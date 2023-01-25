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صورة للداعية السعودي المعتقل خالد الراشد في وضع مزرٍ تجتاح “تويتر” وتثير الجدل (شاهد)

خالد الراشد اعتقل عام 2005، بسبب خطبته الشهيرة: “يا أمة محمد”، والتي انتصر فيها للرسول واحْتجّ فيها على الرسوم المسيئة.

كتب سالم حنفي
الداعية السعودي المعتقل خالد الراشد watanserb.com
الداعية السعودي المعتقل خالد الراشد
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بصورة زعم ناشروها بأنها للداعية السعودي المعتقل الشيخ خالد الراشد من داخل المعتقل.

ولقيت إحدى التغريدات التي تضمنت صورة الشيخ خالد الراشد داخل السجن تفاعلا واسعا، حيث تفاعل 570 مغردا معها بإعادة تغريدها، فيما تجاوز عدد المعجبين بالتغريدة الـ 4500 معجب، في حين بلغ عدد مشاهدي التغريدة قرابة الـ 400 ألف مشاهدة.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر الشيخ خالد الراشد في الصورة المزعومة جالسا على الارض، مراتديا بنطالا وتي شيرت أبيض.

صورة للداعية السعودي المعتقل خالد الراشد في وضع مزرٍ
صورة للداعية السعودي المعتقل خالد الراشد في وضع مزرٍ

صورة مركبة

ووفقا لمنصة “إيكاد” المتخصصة في تفنيد الإشاعات، فقد أكدت بأن الصورة مزورة وقد تم تركيبها عبر برامج الفوتوشوب.

ونشرت “إيكاد” الصورة الأصلية، موضحة أنه تم تركيب رأس الشيخ خالد الراشد على جسد سجين آخر، بالإضافة إلى تعديل ألوانها إلى الأبيض والأسود.

الصورة الأصلية

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وأكدت المنصة على أن الصورة الأصلية التي تم ستخدامها لتركيب صورة “الراشد” تعود لأسير فلسطيني معتقل في سجن “شيكما” الإسرائيلي في مدينة عسقلان.

وأفادت المنصة بأن الصورة تم نشرها على العديد من وسائل الإعلام العربية والاجنبية في أغسطس/آب 2004.

الشيخ خالد الراشد المعتقل بسجون السعودية
الشيخ خالد الراشد المعتقل بسجون السعودية

سبب اعتقال خالد الراشد

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ خالد الراشدعام 2005، بسبب خطبته الشهيرة، بعنوان: “يا أمة محمد”، والتي انتصر فيها لرسول الله ﷺ، واحْتجّ فيها على الرسوم المسيئة للنبي.

وفي خطبته الشهيرة، طالب الشيخ خالد الراشد بإلغاء سفارة الدنمارك، إلا أنّ الحكومة السعودية حاكمته بالسّجن لمدة 15 سنة، وذلك في سبتمبر 2005. وانتهت مدة حكمه إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد.

لكن ورغم انتهاء فترة محكوميته التي من المنطقي أن تكون قبل عامين، أي عام 2020، إلا أنّ السلطات السعودية أبقت عليه في السجن تحت طائلة الاعتقال التعسفي.

إعادة محاكمة خالد الراشد وتغليظ عقوبته

وفي سبتمبر/أيلول 2022، كشف حساب “معتقلي الرأي” بأن محمكة سعودية قررت إعادة محاكمة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى، في سبتمبر 2021، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.

ويقبع الآلاف من المعارضين لحكم عائلة آل سعود في سجون المملكة الخليجية، التي اعتنقت حتى وقت قريب عقيدة سياسية اجتماعية محافظة، مفادها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن يصعد محمد بن سلمان لسدة الحكم وينسف جميع هذه السياسات، معتمدا على تعطش الشباب لفعاليات الترفيه التي تحولت إلى مرتع لارتكاب المعاصي ونشر الرذيلة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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