حد من الإسلاميين أو الدعاة، وغلطة عمري إني تصورت مع عبد الله رشدي، وإني ونشرت الصورة.”

وأكدت إسراء أنها لن تتزوج أبدا من دعاة إسلاميين، وأردفت: “أكرر، لا تربطني علاقة بعبد الله رشدي ولا بالسيدة جيهان. ومش هقبل إني أدخل في قصة ويتعمل منها تريند.

وقالت: كان يوم أسود يوم ما عرفت عبدالله رشدي.. بجد ندمانة.. أنا مليش دعوة بالقصص دي كلها عيب كدة”.

صداقة ليست عميقة

كما أكدت إسراء في حديث لصحيفة “القاهرة 24”، أن رشدي هو من التقط الصورة بهاتفه الخاص. وأن علاقتها به مجرد صداقة لأجل العمل فقط.

وتابعت: ” الناس ربطت إني لما نزلت صوري معاه فأنا كدة اتجوزته، والكلام غير صحيح. مفيش علاقة زواج بينا، ومعنديش علاقة قوية بيه، وعلاقتي بيه صداقة عادية حتى مش أصدقاء مقربين”.

وأضافت: “صورتي معاه مكانتش يوم العزاء، وهو طلب مني طول ما إحنا قاعدين مع بعض ألبس الحجاب. وهو اللي مصورني بـ موبايله وبعتهالي، أنا مذيعة وهو داعية وإحنا بنتصور كصحاب عادي، وكنا موجودين في مكان عام”.

تهديدات من خارج مصر

وأردفت إسراء: “كان في كلام عن التعاقد على عمل ديني، واشترط عليا أطلع معاه بالحجاب. لكن أنا طلبت منه يزن عليا ألبس الحجاب بشكل عام، مش في التصوير فقط، فقالي أفرضي أني مُت مش تشفعي فيا؟!. دا كان كلامنا إننا ممكن نعمل حاجة في رمضان، والصورة كانت بعد وفاة زوجته من حوالي أسبوعين”.

وكشفت إسراء أنها تعرضت لتهديدات عبر مكالمات، بلهجة غير مصرية بعد الصورة، وختمت: “فيديو عشان ميتحسبش عليا، أنا مليش علاقة بيه”.