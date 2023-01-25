صورة للداعية السعودي المعتقل خالد الراشد في وضع مزرٍ تجتاح “تويتر” وتثير الجدل (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بصورة زعم ناشروها بأنها للداعية السعودي المعتقل الشيخ خالد الراشد من داخل المعتقل.

ولقيت إحدى التغريدات التي تضمنت صورة الشيخ خالد الراشد داخل السجن تفاعلا واسعا، حيث تفاعل 570 مغردا معها بإعادة تغريدها، فيما تجاوز عدد المعجبين بالتغريدة الـ 4500 معجب، في حين بلغ عدد مشاهدي التغريدة قرابة الـ 400 ألف مشاهدة.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر الشيخ خالد الراشد في الصورة المزعومة جالسا على الارض، مراتديا بنطالا وتي شيرت أبيض.

" صورة يوجع القلب 💔 . صورة مسربة الشيخ #خالد_الراشد في محبسه . اللهم انتقم ممن ظلم الشيخ خالد الراشد يارب . pic.twitter.com/Dyo6oIpF9R — محمد ضاهر العريفي Mohamed Dahir (@Dahirow10) January 22, 2023

صورة مركبة

ووفقا لمنصة “إيكاد” المتخصصة في تفنيد الإشاعات، فقد أكدت بأن الصورة مزورة وقد تم تركيبها عبر برامج الفوتوشوب.

ونشرت “إيكاد” الصورة الأصلية، موضحة أنه تم تركيب رأس الشيخ خالد الراشد على جسد سجين آخر، بالإضافة إلى تعديل ألوانها إلى الأبيض والأسود.

الصورة الأصلية

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وأكدت المنصة على أن الصورة الأصلية التي تم ستخدامها لتركيب صورة “الراشد” تعود لأسير فلسطيني معتقل في سجن “شيكما” الإسرائيلي في مدينة عسقلان.

وأفادت المنصة بأن الصورة تم نشرها على العديد من وسائل الإعلام العربية والاجنبية في أغسطس/آب 2004.

سبب اعتقال خالد الراشد

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ خالد الراشدعام 2005، بسبب خطبته الشهيرة، بعنوان: “يا أمة محمد”، والتي انتصر فيها لرسول الله ﷺ، واحْتجّ فيها على الرسوم المسيئة للنبي.

وفي خطبته الشهيرة، طالب الشيخ خالد الراشد بإلغاء سفارة الدنمارك، إلا أنّ الحكومة السعودية حاكمته بالسّجن لمدة 15 سنة، وذلك في سبتمبر 2005. وانتهت مدة حكمه إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد.

لكن ورغم انتهاء فترة محكوميته التي من المنطقي أن تكون قبل عامين، أي عام 2020، إلا أنّ السلطات السعودية أبقت عليه في السجن تحت طائلة الاعتقال التعسفي.

إعادة محاكمة خالد الراشد وتغليظ عقوبته

وفي سبتمبر/أيلول 2022، كشف حساب “معتقلي الرأي” بأن محمكة سعودية قررت إعادة محاكمة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى، في سبتمبر 2021، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.

أُعيدت محاكمة الشيخ #خالد_الراشد، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 14 سنة، وأضافت المحكمة 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.#لا_لاعدام_العلماء_وتغليظ_الاحكام pic.twitter.com/KRe8JOVG6L — معتقلي الرأي (@m3takl) September 22, 2022

ويقبع الآلاف من المعارضين لحكم عائلة آل سعود في سجون المملكة الخليجية، التي اعتنقت حتى وقت قريب عقيدة سياسية اجتماعية محافظة، مفادها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يصعد محمد بن سلمان لسدة الحكم وينسف جميع هذه السياسات، معتمدا على تعطش الشباب لفعاليات الترفيه التي تحولت إلى مرتع لارتكاب المعاصي ونشر الرذيلة.