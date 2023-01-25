الأربعاء, يناير 25, 2023
الرئيسيةحياتنامفاجأة حول زواج عبدالله رشدي من الإعلامية إسراء خطاب بعد أيام من...
حياتنا

مفاجأة حول زواج عبدالله رشدي من الإعلامية إسراء خطاب بعد أيام من وفاة زوجته! (فيديو)

اتّهم الداعية الإسلامي المصري مستشفى شهير بالإهمال والتسبّب في وفاة زوجته بسبب خطأ طبي

كتب رفيف عبدالله
مفاجأة حول زواج عبدالله رشدي من الإعلامية إسراء خطاب بعد أيام من وفاة زوجته! (فيديو) watanserb.com
عبدالله رشدي وإسراء خطاب
- Advertisement -

وطن–  تصدرت الإعلامية المصرية إسراء خطاب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورتها مع الداعية عبدالله رشدي.

أجبرها على الحجاب!

وظهرت إسراء خطاب مع عبدالله رشدي، وهي ترتدي الحجاب، ما جعل الناشطون يعتقدون أنه تزوجها بعد وفاة زوجته قبل أسابيع، وأجبرها على ارتداء الحجاب.

لكن إسراء خطاب نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، وكشفت كواليس الصورة التي جمعتها بالداعية المصري.

تلقت إسراء تهديدات من خارج مصر بعد الصورة

وأكدت خطاب أنها فقط قات بتصرف إنساني بعد وفاة زوجة عبدالله رشدي، وذهبت لتقديم واجب العزاء، وتم التقاط الصورة هناك.

وردت المذيعة المصرية على من ادعى وجود علاقة بينهما، قائلة بفيديو نشرته عبر حسابها على “فيسبوك“، انتقدت خلاله تلك الشائعة.

- Advertisement -

وكشفت خطاب أنها خلال زيارتها للداعية لتقديم واجب العزاء، طلب منها ارتداء الحجاب أثناء جلوسها.

غلطة عمري

وتابعت: “كانت غلطة عمري إني رحت قابلت حد من الإسلاميين أو الدعاة، وغلطة عمري إني تصورت مع عبد الله رشدي، وإني ونشرت الصورة.”

وأكدت إسراء أنها لن تتزوج أبدا من دعاة إسلاميين، وأردفت: “أكرر، لا تربطني علاقة بعبد الله رشدي ولا بالسيدة جيهان. ومش هقبل إني أدخل في قصة ويتعمل منها تريند.

وقالت: كان يوم أسود يوم ما عرفت عبدالله رشدي.. بجد ندمانة.. أنا مليش دعوة بالقصص دي كلها عيب كدة”.

صداقة ليست عميقة

كما أكدت إسراء في حديث لصحيفة “القاهرة 24”، أن رشدي هو من التقط الصورة بهاتفه الخاص. وأن علاقتها به مجرد صداقة لأجل العمل فقط.

وتابعت: ” الناس ربطت إني لما نزلت صوري معاه فأنا كدة اتجوزته، والكلام غير صحيح. مفيش علاقة زواج بينا، ومعنديش علاقة قوية بيه، وعلاقتي بيه صداقة عادية حتى مش أصدقاء مقربين”.

وأضافت: “صورتي معاه مكانتش يوم العزاء، وهو طلب مني طول ما إحنا قاعدين مع بعض ألبس الحجاب. وهو اللي مصورني بـ موبايله وبعتهالي، أنا مذيعة وهو داعية وإحنا بنتصور كصحاب عادي، وكنا موجودين في مكان عام”.

تهديدات من خارج مصر

وأردفت إسراء: “كان في كلام عن التعاقد على عمل ديني، واشترط عليا أطلع معاه بالحجاب. لكن أنا طلبت منه يزن عليا ألبس الحجاب بشكل عام، مش في التصوير فقط، فقالي أفرضي أني مُت مش تشفعي فيا؟!. دا كان كلامنا إننا ممكن نعمل حاجة في رمضان، والصورة كانت بعد وفاة زوجته من حوالي أسبوعين”.

وكشفت إسراء أنها تعرضت لتهديدات عبر مكالمات، بلهجة غير مصرية بعد الصورة، وختمت: “فيديو عشان ميتحسبش عليا، أنا مليش علاقة بيه”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ماغي خزام تتطاول على زوجة عبدالله رشدي المتوفاة.. أحرجها بردٍّ ناري (فيديو)

حياتنا

عبدالله رشدي يفجر مفاجأة حول وفاة زوجته ويلجأ للشرطة (شاهد)

الهدهد

تحرك جديد ضد عبدالله رشدي بسبب “جيهان العراقية” وتطور خطير

الهدهد

بتسجيلات من كاميرات المراقبة .. محامية السيدة العراقية “ضحية” عبدالله رشدي تفجّر مفاجأة

الهدهد

جيهان العراقية تفجّر مفاجآت جديدة في اتهام عبد الله رشدي باغتصابها (فيديو)

الهدهد

محادثة مسرّبة بين زوجة عبد الله رشدي و”جيهان العراقية” تفجر مفاجآت صادمة

الهدهد

اغتصاب عبدالله رشدي لسيدة في العبور.. هذا ما قاله الإعلامي المصري “مين ده؟” عن الواقعة!

الهدهد

تفاصيل اتهام عبد الله رشدي باغتصاب وهتك عرض سيدة في “شقة صاحبه”.. وأول رد من الداعية الشهير

حياتنا

عبدالله رشدي يثير الجدل بما قاله عن ملابس الأطفال وعلاقتها بالتحرش بهم! (فيديو)

حياتنا

“متحرش المعادي” تلميذ الداعية عبدالله رشدي.. هذه حقيقة صورتهما المنتشرة!

الهدهد

“شاهد” رضوى الشربيني قالت كلمة حق لوجه الله فلم تعجب السيسي فأرسلها وراء الشمس بقرار عاجل!

الهدهد

بعد وصلة تطبيل لـ”الرئيس المؤمن”.. آيات عرابي: عبدالله رشدي صناعة مخابراتية لا يختلف عن محمد حسان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احتفاء أمريكي بالباحثة العلمية سعيدة جعبوب وتفاعل عماني كبير (شاهد)

غضب عماني من سالم الوهيبي ومطالب باستقالته فورا.. ماذا حدث؟

هل يمكنك العثور على الفراشة في هذه الصورة؟ أمامك 7 ثوانٍ فقط!

أفضلُ 6 زيوتِ طبخٍٍ موصى بها!

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023

قوات الاحتلال تقتحم منزل عدي التميمي تمهيدا لهدمه وأول تعليق من والد الشهيد (فيديو)

إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة الـ19

سعودي يقارن راتبه مع ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

إقالة مدرب الزمالك فيريرا بسبب سوء النتائج وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC