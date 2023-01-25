بعد طرده من ليالي مسقط.. عماني مثلي الجنس يتبجح ويستفز العمانيين (فيديو)

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وطن- نشر شاب عماني مثلي الجنس مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة في السلطنة، حيث استفز فيه المواطنين بالإعلان عبر المقطع عن دخوله إلى فاعليات “ليالي مسقط”، رغم عدم سماح البلدية بدخول هذه الفئة وطردهم قبل ذلك.

عماني مثلي الجنس يدخل فاعليات ليالي مسقط

والخميس الماضي، انطلقت فعاليات ليالي مسقط، 2023 التي تتواصل حتى الـ4 من فبراير القادم، ضمن مجموعة من الأنشطة التي صُمّمت لتلبي تطلعات الجمهور وتخدم مختلف فئات المجتمع والزوار.

وكان حضور بعض المثليين جنسياً لفعاليات ليالي مسقط، قد فجر موجة جدل وغضب واسعين بين العمانيين على مواقع التواصل، ما دفع بلدية مسقط لمنع دخول تلك الفئة للفاعليات في قرار لاقى إشادة واسعة من قبل المواطنين.

إلا أن أحد هؤلاء المثليين جنسيا بالسطنة، نشر مقطع جديد اليوم يوثق فيه دخوله للفاعليات في مشهد تحدي علني وسافر لعادات وتقاليد المجتمع العماني المحافظ.

واستفز هذا الفعل بشدة العديد من النشطاء العمانيين بمواقع التواصل، الذين طالبوا السلطات بضرورة الحفاظ على الهوية العمانية الأصيلة وعدم السماح بمثل هذه الأمور في السلطنة، بما يؤثر سلبا على قيم المجتمع وعاداته.

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وظهر الشاب العماني المثلي الجنس، في الفيديو الذي رصدته (وطن) بهيئته النسائية حيث كان يضع المكياج، وهو يستفز كل من أشاد بقرار منع هذه الفئة من دخول فاعليات “ليالي مسقط“، بتوثيقه لحظة دخوله لمقر الفاعليات.

وقال الشاب المثلي مخاطبا معارضي دخولهم بأسلوب ولهجة مستفزة:”ضحكوني كلهم اليوم وأنا داخل ودخلت رغم انف الجميع .. اكيد بدخل وانا وراسي اشم الهوا” حسب قوله، ثم قام بتوجيه حركة استفزازية.

فاعليات “ليالي مسقط” في سلطنة عمان

وكان الناشط العماني المثلي الجنس شهاب الكندي، قد خرج في مقطع مصور بالأمس أثار جدلا واسعا، تحدث فيه عبر Snapchat بعد أن تم منعه هو وأصدقائه المثليين من دخول الحدث المحلي الأهم “ليالي مسقط”.

الناشط الاجتماعي شهاب الكندي يتحدث عبر Snapchat بعد أن تم منعه من دخول الحدث المحلي الأهم #ليالي_مسقط.#هيئة_مشاهير_عمان pic.twitter.com/rqzocOIaT9 — هيئة مشاهير عمان (@OMNCelebrities) January 24, 2023

وظهر “الكندي” بأحمر الشفاه على شفتيه وبملامح تشبه فيها بالنساء، وتسريحة شعر نسوية، وهو يندد ويستنكر أنه تم منعه هو ورفاق له، من دخول إحدى فاعليات “ليالي مسقط” في سلطنة عمان.

ومن منطلق الغيرة على هوية وأصالة الشعب العماني، انطلقت حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت وسم “ليالي مسقط”، بهدف منع دخول مثل هؤلاء الأفراد لفعاليات ليالي مسقط.

شاهدت مقطع فيديو مقزز لأحد الم ….. منع من دخول مهرجان #ليالي_مسقط أولاً تحية إجلال لمن منع دخولهم وخصوصًا من ذكرهم في المقطع. ثانيًا وأسفاه على حال من أمتلك كل هذه الجراءة للحديث وهو بهذا الشكل المقزز. رسالة لأولياء الامور (ستسألون عنهم يوم الدين). #عمان pic.twitter.com/mj6ilSTRlX — محمد العاصمي (@mohd5765) January 24, 2023

وتفتتح المواقع الأربع لفعاليات ليالي مسقط أبوابها يوميًّا أمام الجمهور والزوار، ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الـ11 مساءً طيلة أيام الفعاليات.

وتُقام فعاليات ليالي مسقط في أربعة مواقع، وهي منتزه القرم الطبيعي، ومنتزه النسيم العام، ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والجمعية العُمانية للسيارات.

وحضر العمانيون هذه الفعاليات الشتوية التي تشرف على تنظيمها الجهات الحكومية، بهدف إضفاء طابع ترفيهي دافئ على ليالي الشتاء الباردة في السلطنة، وسط إقبال شعبي واسع.