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رياضة

تشكيلة النصر والاتحاد والتوقيت في كأس السوبر السعودي 2023

منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023 watanserb.com
تشكيلة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023
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وطن- يلتقي فريق النصر أمام منافسه اتحاد جدة، الخميس، في قمة منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2023، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

وتشهد تشكيلة النصر والاتحاد، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، في قمة منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، لحسم أحدهما بالوصول إلى المباراة النهائية للصراع على اللقب.

تشكيلة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي 2023

وسيدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا المباراة القوية أمام نظيره اتحاد جدة، في منافسات كأس السوبر السعودي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آجوستين روسي، نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: علي العوجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

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خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، عبد الرحمن غريب.

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

تشكيلة الاتحاد ضد النصر السعودي

وسيلعب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

دفاع التشكيلة: مهند الشنقيطي، شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: برونو هنريكي، إيجور كورونادو، هيلدر كوستا، عبد العزيز البيشي.

مركز الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، روماريو.

توقيت مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023

وستقام مباراة النصر والاتحاد، في منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر أن تبث مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية.

كما وسيعلق على أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، المعلق السعودي فهد العتيبي.

المصدروطن + نادي النصر + نادي اتحاد جدة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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