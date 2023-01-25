فاطمة مرجان فتاة مصرية دفعتها فظاظة والدها للانتحار.. تركت رسالة مُبكية (شاهد)

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وطن- انتحرت فتاة مصرية تدعى “فاطمة مرجان”، برمي نفسها من الطابق الثامن في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب إهانة والدها لها على الملأ، الأمر الذي أثر على نفسيتها ودفعها إلى وضع حد لحياتها.

فتاة مصرية تنتحر بسبب تنمر والدها

وتوفيت الفتاة المصرية “فاطمة مرجان” (18 عاما) في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عبر رمي نفسها من الطابق الثامن لأحد البنايات، في حادثة انتحار أثارت جدلا واسعا حول أسبابها.

وبعد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن “فاطمة” بحسب ما ذكرت عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كانت ضحية لحملة تنمر وإهانة متواصلة من قبل أقرب الناس إليها، والدها.

التنمر الذي تعرضت فاطمة، في منزلها من قبل والدها، تواصل معها إلى عالم السوشيال ميديا.

ففي منشور شاركته فاطمة قبل أيام، كشفت عن تجاربتها المؤلمة في تعامل والدها معها.

حساب فاطمة مرجان على فيسبوك

نشرت فاطمة مرجان صورة لها على فيسبوك، لتتفاجىء بتعليق صادم من والدها قال لها فيه “ربنا ياخدك ويريح الدنيا منك”.

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قررت فاطمة مشاركة علاقتها المؤذية مع والدها قبل أيام من انتحارها، وفي تعقيبها على تعليق والدها كتبت بكل لوعة: “دا كومنت من بابا علي صوره ليا ع الفيس مش عارفه اقول ايه.. مش كويسه خالص ليه كله شايف أن انا وحشه وان انا الشخص المؤذي ف حياة الكل”.

وتابعت: “هل انا كدا فعلا ولا الناس ال ديما بقرب منهم واديهم أكبر من حجمهم ف اطلع انا الشخص المؤذي ف الآخر ! طب ليه هو انا استاهل كل دا مش عارفه اقول ايه بس انا مش كويسه ومضغوطه من كل حاجه ف ياريت ادعولي لان انا عمري م كنت وحشه مع حد ف كلام كتير بس اتكلم فهمني؟.”

“لم أكن على قيد الحياة على كل حال”

قبل انتحارها، طالبت فاطمة في منشور لها عبر فيسبوك من الجميع، أمس الثلاثاء، أن يسامحوها.

وقالت: “اخر حاجه هتشوفوها ليا اتمني مكنش سبب الاذي لحد أو حد زعلان مني ف اتمني تسامحني وتدعيلي ياريت مكنش يحصل كل دا معايا.. مكنش نفسي اوصل لكدا اتحملت حاجات كتيره اوي فوق طاقتي حاولت اكون حد كويس ف حياة الكل”.

وأضافت: “مكنتش استاهل كل الاذي النفسي دا دايما اقول الحمد لله.. بس انا حرفيا مبقاش عندي طاقه لاي اذي تاني اتمنى تسامحوني وتدعولي ودي اخر امنيه ليا”.

وتابعت فاطمة مرجان الفتاة المنتحرة بسبب تنمر والدها عليها: ” اخواتي حبايبي وحشتوني اوي وكان نفسي اشوفكم متزعلوش مني انا والله تعبت ومعنتش عارفه استحمل.. هتوحشوني ي اعز م ليا انا مش وحشه ادعولي كتير بالله عليكم ومتنسونيش”.

وكتبت في آخر المنشور: “لم أكن على قيد الحياة على أى حال لم يكن يراني أحد… ولقد رأيت جميع الناس… أحببت جميع الناس… ولم يحبني أحد… لذلك سوف أرحل لعل الله يراني.. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله ، اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله”

انتحار فاطمة مرجان يشعل مواقع التواصل في مصر

أثارت هذه الحادثة في مصر، موجة تضامن واسعة مع المصير الذي واجهته فاطمة، بالانتحار ملقية بنفسها من شاهق.

وانتقد كثيرون طريقة تعامل الوالد مع ابنته، من تنمر وإهانة، مشددين على ضرورة فتح تحقيق في الغرض.

والتنمر، كما عرفته المادة 309 (مكرر) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، هو ” كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.

ويُعاقب على التنمر، بعد التعديل الحاصل على هذه المادة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.