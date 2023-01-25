تشكيلة النصر والاتحاد والتوقيت في كأس السوبر السعودي 2023

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وطن- يلتقي فريق النصر أمام منافسه اتحاد جدة، الخميس، في قمة منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2023، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

وتشهد تشكيلة النصر والاتحاد، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، في قمة منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، لحسم أحدهما بالوصول إلى المباراة النهائية للصراع على اللقب.

تشكيلة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي 2023

وسيدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا المباراة القوية أمام نظيره اتحاد جدة، في منافسات كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آجوستين روسي، نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: علي العوجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

🎬 | استعداد نجـوم #العالمي يتواصـل 💛

وحارسنـا يشارك في تدريبه الأول 🤩 pic.twitter.com/36LkiHr1DI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2023

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خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، عبد الرحمن غريب.

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

تشكيلة الاتحاد ضد النصر السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: مهند الشنقيطي، شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

All eyes on Bruno ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/DeIaShT8IP — Ittihad Club (@ittihad_en) January 21, 2023

خط الوسط: برونو هنريكي، إيجور كورونادو، هيلدر كوستا، عبد العزيز البيشي.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو.

توقيت مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023

وستقام مباراة النصر والاتحاد، في منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر أن تبث مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية.

مواصلة الاستعداد 💪 pic.twitter.com/GtwnNpoVUy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 24, 2023

كما وسيعلق على أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، المعلق السعودي فهد العتيبي.