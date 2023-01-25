تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023

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وطن- يستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الخميس، في قمة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

بينما ستكون مباراة الديربي في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر. كما وستكون دولة سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس الملك 2023

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في ديربي منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على قناة “SCC” الرياضية السعودية المشفرة.

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كما وستنقل المباراة القوية والمثيرة على قناة (SSC 1 HD) الرياضية السعودية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12380، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، على قنوات “SCC” السعودية الرياضية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الديربي أمام جاره أتلتيكو مدريد، في منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الميرينغي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي (ناتشو).

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي (توني كروس)، لوكا مودريتش (كامافينغا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو (رودريغو)، فينيسوس جونيور.

كما وسيغيب عن صفوف تشكيلة الفريق الملكي الأبيض أمام منافسه أتلتيكو مدريد، أوريلين تشواميني وداني كارافخال. بسبب الإصابة، مع عودة دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز.

نواصل تحضيراتنا لدربي الكأس! 👊 pic.twitter.com/QLeQy6Ni8J — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 24, 2023

وكان فريق ريال مدريد (الميرينغي)، قد حقق الفوز النظيف على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين دون مقابل، في المباراة الماضية بمنافسات الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني 2023. برصيد 41 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.