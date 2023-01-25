الأربعاء, يناير 25, 2023
الرئيسيةرياضةتشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023
رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023

منافسات قمة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023 watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي كأس الملك 2023
- Advertisement -

وطن- يستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الخميس، في قمة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

بينما ستكون مباراة الديربي في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر. كما وستكون دولة سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس الملك 2023

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، في ديربي منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، على قناة “SCC” الرياضية السعودية المشفرة.

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة القوية والمثيرة على قناة (SSC 1 HD) الرياضية السعودية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12380، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، على قنوات “SCC” السعودية الرياضية، المعلق السعودي فهد العتيبي أو عبد الله الغامدي.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مباراة الديربي أمام جاره أتلتيكو مدريد، في منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الميرينغي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي (ناتشو).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي (توني كروس)، لوكا مودريتش (كامافينغا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو (رودريغو)، فينيسوس جونيور.

كما وسيغيب عن صفوف تشكيلة الفريق الملكي الأبيض أمام منافسه أتلتيكو مدريد، أوريلين تشواميني وداني كارافخال. بسبب الإصابة، مع عودة دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز.

وكان فريق ريال مدريد (الميرينغي)، قد حقق الفوز النظيف على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين دون مقابل، في المباراة الماضية بمنافسات الدوري الإسباني.

ممفيس ديباي في تدريبات أتلتيكو مدريد
ممفيس ديباي في تدريبات أتلتيكو مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني 2023. برصيد 41 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي أتلتيكو مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد غاضبون من قرار الريال قبيل قمة الديربي

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك 2023

رياضة

مفاجأة الميركاتو الشتوي.. لوكا مودريتش يُوقع مع النصر السعودي

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 والهدافون بعد فوز ريال مدريد وبرشلونة

رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني

رياضة

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور ال8

رياضة

ريال مدريد وغريمه برشلونة إلى دور ال8 كأس ملك إسبانيا 2023 (شاهد)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

رياضة

3 خيارات مطروحة على الطاولة .. ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال

رياضة

ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

رياضة

برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بطلاً لكأس السوبر للمرة الـ14 (فيديو)

رياضة

خبر يُسعد جماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احتفاء أمريكي بالباحثة العلمية سعيدة جعبوب وتفاعل عماني كبير (شاهد)

غضب عماني من سالم الوهيبي ومطالب باستقالته فورا.. ماذا حدث؟

مفاجأة حول زواج عبدالله رشدي من الإعلامية إسراء خطاب بعد أيام من وفاة زوجته! (فيديو)

هل يمكنك العثور على الفراشة في هذه الصورة؟ أمامك 7 ثوانٍ فقط!

أفضلُ 6 زيوتِ طبخٍٍ موصى بها!

قوات الاحتلال تقتحم منزل عدي التميمي تمهيدا لهدمه وأول تعليق من والد الشهيد (فيديو)

إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة الـ19

سعودي يقارن راتبه مع ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

إقالة مدرب الزمالك فيريرا بسبب سوء النتائج وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC