الأربعاء, يناير 25, 2023
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بعد طرده من ليالي مسقط.. عماني مثلي الجنس يتبجح ويستفز العمانيين (فيديو)

العماني المثلي الجنس تحدى الجميع بدخوله لفاعليات ليالي مسقط بعد منع البلدية لهذه الفئة من الدخول وطردهم

كتب باسل النجار
عماني مثلي الجنس watanserb.com
عماني مثلي الجنس
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وطن- نشر شاب عماني مثلي الجنس مقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة في السلطنة، حيث استفز فيه المواطنين بالإعلان عبر المقطع عن دخوله إلى فاعليات “ليالي مسقط”، رغم عدم سماح البلدية بدخول هذه الفئة وطردهم قبل ذلك.

عماني مثلي الجنس يدخل فاعليات ليالي مسقط

والخميس الماضي، انطلقت فعاليات ليالي مسقط، 2023 التي تتواصل حتى الـ4 من فبراير القادم، ضمن مجموعة من الأنشطة التي صُمّمت لتلبي تطلعات الجمهور وتخدم مختلف فئات المجتمع والزوار.

وكان حضور بعض المثليين جنسياً لفعاليات ليالي مسقط، قد فجر موجة جدل وغضب واسعين بين العمانيين على مواقع التواصل، ما دفع بلدية مسقط لمنع دخول تلك الفئة للفاعليات في قرار لاقى إشادة واسعة من قبل المواطنين.

عماني مثلي الجنس يدخل فاعليات ليالي مسقط
عماني مثلي الجنس يدخل فاعليات ليالي مسقط

إلا أن أحد هؤلاء المثليين جنسيا بالسطنة، نشر مقطع جديد اليوم يوثق فيه دخوله للفاعليات في مشهد تحدي علني وسافر لعادات وتقاليد المجتمع العماني المحافظ.

واستفز هذا الفعل بشدة العديد من النشطاء العمانيين بمواقع التواصل، الذين طالبوا السلطات بضرورة الحفاظ على الهوية العمانية الأصيلة وعدم السماح بمثل هذه الأمور في السلطنة، بما يؤثر سلبا على قيم المجتمع وعاداته.

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وظهر الشاب العماني المثلي الجنس، في الفيديو الذي رصدته (وطن) بهيئته النسائية حيث كان يضع المكياج، وهو يستفز كل من أشاد بقرار منع هذه الفئة من دخول فاعليات “ليالي مسقط“، بتوثيقه لحظة دخوله لمقر الفاعليات.

وقال الشاب المثلي مخاطبا معارضي دخولهم بأسلوب ولهجة مستفزة:”ضحكوني كلهم اليوم وأنا داخل ودخلت رغم انف الجميع .. اكيد بدخل وانا وراسي اشم الهوا” حسب قوله، ثم قام بتوجيه حركة استفزازية.

فاعليات “ليالي مسقط” في سلطنة عمان

وكان الناشط العماني المثلي الجنس شهاب الكندي، قد خرج في مقطع مصور بالأمس أثار جدلا واسعا، تحدث فيه عبر Snapchat بعد أن تم منعه هو وأصدقائه المثليين من دخول الحدث المحلي الأهم “ليالي مسقط”.

وظهر “الكندي” بأحمر الشفاه على شفتيه وبملامح تشبه فيها بالنساء، وتسريحة شعر نسوية، وهو يندد ويستنكر أنه تم منعه هو ورفاق له، من دخول إحدى فاعليات “ليالي مسقط” في سلطنة عمان.

ومن منطلق الغيرة على هوية وأصالة الشعب العماني، انطلقت حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت وسم “ليالي مسقط”، بهدف منع دخول مثل هؤلاء الأفراد لفعاليات ليالي مسقط.

وتفتتح المواقع الأربع لفعاليات ليالي مسقط أبوابها يوميًّا أمام الجمهور والزوار، ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الـ11 مساءً طيلة أيام الفعاليات.

وتُقام فعاليات ليالي مسقط في أربعة مواقع، وهي منتزه القرم الطبيعي، ومنتزه النسيم العام، ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والجمعية العُمانية للسيارات.

وحضر العمانيون هذه الفعاليات الشتوية التي تشرف على تنظيمها الجهات الحكومية، بهدف إضفاء طابع ترفيهي دافئ على ليالي الشتاء الباردة في السلطنة، وسط إقبال شعبي واسع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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